Сергей Иванович, мы помним

30 сентября могло бы исполнится 60 лет со дня рождения Сергея Шевченко – историка, краеведа, архивиста, журналиста. В нашей газете вышли десятки его статей. Три года назад, накануне дня рождения, его не стало. Не помогло лечение в столичной клинике…

Последней его статьей в «Украине-Центр», кажется, был материал «Всадники на Ингуле». Так же называлась его одноименная книга, в газете Сергей Иванович привел только несколько интересных фактов из истории Елисаветградского кавалерийского училища. Несмотря на то, что тему он разрабатывал параллельно с другим краеведом Александром Чудновым, у каждого получилось совершенно отличное произведение, каждый нашел много интересно и неизвестного.

Его знали во всех изданиях, он дружил со многими журналистами, в том числе и автором этих строк. Где-то в домашней библиотеке есть пара его книг, подписанных на память…

Родился Сергей Иванович в селе Водяное Добровеличковского района. Потом родители переехали в село Павловка Светловодского района, там он и учился в школе. А после окончания поступил в самый престижный вуз Украины – Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко. Получил квалификацию историк-архивист, преподаватель истории и обществоведения.

Потом возглавил Светловодский государственный архив, затем Кировоградский областной государственный архив. Стал преподавать на кафедре всемирной истории Кировоградского государственного педагогического университета (он уже стал университетом). Закончил аспирантуру Института украинской археологии и источниковедения им. Грушевского НАН Украины, в 1997 году защитил кандидатскую диссертацию, получив степень кандидата исторических наук. Получил звание доцента кафедры всемирной истории. И все время писал, просиживал в архивах, искал…

Всего Сергей Иванович написал более 200 научных работ! А дотошные сотрудники областной библиотеки имени Чижевского насчитали у Шевченко 642 публикации! И не факт, что это все! И мы гордимся, что немало было опубликовано и у нас.

Мы очень хорошо знаем мирок краеведов Кропивницкого. Большинство, скажем так, не очень жалуют коллег. На страницах различных газет любят разбирать, препарировать их публикации и просто счастливы, когда находят у коллег какую-то неточность, а уж если более-менее серьезный ляп, то счастью нет пределов.

Сергей Иванович никогда в таком замечен не был. Разве что в приватном разговоре в известном кафе на улице Шевченко мог очень мягко пошутить над кем-то или чем-то.

Не критиковали и работы самого Шевченко. Потому что он был профессионалом, все публикуемое находил в архивах, работу с которыми искренне любил.

Издано 10 книг Шевченко. Это и исследования истории того же кавалерийского училища, педагогического университета и отдельная книга – история Елисаветградской женской гимназии, откуда, собственно, и вышел педагогический вуз. Написал историю села Павловка, где учился, историю архивного дела в наших краях и так далее, перечислять можно долго, если еще и добавить десятки книг, изданных в соавторстве, и сборников.

Всегда тихий, скромный, вежливый – говорят, никто из студентов не слышал, чтобы он повышал голос. Настоящий городской интеллигент, пусть и родом из села. Сергей Иванович, нам вас не хватает…