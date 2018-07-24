В поисках Скифского царства

Нам выпала невероятная возможность – побывать на археологических раскопках одного из скифских курганов, в изобилии разбросанных по полям Кировоградщины. Чаще всего эти древние сооружения ждет печальная судьба – их распахивают тракторами, и кусочек древней истории нашего края исчезает бесследно. Хотя, по закону, перед уничтожением необходимо пригласить археологов и провести раскопки.

Курган, на котором побывали мы, расположен недалеко от Бобринца. В отличие от большинства других, его ждала иная участь – здешний фермер пригласил археологическую экспедицию. Возглавил ее заведующий кафедрой раннего железного века Института археологии НАН Украины Сергей Скорый, а в состав ее вошли ученые из Киева, Харькова, Сум и, конечно же, Кропивницкого. Всего в экспедиции насчитывается более десятка человек, включая студентов Центральноукраинского педуниверситета, проходящих здесь практику.

Возвращение предков

Организатором поездки стала бывший преподаватель Кировоградского коллегиума и руководитель детско-юношеского экологического центра «Эксампей» Нина Бабанская. Она смогла сплотить вокруг себя небольшое научно-журналистское сообщество, которое было названо «Группа исследователей уникальности Кировоградского края»:

– Еще 18 лет назад мы вместе с детьми из «Эксампея» делали проект для всеукраинского экологического конкурса, и в рамках этого проекта изготовили костюмы. Среди них были одежды скифов, украшенные в так называемом зверином стиле – уникальном и характерном только для скифов элементе изобразительного искусства. Я сохранила эти наряды.

В общем, костюмы были взяты в поездку, и по прибытии на место пред глазами археологической группы предстало невероятное зрелище: из автобуса вышли скифский царь и царица в сопровождении стражников, жрица и несколько детей. Роль царя великолепно исполнил директор Кропивницкого инженерного колледжа Николай Сторожук. Что побудило его ввязаться в это дело?

– Я слишком часто вижу пустые глаза людей, лишенные всякого интереса к той работе, которую они выполняют, - объяснил он. - К сожалению, все чаще такой отсутствующий взгляд встречается у студентов. Они получают образование просто потому, что нужно выучиться какой-то профессии, но на самом деле их ничего не интересует. Я готов из кожи вон лезть, чтобы разбудить в людях хоть какой-то интерес к активной деятельности, и согласился на эту костюмированную фотосессию, чтобы показать эту решимость.

Археологам ничего не нужно доказывать, поскольку в реалиях Украины без энтузиазма и любви к своей работе заниматься подобной деятельностью очень сложно, действовать часто приходится вопреки обстоятельствам. Но они были растроганы столь неожиданным представлением.

– Я устроила все это, чтобы поблагодарить их за вклад в историю нашей страны и конкретно Кировоградщины, - отмечает Бабанская. - Я по себе знаю, что для человека, который горит своей работой и любит ее, очень важно видеть результат, отдачу, взаимный интерес. Вот это все мы и попробовали выразить.

Кроме археологов, непосредственно работавших на раскопках, нам помогала начальник Бобринецкого районного управления культуры и туризма Лариса Гребень. После скифского кургана наша научно-журналистская группа побывала во Владимировской балке (заповедное урочище рядом с Бобринцем): здесь тоже предостаточно работы археологам, поскольку в этих местах были обнаружены протославянские поселения.

Скифский парадокс

Среди ученых идут жаркие дискуссии относительно того, кого именно считать скифами. Есть теория о царских скифах, скифах-земледельцах и скифах-кочевниках, но часть историков-скифологов считает, что две последние категории не были скифами, а просто жили на территории Скифского царства. Само царство также является предметом дискуссий. Изначально скифы были скотоводами-кочевниками, очень воинственными и суровыми. Они не строили городов в привычном нам понимании и находились в постоянном движении. В то же время они прославились как искуснейшие ювелиры, отметившиеся огромной тягой к золоту. Коллекция артефактов, известная под общим названием «Скифское золото», изумляет ученых всего мира. Ее главный экспонат – знаменитая пектораль, представляющая собой образец тончайшего ювелирного мастерства. Как скифам при их образе жизни удавалось создавать настолько искусные украшения – загадка. Чаще всего на своих украшениях скифы изображали животных – кабанов, оленей, львов, а также мифические существа – грифоны. Их неповторимую манеру назвали «звериный стиль».

«Святым Граалем» историков-скифологов является так называемый центр Скифского царства. Некоторые считают, что он мог находиться в Бобринецком районе, у истоков реки Мертвовод. По крайней мере, в этом районе, по словам Бабанской, были найдены несколько металлических полос, обильно украшенных характерными «звериными» рельефами и предположительно бывших частями огромного котла (предполагается, что это мог быть легендарный котел скифского царя Арианта). Другие ученые считают, что поиски этого центра бессмысленны:

– Центр Скифского царства находился там, где был их царь, - отмечает кировоградский археолог Алексей Орлик. – А цари, как и их подданные, также кочевали, поэтому центр государства все время перемещался. Единого места, где такой центр мог находиться, нет. Этой точки зрения придерживался известный археолог Владимир Белозор.

