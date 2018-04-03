До побачення, телебачення?

А заметило ли большинство из региональных зрителей перемены, которые происходят на канале «Кировоград»? Что из эфира ушли некоторые программы, а другие кардинально изменились? При этом в одночасье из организации было уволено около 100 человек! Для города размером в Кропивницкий – это потрясающе большая цифра. Столько свободных журналистов и технарей телевидения город не проглотит – вакансий нет и не будет. Что же там происходит, за стенами здания на площади Героев Майдана, где располагается областное телевидение?

Показателен сам факт обитания телевидения под самым боком у власти – так во всех областях Украины было и есть, с советских времен, когда называлось это предприятие «облтелерадиокомитет». Во многих областях, кстати, наполнение эфира не очень-то концептуально отличалось от советского. Канал «Кировоград» был позитивным исключением. А кое-где эфир стал еще более советским, чем при Брежневе. В те времена первого секретаря обкома показывали по ТВ совсем не так часто, как сейчас глав облгосадминистраций. А сюжетно… Никуда не делись «вести с полей», передовики труда (сегодня капиталистического), возложение венков к памятникам, разве что тогда это были памятники Ленину, Кирову, освободителям, комсомольцам и т.д. А сегодня это памятники героям Майдана, Хмельницкому, Винниченко. А Тарас Шевченко был и тогда, и сейчас.

И все это яркое шоу делалось громадным количеством людей. По 300-400 человек неустанно «творили» сюжеты с обсуждением подготовки к 19 партконференции КПСС или «социальных инициатив президента». Всем здравомыслящим давно было ясно, что эту систему надо менять. И когда начались перемены, такое поднялось… У нас-то хоть спокойно, а вот во Львове уволенные телевизионщики не только митинговали, но и бастовали, и даже голодали.

Резкое сокращение количества работающих в Кировоградском филиале ПАТ НСТУ (Публічне акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України» – так это теперь называется), естественно, сразу сказалось на качестве. У нас было свое очень приличное как для провинции ток-шоу «Мы», сейчас какой-то сильно кастрированный его вариант показывают, но это совсем не то. Нет накала страстей, горячих дискуссий, драйва!

А тут еще и популярные ведущие «Ранкової кави» в прямом эфире попрощались со зрителями. Ну хоть это временное. Генеральный продюсер канала «Кировоград» Елена Кваша сказала в интервью «УЦ», что уже в самое ближайшее время полюбившееся многим утреннее шоу вернется в эфир, только с другими ведущими. И хорошо бы, утренняя программа не превратилась в вариацию других разговорно-сидячих программ («Тема дня», «Радиомайдан», «СуСпільна платформа») – только говорить будут не о вакцинации от кори и ходе посева яровых культур, а на более легкие темы.

Посмотрим. Во всяком случае, вины наших телевизионщиков в этом всем нет. Все гораздо прозаичнее. В бюджет на 2018 год Кабинет Министров заложил на финансирование телевидения вдвое меньше, чем требует жизнь и даже закон о телевидении. Понятно, что остается лишь ужиматься.

Ну и все происходящее вкладывается в концепцию реформы телевидения, которую проводит глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания. В его планах – сокращение количества сотрудников с 7 тысяч до 3 тысяч. Трудно даже представить, чем занимались эти 7 тысяч тружеников до недавнего времени.

Не секрет, что и на нашем местном телевидении еще несколько лет назад можно было встретить каких-то загадочных людей, переносящих с места на место кассеты, которые уже много лет не использовались. Предыдущий руководитель областного ТВ Вадим Мурованый в меру мягко, но довольно решительно отправил на заслуженный отдых не один десяток, вне всякого сомнения, легенд местного телевидения. И так появились деньги на запуск ряда новых проектов!

Однако под нынешнюю волну сокращения попало множество далеко не старых, но опытных профи, немало молодежи, у которой до сих пор еще горели глаза. Грустно читать, что они говорят по этому поводу в соцсетях.

Мария Ларченко: «Сьогоднi я попрощалась з каналом “Кiровоград”. Менi не вiриться! Це – як знову закiнчити школу або випуститись з унiверситету. До речi, на канал я прийшла ще студенткою. Юна, амбiтна, максималiстка, з червоним дипломом фiлфаку, золотою медаллю школи Короткова i купою крейзi-iдей…

Суперреформа телебачення i нове столичне суперкерiвництво вважає, що таким, як я, не мiсце в оновленiй системi. Але я хочу про хороше тут. За плечима понад 5 рокiв роботи: стрьомнi вичитки лiтредактора, авторський англомовний цикл “Iноземна для дiтей”, декiлькарiчний цикл “Влада таланту”, багаточисельнi ефiри КIТа, прем’єра авторського фiльму в кiнотеатрi, участь і нагороди в загальнодержавних і мiжнародних телеконкурсах, зйомки в богемних закладах та обласних “прерiях”, купа чудових доленосних знайомств. А найголовнiше, що менi дало телебачення, – це люди. Це чудовi люди! Люди, я вас люблю. Я люблю нашi скаженi трудобуднi, нашi творчi чвари, нашi ночi за монтажами, нашу дитячу радiсть вiд прем’єр… Дякую всiм, хто був поряд, хто любив i хто допомагав».

Валентина Остапчук: «Сьогодні я і майже 80 колег стали колишніми співробітниками каналу “Кіровоград”. Сумно? Дуже. Дивилась сьогодні на деяких “колишніх”, і від їхнього вигляду та стану навертались сльози. Вони пропрацювали все життя, аби наше телебачення було таким, як його звикли бачити і сприймати глядачі=гості=друзі. Тепер ці люди йдуть у нікуди (не вірю в ефективність нашої системи працевлаштування, вибачте). Тому швиденько забрала документи та поїхала далі в справах. ГІРШЕ – скорочення відбулось у всіх філіях НСТУ. Скільки саме звільнили, можна уточнити в офіційних джерелах. Був супротив? Був. Тому деякі колеги пішли “на вихід” цілком усвідомлено. Деякі звільнились сьогодні за власним бажанням – це більше, ніж свідомий крок, як ви розумієте. Примітно, що серед колишніх є й ті, хто розвивався, вчився, проходив суворі відбори на тренінги й міжнародні стажування, вигравав всеукраїнські та міжнародні конкурси.

Що далі? В мене є кілька питань, що досі лишились без відповіді, сподіваюсь, я їх отримаю. Однак я рада, що завершились майже піврічні “гойдалки невизначеності”, принаймні, мої».

Поразительно и не очень понятно, почему, кроме сокращения персонала, у областных телекомпаний также начали отбирать и технику? Нашу ПТС, передвижную телевизионную станцию, отогнали в Киев, стоит сейчас без дела во дворе «карандаша» (так называют главное здание ТВ в столице), рядом с такими же машинами из других регионов. Без ПТС нам уже не увидеть полноценные съемки концертов на площади и в филармонии, спортивных праздников на стадионе и много чего еще. Почему? Нет ответа.

Тем временем канал «Кировоград» готовит новый проект «Кировоградщина в фактах» – к восьмидесятой годовщине создания Кировоградской области. Телевизионщики снимут серию информационных роликов для теле-, радио- и интернет-платформ. В подборке соберут самые интересные факты об области.

Кажется, я что-то такое по нашему телевидению и раньше видел – к 60-летию, к 70-летию, к 75-летию… Увы, похоже, не скоро мы опять увидим по нашему местному телевидению масштабные проекты вроде «Статского советника», «Погляда», «Новогоднего огонька», хотя продюсер Елена Кваша в будущее смотрит с большим оптимизмом. Поживем – увидим…