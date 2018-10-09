Новый Кропивницкий суд, знакомые кировоградские лица

В новый Кропивницкий апелляционный на днях официально перевели ряд тружеников Апелляционного суда Кировоградской области, который прекратил свое существование. Но не всех.

У недавнего председателя областного суда якобы нашли фиктивный развод, а его бывшего заместителя Высшая квалификационная комиссия судей завернула, сообщив куда следует.

От сохи

Впрочем, сказать, что сито долгожданной реформы слишком уж мелкое, тоже нельзя. В новый Кропивницкий суд из старого областного перешли, например, люди, оставившие пай тяжело больной женщины в «рабстве» агрофирмы депутата, отменившие приговор дважды осужденным за убийства и оправдавшие судью Галагана, убегавшего от патрульных, заподозривших его в пьяном вождении.

В частности, переведены Людмила Демич, Александр Карпенко и Алексей Письменный. В этом апреле коллегия в составе Демич, Карпенко и Письменного отменила решение Добровеличковского районного суда о признании недействительным дополнительного соглашения с агропредприятием ООО «Згода» о продлении аренды земельных паев, принадлежащих Наталье и Владимиру Затулывитер.

В 2006-м жители села Новолутковка заключили с фирмой договор на аренду их паев площадью больше 12 гектаров на 10 лет. И не собирались его продлевать, утверждают, что заранее письменно сообщили об этом арендатору. А потом узнали, что предприятие будет еще 10 лет обрабатывать их землю на основании дополнительного соглашения, которого, как утверждают сами селяне, они не подписывали.

Кировоградский районный суд, куда они обратились, дополнительное соглашение отменил из-за отсутствия оригинала спорного документа, его представители «Згоди» не смогли предоставить. Именно это решение отменила коллегия в составе трех упомянутых судей.

А через месяц стало известно, что полиция расследует 13 уголовных дел по фактам подделки подписей в земельных документах работниками ООО «Згода». Также в СБУ было подано заявление о совершении служебного подлога экспертами Кропивницкого отделения Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

По информации прокуратуры области, сегодня полиция все еще продолжает расследование – в деле большой объем работы в связи с большим количеством пострадавших, в целом около 20 эпизодов.

Директором агрофирмы является депутат Кировоградского областного совета от «Батькивщины» Иван Соловчук. По данным открытых баз, он также является одним из пяти собственников предприятия.

Уголовщина

Жернова обновления прошли также судьи Виктoр Oнуфриев и Людмила Ткаченкo. Последняя известна в первую очередь отменой решения, которым ее коллега из Кировского районного суда Алексей Галаган был признан виновным в вождении в нетрезвом состоянии и неповиновении полиции. «Говорящая голова» МВД Антон Геращенко, к слову, публично добивался увольнения обоих из системы.

Навскидку вспоминается еще один, менее широко известный эпизод. В 2016 году коллегия в составе судей Деревинского, Онуфриева и Ткаченко отменила обвинительный приговор суда присяжных двум подозреваемым в резонансном убийстве генерала налоговой службы Владимира Тесленко у ночного клуба «Джунгли» в Кировограде в 2014 году, ссылаясь на… филологическое толкование обвинительного акта прокуратуры.

– Из текстуального, грамматического (филологического, лексического) толкования содержания обвинительного акта… коллегия судей считает, что изложенные в обвинительном акте сведения… составляют содержание письменного уведомления о подозрении, а не содержание обвинения, – в частности, говорится в тексте не подлежащего обжалованию решения.

На этом основании перечеркнуты результаты двух лет следствия и судебного процесса. Перед тем как объявить это неоднозначное решение, суд после 8 месяцев слушания пошел на двухнедельный перерыв уже в ходе дебатов. Коллегия признала все-таки, что основания для подозрения в совершении преступления есть, и вернула дело на повторное рассмотрение в первую инстанцию ​​новым составом суда.

Двое жителей областного центра, пожизненный приговор которым отменила апелляция, имеют за спиной по несколько судимостей. Осенью 1997 года именно они устроили стрельбу в казино-баре «Гефест» на площади Богдана Хмельницкого. Погибли два, ранены еще четыре человека, преступники скрылись и были позже задержаны в другом регионе. В 1999-м суд признал их виновными по нескольким статьям – от незаконного хранения оружия до умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах – и приговорил одного к 12-ти, а второго – к 15 годам тюрьмы. Для обоих судимость и приговор были не первыми.

Председательствовавший в той коллегии Сергей Деревинский подал в отставку вскоре после вынесения скандального вердикта, и больше не является судьей. А его коллеги – Виринея Кабанова и Владимир Гончар – являются и успешно преодолели путь к должностям в обновленном органе.

В августе прошлого года в составе коллегии апелляционного суда области Кабанова и Гончар изменили на домашний арест меру пресечения для Константина Волкова – одного из подозреваемых в покушении на убийство в ходе февральских «разборок» со стрельбой и поножовщиной у Кировского райсуда Кропивницкого. Одним из доводов защиты была общественная деятельность Волкова как вице-президента городской федерации футбола.

– Принимает активное участие в работе федерации, уделяет внимание развитию детско-юношеского футбола, зарекомендовал себя ответственным и порядочным человеком, – цитирует сайт «Подробностей» судью на тот момент апелляционного суда области Виринею Кабанову.

Еще одна деталь – те же Кабанова и Гончар в составе другой коллегии без залога выпустили из-под стражи двух подозреваемых в наркоторговле в составе организованной группы из 12 человек. Из числа тех, кого в полиции считали ключевыми. Напомним, операцию по задержанию группы проводили в июле 2017-го, были изъяты оружие, деньги, полкилограмма амфетамина, арестовано 6 автомобилей.