При необычном образе жизни скифов едва ли не единственными сооружениями, способными через тысячелетия рассказать об этой культуре, являются погребальные курганы. Поэтому переоценить их исследование невозможно.

Кисточки? Лопата!

Образ ученого-археолога, сложившийся у большинства людей, не знакомых с особенностями этой науки, выглядит как суровый и щепетильный человек, аккуратно смахивающий кисточкой пыль с некоей окаменелости или артефакта. Реальность оказалась совершенно иной.

Раскопки любого исторического памятника начинаются с того, что на место подгоняют тяжелую технику – экскаваторы, бульдозеры. На нашем кургане работала огромная гусеничная бронемашина, предоставленная во временное пользование службой по чрезвычайным ситуациям. Она нужна для специ­фической задачи: проделать в кургане несколько параллельных траншей. Но перед тем как выпустить бульдозер, вся команда археологов основательно поработала лопатами, открыв лучам солнца каменный панцирь. Его насыпали, плотно укладывая речные валуны на склоны кургана на определенную высоту, оставляя вершину открытой. К сожалению, мы смогли увидеть лишь его остатки на одном из склонов.

– Наличие панциря делает этот курган особенным, - объясняет нам Орлик. - Предположительно это курган V века до нашей эры, то есть ему примерно 2,5 тысячи лет. Панцирь – довольно редкий элемент, чаще в степной местности скифы не насыпали панцирь вокруг кургана, а выкладывали несколькими большими каменными плитами саму могилу. Такая конструкция называется крипидой. В степной зоне Украины скифы вели кочевой образ жизни и оставили после себя только вот такие курганы. Но произошел какой-то катаклизм, отразившийся и на скифах, и на греческих поселениях, с которыми они торговали. Скифы в какой-то момент начали строить укрепленные городища, а греки были загнаны в цитадели, и эти два явления произошли в одно и то же время. Какова природа этого катаклизма, мы не знаем. Это могло быть нашествие какого-то нового народа, но мы не обнаруживаем в городищах следов битв.

Самое крупное и известное скифское городище – Бельское, расположенное в Полтавской области. Исследования и раскопки на его территории ведутся уже около сотни лет. Но вернемся к кургану.

Стены траншеи красноречиво показывают, зачем нужно резать курган на полосы: здесь отчетливо видны все слои почвы, насыпавшиеся на сооружение. По этим слоям, как по кольцам на срезе дерева, Алексей Пантелеймонович и его коллеги восстанавливают возраст, особенности конструкции и даже некоторые события. Внизу стены в почве видны аккуратные кружки более светлой почвы. Это следы кротовьих нор, а значит, в этом месте еще была ровная земля. Выше черного слоя первой насыпи находятся вкрапления более плотной коричневой породы – это следы сгнившего деревянного настила. Саму могилу расположили примерно в полуметре ниже уровня земли – вот торчит часть каменной плиты, которая ее накрывала. А вот желтая полоса глины, свидетельствующая, что позже могилу значительно углубили, выбросив эту глину из ямы. А значит, здесь не одна могила. Есть и следы ограблений.

– Этот курган грабили минимум дважды, - говорит Орлик. - Первый раз это произошло, скорее всего, в ту же эпоху. Большинство курганов грабились через пару-тройку десятков лет самими скифами. Последний раз он грабился в 2012 году черными археологами – в центре была вырыта яма, по периметру проделаны шурфы, и в одном из шурфов мы нашли пластиковую бутылку от минеральной воды производства 2012 года.

Немного о скифском менталитете

Нам неизвестно, как на самом деле называли себя скифы и каким был их язык. Они не имели письменности, а больше всего сведений об этой группе народов современным историкам дал их древнегреческий коллега Геродот. Именно он и употребил впервые по отношению к ним слово «скифы». Правда, к этим сведениям нужно относиться со здоровой долей скепсиса, поскольку они по сути – заботливо записанные пересказы историй греческих купцов. Но со скифами встречались не только греки.

– Со скифами пробовали воевать персы, - рассказал нам Евгений Осадчий, археолог из Сум. – И формально скифы у них выиграли. Персы привыкли идти стенка на стенку, но со скифами это не прошло – они просто перешли в другое место. Персы некоторое время за ними гонялись, но это слишком изнурительно, поэтому пришлось вернуться несолоно хлебавши. Позже на скифов пробовал идти греческий царь Филипп, отец Александра Македонского. И тоже вынужден был за ними хорошенько побегать. Битва состоялась только, когда греки разрушили несколько скифских погребений. Позже скифы частично осели и сами строили укрепления, в основном в лесостепной зоне. Они видели, как строятся другие цивилизации (та же Греция) и перенимали их опыт, но делали это не по шаблону, как, например, римляне. Если укрепление проходило по балке, то ее просто включали в это укрепление, убивая сразу двух зайцев: балка представляет собой естественный барьер, а ручей, текущий в ней, давал воду. Получались сразу дополнительная защита и безопасный доступ к воде.

Следы скифов исчезают примерно в III веке до нашей эры – несмотря на воинственность, изобретательность и прочие таланты их вытеснили и ассимилировали другие кочевые племена. Но какие-то черты их характера, похоже, остались в далеких потомках – современных украинцах…

Фото Натальи Кущ, Марины Амелиной.