Город читающий и пишущий

В этом году традиционный фестиваль «Весняний книговир» несколько изменил формат. Ярмарка книг от издательств была намного скромнее, чем в предыдущие годы. Зато в рамках фестиваля прошло много литературных и окололитературных мероприятий для детей и молодежи. То есть из издательского фестиваль как-то сам собой переформатируется в читательский.

Скидки, шедевры

и сюрпризы

Впрочем, сначала все-таки о том, что можно было купить на ярмарке. Местное издательство «Имэкс – ЛТД» традиционно порадовало существенными фестивальными скидками на свою продукцию. Многие жители города, выбрав в «Имэксе» какую-нибудь дорогую книгу, уже специально ждут фестиваля, чтобы купить ее подешевле.

А ценители качественных детских книг уже так же традиционно ждут «Видавництво Старого Лева». Скидок львовское издательство кропивничанам не предлагает, но книги на фестивале продает без накруток, то есть гривен на 50-70 дешевле, чем в местных книжных магазинах. А покупать здесь приятнее, чем в интернет-магазине: книгу, особенно детскую, хочется все-таки полистать, подержать в руках.

Для нас открытием стало то, что в Александрии, оказывается, существует типография, специализирующаяся на издательстве малых тиражей – от 1 до 200 экземпляров. Внешне книги компании «Діджибукс Прес» совершенно не отличаются от изданий, напечатанных офсетным способом, – это красивые книги в качественных обложках, мягких или твердых. Разница только в том, что технология, которую используют в этой типографии, позволяет недорого печатать маленькие тиражи.

Как рассказала нам менеджер Елена Цертий, на сайте предприятия (http://digibookspress.com) можно сразу рассчитать, во сколько обойдется вам печать книги. По ее словам, с «Діджибукс Прес» сотрудничают не только учебные заведения (согласитесь, для преподавателя очень удобно разработать и заказать методичку, хрестоматию или пособие для группы или класса), но и крупные издательства.

– Александрийское издательство «Ездра» специализируется на христианской литературе, - говорит Елена. - Несколько книг они постоянно переиздают у себя офсетным способом. Другие книги у них менее востребованы. Печатать пять тысяч, потом хранить этот тираж на складе им не очень удобно. Но они хотят иметь эти книги в ассортименте, поэтому заказывают у нас по 20-50 штук по мере необходимости. Это очень удобно и для анализа рынка. Если издательство не уверено, что тираж продастся, то для начала заказывает у нас 100 экземпляров, предлагает магазинам и смотрит, как пойдет.

Любой человек может сверстать книгу в формате PDF (на сайте есть инструкция), заказать любое количество экземпляров, сразу же узнать стоимость и уже завтра получить готовую книгу!

Кстати, если для крупных львовских и киевских издательства «Весняний книговир» – одно из десятка мероприятий, на которых желательно (но совсем не необходимо) представить свою продукцию, то представители александрийской «Ездры» говорят, что приезжают на фестиваль каждый год, и он очень для них полезен. Книги они в основном продают через интернет-магазин, но здесь, во время ярмарки, могут представить все свои издания, пообщаться с другими издателями, с представителями книжных магазинов и непосредственно с читателями.

Книги разные важны

Впрочем, на ярмарке были представлены не только издательства. Традиционно одна из самых посещаемых палаток – «Армия SOS». Организаторы задолго до ярмарки предлагают кропивничанам приносить букинистические книги, в день ярмарки продают их по очень приемлемым ценам. А средства от продажи (в этом году больше 3 тысяч) направляют на потребности армии.

Мы очень любим библиотеку им. Чижевского. Заманить читателей посредством книжной ярмарки библиотека вряд ли сможет (хотя, увидев стоимость книг на раскладках издательств и те же книги на раскладке библиотеки, кто-то, может, и запишется). Но библиотека не столько рекламирует себя, сколько креативит, превращая книжную выставку в настоящее шоу. В этом году она представила самые маленькие и самые большие книги из своих фондов. Не знаем, насколько востребованы книги размером со спичечный коробок среди читателей. Но многообразие такой «карманной» литературы поражает. А еще качество печати: крошечную, меньше двух сантиметров книжечку о правах человека на польском языке можно читать! И не только людям с идеальным зрением – текст читается без напряжения.

