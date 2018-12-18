Будет ли Рождество по-новому?

Христиане по всему миру отмечают Рождество по двум календарям: 25 декабря – по Григорианскому и 7 января – по Юлианскому.

В ночь с 6 на 7 января Рождество, которое принято называть «православным», отмечают четыре православные церкви – Русская, Грузинская, Иерусалимская и Сербская. Кроме них, в это время Рождество празднуют афонские монастыри, живущие по Юлианскому календарю, а также многие католики восточного обряда (например, Украинская греко-католическая церковь).

Рождество в ночь с 24 на 25 декабря отмечают католики и протестанты, живущие по Григорианскому календарю, а также 11 из 15 поместных православных церквей мира, которые придерживаются Новоюлианского календаря, совпадающего с Григорианским. Большинство граждан Украины отмечают Рождество 7 января, а не 25 декабря.

В прошлом году Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об объявлении 25 декабря выходным днем, и с того момента не смолкают разговоры о том, что якобы в Украине перенесут Рождество с 7 января на 25 декабря. А что же на самом деле?

Действительно, сторонники переноса празднования Рождества есть, но это преимущественно рядовые прихожане, в основном жители Западной Украины. Руководство же Церкви пока не готово к этому решительному шагу. Вот мнение по этому поводу пресс-секретаря УПЦ Киевского патриархата, архиепископа Евстратия (Зори): «Средства массовой российской пропаганды без указания малейших доказательств или ссылок подают в ленте своих “новостей” как “факт”, что единая поместная УПЦ якобы “будет использовать новый стиль” церковного календаря. Хочу вполне официально сообщить, что вопрос перехода на новый календарь не поднимается и не рассматривается в процессе объединения и в связи с предоставлением томоса».

В Украинской греко-католической церкви также осторожно-негативно относятся к переносу Рождества на 25 декабря. «Решение о переносе празднования должны принять одновременно все конфессии внутри всего христианского сообщества в Украине. Такую реформу нельзя принять административными мерами, ее должны осмыслить миряне. Иначе может быть серьезный раскол», - полагает Игорь Яцив, пресс-секретарь УГКЦ.

Мы взяли комментарий и у священника Благовещенского храма в Кропивницком отца Ивана Верескуна.

– Отче, як ваша Церква відноситься до розмов про те, нібито в Україні збираються перенести святкування Різдва Христового на 25 грудня, навіть вихідний день зробили?

– Для людей, які святкували й продовжують святкувати Різдво 7 січня, тобто за Юліанським календарем, поки що це свято однозначно залишається 7 січня. Особисто

я навіть психологічно не готовий до зміни дати. Але для мене, наприклад, є цікавим моментом такий факт, що 25 грудня тепер вихідний день в Україні. Чому? Тому що ті християни, які святкують за Григоріанським календарем, тепер мають змогу по-справжньому зустріти Різдво. Уявімо собі, якби нам 7 січня потрібно було б іти на роботу…

Це ж стосується не тільки християн, адже 25 грудня святкують Різдво і католики, і лютерани, і протестанти, навіть деякі християнські церкви.

Це дуже правильна річ. І зрозуміло, що для нас залишилось одне Різдво – 7 січня, так само, як і для представників інших конфесій, – теж одне, тобто 25 грудня. Тобто момент одного Різдва лишається. Я би хотів сказати, наскільки це свято для нас важливе і як ми будемо переживати подію народження Христа та його приходу у світ. Христос народжується й приходить до кожного з нас, аби дати якесь натхнення, потрібний напрямок, і важливо під час святкувань не втратити цей важливий момент. Тобто неважливо, коли ви святкуєте Різдво, головне – щоби ми відзначили Народження Христа, його прихід у світ і до кожного з нас, як ми до цього причетні та як це впливає на наше життя.

Что ж, думается, каждый может праздновать Рождество, но не превращать его в Новый год, который мы, в отличие от всего мира, встречаем дважды – по старому и по новому стилю. Христос рождается один раз.