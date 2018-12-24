«Всё пропало» на колесах

Ой, как же у нас все плохо, а когда-то был доллар по 8, ну а еще когда-то была колбаса по 2.20! Со всех сторон, из каждого утюга звучит «криза, капут, а при Януковиче было…». Люди добрые, никто, ни один из вас, не говорит, что стало лучше. Кроме некоторых цифр и показателей. Почему-то они показывают нечто иное…

Возьмем один аспект, казалось бы, для большинства вроде бы далекий. Автомобили. Для любой экономики количество авто, количество потребленного бензина – это индикатор уровня жизни. Читал недавно – в великолепной Северной Корее, когда кто-то говорит, что в Южной Корее у каждого взрослого человека есть автомобиль, то люди начинают улыбаться – классный анекдот, да, прикольно. В стране, где владелец велосипеда считается зажиточным, даже в голову не приходит, что такое может быть правдой, а это правда.

В Советском Союзе любой автовладелец также считался по умолчанию успешным - ого, человек заработал на «Жигули»! Сейчас все немного по-другому, на это дело мы смотрим проще, но все-таки обладание четырехколесным считается признаком некоторой состоятельности гражданина. В советское время, когда в Кировограде насчитывалось до 280 тысяч жителей, на учете в ГАИ состояло примерно 55 тысяч автомобилей. Это всех – машины предприятий, учреждений, причем очень много машин, зарегистрированных в городе, реально ездили где-то в области – скажем, у какого-то управления кинофикации вся техника числилась за областным центром, хотя работала «в полях».

А сколько сейчас автомобилей в Кропивницком? На этот вопрос ответить крайне сложно даже специалистам. А то и невозможно. Снимать авто с учета у нас не принято, и поэтому понять, сколько машин с номерами «КД» еще ездит или стоит по гаражам и дворам горожан, а сколько из них сдано на металлолом, на разборку или просто обитает где-то в других краях, нереально. Это же относится и к машинам с номерами «EI», «ОН», «ОМ», «ОС» - были у нас такие до введения серии «ВА».

Есть и другой нюанс. Машины иногда покупают в кредит. И часто, даже когда вы оформляете кредит в банке в Кропивницком, разрешение дают в Киеве, и нередко номера присваивают киевские или Киевской области – до полной выплаты кредита авто считается собственностью банка, - им так удобнее. Поэтому в городе так часто можно видеть авто с буквами «АА» или «АІ» - это не всегда значит, что столичные гости к нам пожаловали, это может означать, что машина здешняя, но в кредите. Или это авто представителей местного филиала какой-то киевской фирмы. Или… да еще много есть вариантов.

Но я подвожу речь к другому аспекту. Регистрацией машин у нас сейчас занимаются сервисные центры МВД в Кировоградской области. Раньше подразделения этой структуры назывались аббревиатурой МРЭО – Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел. По запросу «УЦ» специалисты Регионального сервисного центра МВД в Кировоградской области любезно подготовили такую справку. Держитесь за стулья, пешеходы! Свежая информация, на начало декабря этого года. За последние пять лет, с 2013-го по 2018 год, в городе Кировоград-Кропивницкий зарегистрирована 21 тысяча 679 новых (НОВЫХ) автомобилей! Двадцать одна с лишним тысяча! Это в городе, где живет немногим больше двухсот тысяч человек! Каждый десятый.

Это точно, «все пропало». У всех все пропало, потому что люди накупили себе машин. А ведь до покупки этих новых авто в городе и так кто-то на чем-то ездил. Это очень субъективно, но, можно сказать, что на сегодня в областном центре имеется примерно 70 тысяч автомобилей.

Это чувствует на себе каждый водитель, который часов так после 9 утра хочет приткнуться где-то в центре. Проблема, однако. Она корнями еще из Елисаветграда, где улицы планировались такими, чтобы две телеги с лошадьми разъехаться могли. Нынче центр забит машинами донельзя.

Важное примечание. Все это без учета машин с европейской регистрацией, которые мы уже привычно называем «евробляхи». Эти машины стоят на учете где-то в Польше, а их водители по доверенности ездят, на учет у нас они не становятся. Таких машин в городе тысячи!

А теперь скажите мне, люди добрые, это «крыза»? За пять лет, за которые у нас аннексировали Крым, идет война на Донбассе, доллар вырос вчетверо и т. д., и т. п., - каждый десятый житель города обзавелся авто. А машина она не вещь в себе, ее надо заправлять, менять резину, делать ремонт – тратить на нее деньги… У нас все так плохо? В который раз задумываюсь об этом, стоя в очереди к кассе в супермаркете, где передо мной гривен на триста-четыреста оформляет свои покупки какая-то гражданка.

Важное уточнение. 21 679 авто прошли новую, первую регистрацию. Это не то, что, скажем, один житель города продал другому свой старый «Опель». Нет, это считается перерегистрацией. Упомянутые тысячи машин зарегистрированы впервые (не факт, что они новые, могут быть и б/у, но только ввезенные в город).

Слушайте, мне нравится этот кризис и «все пропало». Давайте так и дальше. А я пока приведу еще и такие цифры. За те же пять последних лет в Кировоградской области зарегистрировано 138 тысяч 771 авто! У нас численность населения области не так давно упала за показатель меньше миллиона. Получается, что только за последние годы почти у каждого седьмого появился транспорт. А ведь и до этого сотни тысяч машин были! Что-то я опять не понимаю в кризисе.

Возможно, это просто показатель все большего социального расслоения в нашем обществе. Кто-то приспособился, работает, зарабатывает, а кто-то выживает. А еще не очень понятно – откуда деньги у народа (ведь машины эти покупают в основном те, кто у нас за стенкой живет, такие же люди, потому что богатые уже давно свои «БМВ», «Лексусы» и «Мерседесы» купили)? Где-то же эти деньги они зарабатывают, ну не могут же все воровать - это прерогатива людей калибром покрупнее.

Не сочтите эту статью за какое-то восхваление нынешней власти или что-то подобное. Просто привел цифры и факты. Да, пенсионеры еле-еле концы с концами сводят. Но, знаете ли, я свою маму-пенсионерку могу на машине отвезти в больницу или на базар.

P. S. Благодарность Региональному сервисному центру МВД в Кировоградской области за помощь в подготовке материала.