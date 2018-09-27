Сергій Тарута й Андрій Ніколаєнко: «Кіровоградщина має великі можливості в АПК» (ВІДЕО)

Депутат Верховної ради, лідер партії «Основа» Сергій Тарута і голова політичної партії Андрій Ніколаєнко взяли участь у форумі на тему державного регулювання АПК у рамках AGROEXPO в Кропивницькому.

На прес-конференції в CBN вони акцентували увагу на тому, якими мають бути аграрна політика держави і політика в галузі машинобудування та інженерії.

«Сумно стає, що для того, щоб виростити тонну української пшениці, ми використовуємо іноземну техніку, іноземне насіння, іноземне пальне. Треба щоб все це було українське. От ця виставка – це одна з можливостей побачити український потенціал, і добре, що є люди, які її започаткували, вірять в неї, і вона розвивається з року в рік. Мені дуже приємно сьогодні тут бути», – зазначив Андрій Ніколаєнко.

«У нас є дійсно стратегія відносно розвитку аграрних територій і аграрного бізнесу, – наголосив Сергій Тарута. – У Кіровоградському регіоні є інший потенціал. Це машинобудування. Ми сьогодні бачили представників “Гідросили” і товари “Гідросили”, які були на виставці, й “Ельворті”, й інших других виробників, які сьогодні можуть конкурувати і конкурують».

Сергій Тарута також наголосив, що Україна має шанси на впровадження позитивних змін, але все залежить від виборів у 2019 році.

Подробиці – у відеосюжеті.

