Декларация неизвестности

О том, что в Украине безбожно нарушают права потребителей, продают нам с вами некачественные услуги и товары, знают все. Об этом ежедневно свидетельствуют разговоры в общественном транспорте, переписка в соцсетях и новостные сообщения. Перечень некачественной продукции продовольственной и непродовольственной групп, приобретенной на рынках и в магазинах, вообще не поддается подсчету. Жалуемся мы много и часто, но вот насчет реальных шагов, сделанных для защиты своих поруганных прав, – особенно похвастаться и нечем.

Дело самих потребителей…

Это сразу понимаешь, когда начинаешь общаться с начальниками отделов управления защиты потребителей, которое входит в состав Главного управления Гос­продпотребслужбы (ГУ ГППС) в Кировоградской области. Таких управлений, каждое из которых отвечает за свой участок работы, – около десятка. Говорят, что такая структура была создана после реформирования службы санитарно-эпидемиологического контроля с целью максимальной имплементации нашего законодательства в европейскую систему защиты прав потребителей. Так ли это, сказать трудно, потому что на первый взгляд госслужба кажется чрезмерно запутанной и сложной. Возможно, поэтому народ не очень торопится защищать свои права – себе дороже, хотя другого пути (имеется в виду законного) у нас нет.

Совсем недавно прошла информация, что силами специалистов ГУ ГППС в области была изъята из продажи большая партия, больше 7 тысяч упаковок, фальсифицированного сливочного масла, причем благодаря жалобе потребителя. Казалось, таких жалоб множество, но специалисты меня разочаровали – партия хоть и крупная, но это единичный случай, поскольку жалоб по поводу некачественных продуктов питания в ГУ ГППС поступает очень мало!

Специалисты немного приоткрыли завесу над тайной действия механизма защиты потребителей. Суть в том, что сам инспектор не имеет права просто подтвердить или установить факт реализации или изготовления некачественного товара или услуги. Для этого ваше заявление должно пройти достаточно долгий и тернистый путь по всевозможным инстанциям – для того, чтобы получить разрешение, причем не центрального офиса ГППС, а Министерства экономики, на проведение сверхплановой проверки субъекта предпринимательской деятельности. Сверхплановая – это когда инспектор может прийти на объект и проверить вашу жалобу. К тому же нарушителю на исполнение предписания и исправление ситуации отводится аж 45 дней – долговато, если честно. Но специалисты говорят, что иначе нельзя – закон суров (плохой. – Авт.), но его надо выполнять.

В отделе рыночного и метрологического надсмотра управления защиты потребителей ГУ ГППС есть так называемый секторальный план, утвержденный на этот год относительно 12 позиций товаров. Вот их и проверяют в плановом порядке, причем речь идет не о рынке – отдел проверяет все субъекты хозяйствования – как производства, так и торговли – на предмет соответствия требованиям технологических регламентов (что-то на манер бывших ГОСТов) и наличия обязательной маркировки на реализуемых товарах.

Выходит, что остальная номенклатура товарного изобилия вообще не контролируется, поэтому покупатель в какой-то мере сам несет ответственность за приобретение некачественного товара в том случае, если не проверяет при покупке наличие всех необходимых документов, из которых был бы понятен адрес изготовителя, наличие сертификата или декларации соответствия и тому подобное. Говорят, что эта информация должна быть у каждого продавца, но этого мало. Законодатель утверждает, что специальный стикер или ярлычок с указанием данных производителя, импортера и указанием наличия знака соответствия техническому регламенту (типа Знака качества – трилистник в незамкнутом круге. – Авт.) должен быть наклеен на КАЖДОМ образце товара.

Начальник отдела Сергей Горовой говорит, что это вроде бы и сложно, но схема понемногу доказывает свою эффективность. За последние полтора года практически прекратились жалобы на некачественную бытовую химию, хотя раньше такие нарушения были сплошь и рядом. Лидерами по распространению немаркированной продукции импортного производства по-прежнему остаются оптовые рынки, такие, как «Седьмой километр» в Одессе или «Барабашово» в Харькове. Самые большие «предложения» некачественной продукции в Украину поступают из Китая – около 90% всех случаев. Поэтому специалисты советуют покупать инструменты, электрооборудование да и другие товары не китайские, а украинских или белорусских производителей. А вот вам практический совет – при покупке изделия необходимо обращать внимание на запах пластмассовых деталей и на их температуру. Хорошая пластмасса не может иметь резкий запах и должна быть холодной и твердой на ощупь. Пока качество не победило количество, проверять будем так, но скоро бракоделам станет совсем тяжело, потому что требования к товарам электрической группы в вопросах маркирования каждой единицы товара станут еще строже.

Законодательная база по защите потребителей составлена так, что и самый главный начальник системы не сможет вас защитить, если вы не постараетесь сделать этого сами. Начальник отдела контроля сфер защиты потребителей рекламы, антитабачного законодательства управления защиты потребителей ГУ ГППС области Лилия Будникова разводит руками: «При отсутствии товарного чека заявление рассматриваться не будет, потому что это главный документ, удостоверяющий факт покупки». Если есть чек, можно смело писать заявление, причем с указанием не только магазина, но и продавца товара, потому что это могут быть разные юридические или физические лица.

За свои права, то есть за возврат денег или замену товара, надо бороться, хотя нужно признать, что все неясности закон толкует «в пользу провинившегося», то есть продавца, даже в том, что факт нарушения качества устанавливает не инспектор, а сервисный центр, связанный договором с поставщиком или реализатором. Надо знать и такой важный момент – производитель обязан предоставлять комплектующие на изделие даже после прекращения гарантийного срока и должен это делать вплоть до момента прекращения декларируемого времени использования.

За таможню обидно…

Остается главный вопрос – как некачественная продукция попадает к украинскому потребителю, хотя бы и в Кировоградскую область? Вот только два сообщения, обнаруженных 2 ноября буквально за одну минуту просмотра новостей в Интернете: в Кировоградской области конфисковали 33 тонны фальсифицированного горючего на один миллион гривен, а в Николаевской – такого же происхождения табачных изделий на 11,5 миллионов гривен. Выходит, что система контроля за попаданием некачественных товаров в Украине на уровне производителя практически отсутствует, имеется в виду – недобросовестного производителя. Добросовестные сами заботятся о качестве и ведут контроль собственной продукции. А мелкие предприниматели-реализаторы говорят, что им практически нереально обеспечить наклейку ярлычков на каждую единицу товара в магазине, к тому же они действительно покупают свой товар на больших оптовых рынках и чаще всего – без деклараций соответствия и качества. Оптовые рынки работают по принципу: «Не хочешь – не бери», а как не брать?

Проще всего документы на импортные товары проверять прямо на границе, при прохождении таможенного контроля, причем вместе с таможенной печатью должна стоять и печать Главпродпотребслужбы. Хотя даже и без нее таможня НЕ ДОЛЖНА пропускать эти огромные партии несертифицированного товара, но пропускает. Почему? Наверное, потому же, почему никто не ловит за руку и оптовых реализаторов некачественной продукции. Обидно за державу. И стыдно.