Еще одна палатка, вокруг которой собралась толпа на ярмарке, - «Агентство сталого розвитку “Хмарочос”». Книгами «Хмарочос» не торгует, но является представителем игры «Світ громад» в области. Слышали об этой игре, наверное, все. Но играли немногие. Настольная игра стоимостью 3,5 тысячи – все-таки довольно дорогое удовольствие. Это авторская украинская разработка, игра, в которую полезно играть подросткам, студентам, общественным деятелям, чиновникам, чтобы лучше понять внутреннее устройство и развитие громады: из чего состоит и как расходуется бюджет, как и почему финансируются коммунальные предприятия, на чем громада может заработать и т. п. Как рассказала руководитель агентства «Хмарочос» Ирина Ткаченко, игра сегодня больше востребована и в бизнес-структурах. Ведь играет здесь каждый сам за себя, а выигрывает или проигрывает в результате вся «громада». Играющие (кто бы они ни были) обычно увлекаются и стараются утопить «конкурентов», получить больше «денег» и т. п. вместо того, чтобы продумать стратегию, выгодную для всех. Сегодня «Хмарочос» не только продает эти игры, но и приглашает желающих провести тест-драйв.

Новые книги в рамках фестиваля презентовали местные авторы: Елена Горобец («Киця з Кропивницького»), Иван Петренко («Обком утік»), Элеонора Бельская («Год кошки»).

Митапы, дегустации и арт-пикники

Презентации и автографы – это нормально для литературного фестиваля. И уже привычно. Другое дело – митап или арт-дегустация. Такие интригующие и даже пугающие названия для своих мероприятий придумали ребята из «Хмарочоса». Вообще-то оказалось, что митап – это встреча «на ходу», арт-дегустация – музыкально-литературный вечер, а арт-пикник – это дивное мероприятие в Ковалевском парке, когда патрульные читают вслух детям истории о животных (главное – не спрашивать: почему арт и почему пикник?).

Очень познавательным оказался митап с дизайнером «Видавництва Старого Лева» Аленой Олейник. Алена – совсем молодая девушка, получила диплом бакалавра по специальности «Издательское дело и редактирование» в нашем педуниверситете и два года назад устроилась на работу во львовское издательство. Алена говорит, что мечтала работать именно в этом издательстве с первого курса и была уверена, что попасть туда нереально сложно. Но все оказалось достаточно просто: Алена стала работать над дизайном книг еще когда училась, немного подрабатывала и нарабатывала портфолио. А когда показала портфолио в любимом издательстве, ее пригласили на собеседование.

Алена рассказывает о невероятной атомосфере издательства, которое находится почти за городом на территории комплекса !FESTrepublic. Кроме издательства и огромного книжного магазина, здесь размещаются концертные площадки и кафе, проводятся фестивали крафтового пива, живой музыки и т. п. А на первом этаже самого издательства – детсад для детей его работников!

Очень интересно было поговорить о книгах, особенно о детских. Среди книг львовского издательства немало настоящих шедевров. Впрочем, большинство детских изданий – это не собственные разработки «Лева», а зарубежные книги, на которые издательство купило права. Хотя есть и свои шедевры, например, книги львовской художницы Оксаны Булы о лесных жителях: «Зубр шукає гніздо», «Ведмідь не хоче спати», «Туконі», которые продаются во всем мире.

Алена Олейник – дизайнер взрослых книг. Но все равно ей удалось нас удивить. Среди самых любимых своих работ и самых востребованных серий издательства она назвала Хемингуэя! Ну, казалось бы, кто сегодня будет покупать за дикие деньги «Старик и море» или «Прощай, оружие», если эти же книги в переводе на русский или украинский можно купить у букинистов за копейки? «Во-первых, это не тот перевод, что был в восьмидесятых, это абсолютно новый перевод на современный украинский язык, - говорит Алена. - А во-вторых, это очень красивые, качественные книги, которые приятно держать в руках». Книги и правда очень красивые, непретенциозные (не знаем, заслуга это дизайнера или художника), какие-то «по-хемингуэевски» интеллигентные.

Арт-дегустация на площади перед педуниверситетом тоже была шикарная. С одной стороны, в лучших традициях – в женской гимназии регулярно проводились музыкально-литературные вечера, на которые собирался весь Елисаветград. Тогда женской гимназии удавалось еще и неплохо на этом зарабатывать. Сегодня такие мероприятия, конечно, бесплатные, а ходят на них в основном молодые люди, студенты. И за это «Хмарочосу» огромное спасибо. Если книги «Видавництва Старого Лева», концерт в филармонии или спектакли гастролирующих театров далеко не всем по карману, то такие вот молодежные арт-тусовки – прекрасная возможность почувствовать себя в гуще культурной жизни и в очередной раз удивиться: какой же у нас все-таки пишущий и читающий город…

Фото «Агентство сталого розвитку “Хмарочос”», СBN.