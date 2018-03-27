Пластическая хирургия – теперь и в Кропивницком!

Уже семь лет по инициативе и при поддержке главврача Ларисы Андреевой на базе торакального отделения Кировоградской областной больницы проводятся операции, известные под общим названием «пластическая хирургия». Но далеко не все жители области об этом факте знают. Для беседы на столь деликатную тему мы пригласили заведующего торакальным отделением Сергея Бондарчука.

– Сергей Павлович, благодаря чему стало возможным проведение пластических операций в нашей областной больнице?

– В связи с тем, что необходимость в консультировании и лечении людей, нуждающихся в пластике, довольно высокая, а в Кировоградской области ранее не было возможности оказывать такую помощь, я прошел курсы пластической хирургии в Национальной медицинской академии последипломного образования им. Шупика в Киеве. Я окончил их и с того времени занимаюсь консультированием и проведением пластических операций как по медицинским, так и по немедицинским показаниям. Чаще, конечно, проводятся операции по медицинским показаниям – то есть устранение увечий, проблем, оказывающих значительное влияние на здоровье человека – как телесное, так и психическое.

– И какого рода операции теперь доступны в Кропивницком?

– В нашем отделении проводятся операции в области грудной клетки – торакопластика, в области лица – ринопластика (коррекция формы носа), отопластика (коррекция ушных раковин), блефаропластика (операции на коже вокруг глаз). На грудной клетке проводится как увеличивающая, так и уменьшающая маммопластика (изменение размера молочных желез в ту или иную сторону), удаление отвисшего живота (так называемого фартука). Кроме того, мы занимаемся шлифовкой и коррекцией шрамов, удалением послеоперационных рубцов – они не всегда доставляют физический дискомфорт, но обезображивают тело и приводят к психическому дискомфорту. Одна из востребованных услуг – консультирование по ревитализации лица и тела. Этим термином называют совокупность процедур по омоложению, включая инъекции гиалуроновой кислоты и PRP-терапию (плазмолифтинг), а также ботулинотерапию.

– Это процедуры, которые обычно предлагают салоны красоты?

– Да, и в этом кроется серьезная опасность для клиентов этих салонов. Спрос на подобные процедуры очень высокий, и нередко бывает так, что инъекции делают люди, не имеющие достаточной квалификации или даже медицинского образования. По закону процедуры по ревитализации лица и тела должен проводить пластический хирург либо врач-дерматолог, прошедший специальные курсы. На практике же я встречаю в Интернете объявления: «Проводим курсы по контурной пластике. Медицинское образование обязательно». Интересуюсь, какое именно образование должно быть, и выясняю, что организаторы этих курсов готовы обучать медсестер. Какими могут быть последствия неправильного введения препаратов, я имел возможность изучить на недавней конференции в Киеве – проводилась презентация отечественных препаратов для контурной пластики, а также показывались последствия, с которыми сталкивались клиенты салонов красоты, попавшие в руки к неквалифицированным специалистам.

– И какими могут быть эти последствия? Вам как пластическому хирургу уже приходилось исправлять возникшую таким образом «красоту»?

– Самое распространенное осложнение при неправильном введении ботокса или ботулотоксинов – это временный паралич одной или нескольких мышц лица в месте, куда делалась инъекция. Пораженная часть лица перестает функционировать, отвисает – это выглядит отталкивающе. Часто возникают аллергические реакции. Среди серьезных осложнений от препаратов гиалуроновой кислоты – слепота, некрозы кожных покровов в месте инъекции. Они возникают в случаях, когда филер (вещество, вводимое под кожу) попадает в кровеносные сосуды. Бывает, что используются препараты для мезотерапии, то есть для наружного применения! О том, что пластику можно профессионально и безопасно сделать в Кропивницком, мало кто знает.

– Кропивницкий – город с очень высоким уровнем онкологических заболеваний, и одно из самых распространенных – рак молочных желез у женщин. Последствие его лечения – обезображенная грудь. Специалисты торакального отделения областной больницы в этом вопросе помочь могут?

– Да. Такие случаи квалифицируются как пластика молочных желез по медицинским показаниям. Восстановление молочной железы – это довольно сложная операция, проводимая в несколько этапов. Но мы этими операциями занимаемся, и хочу отметить, что пластика по медицинским показаниям для пациента является бесплатной – сама операция и пребывание в больнице в послеоперационный период.

– Торакальное отделение – это не только, точнее – не столько пластика…

– Нашему торакальному отделению в нынешнем году будет 60 лет. Оно одно из старейших в областной больнице и было открыто вскоре после ее основания. Так что врачебные традиции здесь очень давние. Первый заведующий этим отделением Василий Фокич Савченко был удостоен ордена Ленина. Сейчас в отделении работают трое врачей, двое – специалисты высшей категории. Отделение рассчитано на 25 койкомест, и в нем вам окажут практически все виды помощи, которые могут потребоваться пациенту с патологиями грудной клетки и органов брюшной полости. Мы много лет занимаемся больными, имеющими подозрения на онкологию, – устанавливаем диагноз и проводим операции. В Кировоградской области наше отделение – единственное, занимающееся диагностикой неуточненных плевритов, а также травмами и неспецифическими заболеваниями органов грудной клетки. Проводим операции по установке так называемых кардиостимуляторов – искусственных водителей сердечного ритма. Операции выполняются как открытым способом, так и закрытым (видеоторакоскопия). Все необходимое оборудование для этих целей в отделении имеется.

– Но всегда ведь есть возможность сделать еще лучше! По вашему мнению, чего не хватает вашему отделению для достижения наибольшего эффекта?

– В идеале хотелось бы иметь такой аппарат, как операционный лазер. Но, как видите, и без того список наших возможностей немалый. А расти всегда есть куда, это правда.