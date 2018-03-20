Фотофакт: пробки

Вот и дождались. Кропивницкий – уже практически мегаполис. По крайней мере, пробки на дорогах для нас – сегодня такое же привычное явление, как для жителей столицы. На улице Полтавской, в районе Объездного переулка, по утрам заторы теперь случаются практически ежедневно, водители жалуются, что иногда стоят там по 15 минут.

Страшно даже подумать, что будет, если арку возле «Гидросилы» закроют на реконструкцию.

– Причина пробок очевидна, – говорит начальник управления транспорта горсовета Кропивницкого Александр Вергун. – Количество частного транспорта с каждым годом увеличивается, а дороги остаются те же. Пробки в час пик возникают не только на Полтавской, но и на ул. Левитского (бывшая Колхозная) перед аркой, на ул. Волкова, на ул. Гоголя в центральной части города.

Что касается Полтавской, то, насколько я знаю, управление ЖКХ рассматривает возможность расширения проезжей части на этом участке. Расширение арки со временем тоже позволит разгрузить Полтавскую.

По словам начальника управления транспорта, на работу коммунального транспорта (автобуса № 116 и троллейбусов №№ 1,4,10) пробки пока существенно не влияют. Даже потеряв в пробке 5-10 минут, водитель имеет возможность догнать график буквально через несколько остановок.

Фото Олега Шрамко, «УЦ»