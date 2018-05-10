«Падурская объединяет»

Этот факт отметила Светлана Ушакова, заведующая отделом искусств ОУНБ имени Чижевского, на открытии выставки, посвященной юбилею любимой многими самобытной художницы Надежды Падурской. Выставка открылась в областном художественном музее. И она, и церемония открытия были теплыми и светлыми, как сама виновница мероприятия.

Надежде Ивановне Падурской, живущей во власовском Доме-интернате для ветеранов и инвалидов, исполнилось 75 лет. Многие ее друзья делили этот солидный возраст на три по двадцать пять. Это потому, что она может дать фору любому молодому человеку в жизнеутверждающем оптимизме, любви ко всему окружающему и желании жить и творить.

Накануне открытия выставки в гостях у художницы, с подарками и праздничным тортом, побывали сотрудники КОХМ. Они записали обращение Надежды Ивановны к тем, кто будет на ее выставке. Церемония открытия также была записана на видео – с тем, чтобы передать запись художнице.

Падурская действительно объединила многих людей. Все, кто с ней знаком, кто видел ее картины, стремятся участвовать в ее нелегкой судьбе, привнести в ее жизнь то, чего она, может, еще не видела, но что остро чувствует и даже изображает на полотнах. Так, Надежда Ивановна призналась, что никогда близко не видела… корову. Но этот персонаж часто встречается на ее картинах. Она мечтает побывать в селе, увидеть его изнутри. Это, наверное, несложно организовать – было бы соответствующим ее самочувствие. Мы ведь смогли объединиться, чтобы художница стала лучше видеть.

Признаемся, мы переживали, каким будет зрение Надежды Ивановны после сложной операции на глазах. Реабилитационный период продолжается до сих пор, но то, что в фонд худмузея были переданы девять свежих работ, радует и обнадеживает. Теперь областной художественный музей в своих фондах имеет 106 работ Надежды Падурской, которые еще будут изучать, анализировать, выставлять на показ, которыми мы все гордимся, за которые благодарны нашему самородку.

Все, кто знает эту невероятной силы духа женщину, сошлись во мнении, что у нее нужно учиться жить и радоваться миру, преодолевать трудности и верить в Бога, любить ближних и никогда не отчаиваться. Видимо, придется учреждать сеансы терапии от Падурской. А сейчас сходите в худмузей и посмотрите на картины, в которых объединяющий свет и мир Надежды Ивановны. Уверяем: вы покинете зал другим человеком.

Фото Олега Шрамко, «УЦ».