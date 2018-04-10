Журналисты-художники, полицейские-меценаты и не только

В среду, 4 апреля, состоялся ежегодный, девятый Пасхальный благотворительный аукцион. Средства собирались для приобретения специфического оборудования – аппарата для электрической сварки биологических тканей.

Как сообщил присутствовавший на аукционе заведующий диспансерно-поликлиническим отделением Кировоградского областного онкологического диспансера Дмитрий Карасько, стоимость «сварочного» аппарата – около 90 тысяч гривен. Команда организаторов благотворительного аукциона уже в третий раз помогает именно онкодиспансеру, и объяснение этому простое: первое место в Украине по уровню онкологических заболеваний. С этим учреждением недавно оказалась связанной жизнь одного из организаторов аукциона, художника Анатолия Кимнатного – у одного из его родных диагностировали раковое заболевание. Сам Анатолий выставил на аукцион в качестве лотов две своих картины – «На Хуторі Надія» и «Кафедральний собор». Первая, кстати, была продана с почти четырехкратным ростом в цене – с 400 до 1500 грн.

Пасхальный аукцион – возможность узнать о скрытых талантах известных в Кропивницком людей. Например, лотом № 1 стала небольшая резная фигурка ангела, изготовленная Владимиром Крутоусом – популярным телеведущим детских программ. Помощник ректора Донецкого национального медицинского университета Алла Наволокина предоставила написанный собственноручно пейзаж – картину «Горы». Сама автор оценила свою работу в 1700 грн, но в процессе торгов ее стоимость возросла до 3000. Корреспондент газеты «Кировоградская правда» Александр Гранат тоже выставил на аукцион свою работу – пейзаж «Весна в Карпатах». Лот при стартовой цене в 300 грн ушел с молотка за 1100. Последним лотом была картина, писавшаяся несколько недель, и свою руку к ее созданию приложили все желающие – посетители Кировоградского областного художественного музея и журналисты. Называется она «Великоднє диво», и притом, что делали ее непрофессионалы, выросла в цене с 700 до 2000 грн, а купивший эту работу Тигран Хачатрян (глава Общества армян в Кропивницком) тут же передал ее онкодиспансеру.

Горячую поддержку меценатов получили работы молодых художников: небольшая картина выпускницы факультета искусств Центральноукраинского педуниверситета Даши Никитиной при стартовой стоимости в 500 грн была приобретена за 2000. Согласитесь, это вдохновляет! Работы Алины Дудник и Ани Таракановой стали рекордсменами по соотношению стартовой и конечной цены (с 300 до 2000 грн и с 450 до 3000 грн соответственно). Понравилась меценатам работа (портрет) еще одного начинающего художника – Сергея Игнатенко.

Кроме художников-новичков и аматоров, свои полотна предоставили и «старожилы» Пасхального аукциона – Сергей Дрига, Сергей и Анатолий Шаповаловы, Ольга Коломиец, Федор Лагно и другие. Но хотелось бы отметить один особенный лот: пейзаж «Уикэнд на Днепре» кисти Юрия Ботнара, предоставленный родными художника. Сам Юрий умер в 2016 году, и причиной его смерти стал рак.

Новые имена всплыли и среди покупателей. Одной из самых азартных была Анна Заречная, собственник турфирмы «7heaven». С самого начала интригу держали две девушки в форме патрульной полиции – и ближе к концу аукциона они вступили в торги! Инспектор патрульной полиции Ольга Вариченко приобрела картину Александра Граната. Еще одну картину девушкам-полицейским подарил Тигран Хачатрян – сразу после того как выиграл торг за нее у них же. Буквально на следующий день девушки передали ее в гематологическое отделение детской областной больницы. Горячие торги велись между постоянными участниками аукциона – политиком и телеведущим Александром Дануцей, директором агрохолдинга «Хлебодар» Русланом Згривцем, президентом Кировоградской торгово-промышленной палаты Ириной Саенко, уже упоминавшимся Тиграном Хачатряном и его супругой Араксией (которые время от времени торговались друг с другом). По количеству приобретенных лотов лидером оказалась чета Хачатрян, а по денежной сумме, потраченной на покупку произведений искусства, - Руслан Згривец.

В целом на девятом благотворительном аукционе было собрано чуть менее 100 тысяч гривен – эта сумма превысила необходимую для приобретения медицинского аппарата. И в этом заслуга не только непосредственных участников торгов: перед аукционом была организована продажа билетов по цене 150 грн за штуку. Только благодаря ей еще до начала торгов было собрано более 18 тысяч гривен. Некоторые моменты, связанные с покупкой билетов, достойны отдельного упоминания:

– Постоянные участники аукциона часто покупают по несколько билетов сразу, – рассказала ведущая Пасхального аукциона Виктория Талашкевич. - Если не ошибаюсь, Тигран Самвелович купил 6 билетов. Несколько билетов купила Людмила Владимировна Шубина (директор предприятия «Друкмаш-Центр». - Авт.), но не смогла присутствовать. Один билет купили студенты Кировоградского лицея сферы услуг – они скинулись кто сколько смог.

Через некоторое время состоится финальная стадия Пасхального благотворительного аукциона – передача оборудования онкодиспансеру, и на нее организаторы пригласили всех, кто был так или иначе причастен к его покупке.