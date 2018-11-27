Новый поворот

Поиски пропавшей в День независимости жительницы села Субботцы Знаменского района Дианы Хриненко недавно получили и новый импульс, и новое направление. Несколько дней назад в Интернете появилась информация, что пропавшую девочку якобы видели в одном из торговых центров Днепра!

Мы созвонились с мамой Дианы, Еленой Павловной Хриненко: «Да, я смотрела видео, на котором увидела похожую на мою дочь девочку. Но опять теряется драгоценное время. Когда я увидела информацию в социальных сетях, сразу обратилась в знаменскую полицию, которая и ведет дело. Я четыре дня просила их поехать, проверить, они вроде бы соглашались, но ничего не делалось. Тогда я обратилась в Службу поиска детей, там отреагировали и обратились сначала в нашу полицию, где даже не знали об этом факте. Тогда Служба поиска детей обратилась в полицию Днепра, и только после этого наша полиция поехала в Днепр, чтобы взять видео с камер наблюдения торгового центра. На нем я увидела похожую на мою дочь девочку. Я требовала, чтобы процесс просмотра видео проходил при свидетелях и под протокол, но следователь не делал этого, не допросили и свидетелей, которые присутствовали при просмотре. На поиски поехала оперативная группа, но никакой дополнительной информации у меня не брали. Я настаивала на активных мероприятиях, потому что подобный случай недавно был – девочка вернулась домой после четырех месяцев отсутствия, но мне говорили, что на просмотр видеозаписей необходимо две недели. Никто не проводил экспертизы для установления процентного отношения сходства. Знакомые неофициально мне сказали, что сходство девочки на видео и моей дочери составляет 87 процентов, но необходимо проведение официальной экспертизы, необходимо проводить работу с фотографиями.

У меня сложилось впечатление, что наши полицейские не совсем охотно общаются со мной, прикрываясь направлением материалов для оперативного реагирования. Поэтому я позвонила Вячеславу Аброськину, первому заместителю начальника Национальной полиции Украины, и рассказала обо всем. Он сказал, что раз так, то берет ситуацию по Днепру под личный контроль, и действительно, работа активизировалась.

Я понимаю всю степень опасности, которая может возникнуть после оглашения информации, но считаю, что без этого поиски невозможны».