А нету, нету…

Нет в списке, опубликованном Высшим советом правосудия, и Демьяна Иванова. В апелляционном суде области он приложил руку, например, к возобновлению следствия в отношении еще одного депутата областного совета от «Батькивщины» Петра Петрушевского. Производство начато по статье 364 Уголовного кодекса «злоупотребление служебным положением» и не только.

Еще Иванов председательствовал в коллегии, которая отменила вполне скандальный приговор Ленинского райсуда – правозащитнику Игорю Погасию за попытку защитить свое имущество, в ходе которой он пострадал физически, едва не дали три года реального срока за хулиганство.

Не попал в Кропивницкий апелляционный и судья Виктор Осетров, брат известного в городе предпринимателя Геннадия Осетрова, экс-депутата городского совета и бывшего заммэра областного центра. Виктор в ликвидированном областном суде тоже был заместителем председателя.

Весной во время собеседования в Высшей квалификационной комиссии судей от него потребовали пояснений по ряду вопросов – от жалобы бывшего руководителя на самовольный выезд Осетрова в отпуск, до пользования автомобилем матери и приобретения права на квартиру в областном центре за 24 тысячи гривен. Ответы судьи комиссию не удовлетворили.

– При оценке мы все слышали, но то, что от вашего имени подделали подпись, это вообще, – в частности, отметил один из ее членов.

По результатам собеседования, ВККС постановила квалификационную оценку Осетрова остановить и сообщить в Национальное агентство противодействия коррупции о возможном нарушении антикоррупционного законодательства.

«Прозаседавшиеся»?

Продолжения собеседования пока ожидает первое лицо бывшего апелляционного Валерий Драный, которого журналисты-расследователи называют владельцем шикарного поместья в Лесопарковой.

Его оценку квалификационная комиссия отложила из-за заключения, которое дал Общественный совет добропорядочности – о несоответствии судьи критериям, в том числе и профессиональной этики.

Указывают на то, что судья в 2012 году не задекларировал часть имущества – два земельных участка, принадлежащих его жене, с которой в 2013 году Драный официально развелся. И в следующих декларациях ни дом, ни землю он не указывал.

– Есть основания полагать, что они сохранили фактически брачные отношения, проживали вместе и вели общее хозяйство. Это подтверждает тот факт, что судья не указывал в декларациях никакого другого места жительства. В 2015 году у них родилась дочь, и в электронной декларации 2015 года судья уже указывает Драную И.В., как лицо, с которым совместно проживает, но не состоит в браке. Однако в бумажных декларациях за 2013-й, 2014-й и 2015 годы судья не указывает ни саму Драную И.В., ни имущество, которое ей принадлежит, – сказано в сообщении совета.

Кроме фиктивного развода, общественники обвиняют бывшего главу суда в «фиктивной» учебе, мол, согласно судейскому досье, летом 2012-го и 2016 годов он учился в школе судей и тогда же выносил судебные решения, которые можно найти в Едином реестре. К тому же Драный возглавлял суд три срока подряд, хотя закон о судоустройстве ограничивает занятие должности председателя двумя сроками подряд. Как президента.

Впрочем, заключение подписали не все члены Общественного совета, в ВККС его к рассмотрению не приняли – дали время на устранение проблемы. А собеседование с экс-председателем отложили до 9 октября.

Весь список

Среди тех его коллег, к кому, очевидно, нет вопросов ни у комиссии, ни у совета – еще 12 судей бывшего апелляционного суда области, теперь – Кропивницкого апелляционного.

Это в том числе Руслан Бондарчук и Петр Ремез, в свое время смягчавшие, но не отменявшие наказания для местных евромайдановцев, против которых составляли админпротоколы сотрудники тогда еще милиции имени Захарченко.

Татьяна Авраменко, ранее подававшая заявление об отставке, как и Сергей Мурашко, но оставшаяся в «обойме», как и он. Мурашко из условно резонансного не поддержал в прошлом году апелляционную жалобу управления образования Кропивницкого на решение райсуда о восстановлении в должности директора УВО №18 Валентины Прилипко. Напомним, ее уволили летом 2016-го за совершение аморального поступка, недопустимого для директора учебного заведения.

Продолжит судить в апелляции и Ирина Алексеенко – в 2014-м она оставила в силе решение того же Ленинского райсуда, постановившее освободить на два года раньше окончания срока заключения бывшего прокурора Голованевского района Евгения Горбенко, одного из тех, кто был с нардепом Лозинским, когда тот убивал Валерия Олейника.

В недрах сайта Высшего совета юстиции нам удалось найти упоминание о решении, которым орган в 2012-м отклонил предложение одного из своих членов уволить за нарушение присяги трех судей Апелляционного суда Кировоградской области. О чем конкретно шла речь – непонятно, но одна из тех трех, Ольга Чельник, переведена в новый Кропивницкий суд.

Как и ее коллеги Александр Дуковский, Светлана Егорова, Станислав Киселик, Людмила Суровицкая, Виктор Черненко и Роман Широкоряд, об их заметных прошлых заслугах – в кавычках и без, ничего не помним не только мы, но и все­знающий Интернет. Кроме того, что Широкоряд владеет двумя раритетными мотоциклами советского производства 1974-го и 1976 годов выпуска, которые, как утверждал на собеседовании в ВККС, он приобрел б/у еще в 16-ть – с заработанных денег…