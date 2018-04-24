Кропивницкий доверяет Райковичу и Кузьменко

Жители областного центра Кировоградщины доверяют мэру и главе ОГА, в подавляющем большинстве не знают председателя облсовета, а информацию получают в основном от телеканалов Коломойского, Фирташа и Ахметова.

Об этом говорят результаты исследования Центрально-Украинской социологической лаборатории (ЦУСЛ), проведенного в феврале-марте.

Источники

Почти 80% опрошенных горожан проголосовали за телевидение в составленном рейтинге популярности источников информации, интернет-сайты и соцсети до сих пор отстают в сумме на 15%. Лишь четверть участников исследования среди основных источников назвали «сарафанное радио» – друзей, коллег и родственников, чуть больше 17% – газеты, и чуть больше трех процентов – радио.

– А больше всего в Кропивницком смотрят «1 + 1», «Интер» и канал «Украина», – отметил председатель ЦУСЛ, кандидат социологических наук Эдуард Клюенко. Хорошо известно, что два из трех названных телеканалов значительной частью украинского политически активного сообщества считаются пророссийскими. И все три принадлежат олигархам…

Кандидаты

Возможно, именно влиянием медиа можно объяснить разрыв между популярностью отдельных политических сил и их лидеров на местах.

По данным исследования, полностью доверяют председателю Кировоградского областного совета Александру Черноиваненко 0,2% опрошенных, более 81% выбрали варианты «трудно сказать» или «не знаю такого». В то же время голосовать за «Батькивщину», областную организацию которой возглавляет Черноиваненко, на парламентских выборах готовы около десятой части респондентов, 18% от тех, кто определился уже сегодня. Таких немного меньше половины.

С другой стороны, представители БПП «Солидарность», которая идет второй в парламентском рейтинге жителей Кропивницкого с 12% определившихся, и руководители из президентской вертикали демонстрируют достаточно высокий уровень доверия горожан.

Так, городскому голове Андрею Райковичу полностью или преимущественно доверяют больше 42%, а председателю областной государственной администрации Сергею Кузьменко – почти 39%.

Хотя выборы президента должны пройти в Украине уже следующей весной – раньше, чем выборы в Раду, определившихся со своим кандидатом на данный момент меньше – чуть более трети опрошенных. Социологи объясняют это тем, что кампании по выборам в объединенных территориальных общинах проходят постоянно, и местные организации политических партий достаточно активны.

Среди кандидатов на пост главы государства также лидируют Юлия Тимошенко и Петр Порошенко, которые перешагнули отметку в 20%, их ближайшие потенциальные конкуренты Анатолий Гриценко, Святослав Вакарчук и Юрий Бойко отстают больше чем вдвое. Немного улучшил свои позиции Арсений Яценюк – еще недавно его рейтинг близился к нолю, сегодня в Кропивницком это почти 2,5%.

Проблемы

Среди трех проблем, которые по-настоящему волнуют горожан – высокие цены, война и низкие зарплаты, пенсии, стипендии. Их назвали важнейшими 46 с небольшим, 44 и 36 процентов опрошенных соответственно. Следующая тройка – собравшие по плюс-минус четверти голосов опрошенных обес­ценивание гривни, коррупция и безработица.

На фоне этих вызовов, с которыми сталкивается сегодня большинство украинцев, по-настоящему местные «негаразды» отходят на третий план. Те же коммунальные тарифы, о повышении которых говорят, а временами кричат и плюются многие, среди основных проблем назвали меньше 19% опрошенных. Плохое состояние дорог в областном центре беспокоит до 13%, а качество медицинского обслуживания – чуть больше 9%.

В очередной раз исследование подтвердило давно известный факт: местные жители не совсем понимают, чем конкретно должна заниматься местная же власть. На вопрос о том, что она должна делать в первую очередь для улучшения ситуации, почти две трети опрошенных социологами ответили «сложно сказать». Только десятая часть уверена, что она должна заниматься ремонтом дорог и освещением улиц, 5% ответило «внедрять децентрализацию», и 4% ограничилось общим «должным образом выполнять обязанности, заботиться о людях».

Комментарии

Отвечая на вопросы во время пресс-конференции в информ­агентстве CBN, где презентовали исследование, Эдуард Клюенко, в частности, отметил: его ценность в том, что оно не является заказным, а осуществляется в рамках научно-исследовательской работы.

– Мы ученые, мы не просто учителя или преподаватели, - сказал глава ЦУСЛ. - А работать – сегодня мы в (Центральноукраинском государственном педагогическом. – Авт.) университете работаем, завтра мы можем работать советниками где-то в политических партиях или у каких-то политиков.

Он прокомментировал также различия между результатами ЦУСЛ и рейтингами, опубликованными в газете «Вечерние вести», тираж которой бесплатно распространялся в последнее время в городе и области.

– Есть партийные рейтинги, есть рейтинги провокационные, есть рейтинги «самоконструйовані», - отметил социолог.

Известно, что медиа-компании, которые в разное время издавали газету «Вечерние вести», связывают с представителями партий «Блок Юлии Тимошенко» и «Батькивщина». Одну из них, «Информ­альянс», возглавляла Наталья Кожемякина, жена народного депутата, члена «Батькивщины» с 2008 года Андрея Кожемякина.

Владимир Ханин.