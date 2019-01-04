Как получить быстрый кредит на выгодных условиях

Рынок микрокредитов в Украине переживает настоящий бум, каждый год открывается около 60-80 новых МФО. И пусть не всем из них удается занять свое место в этой нише, но конкуренция между микрофинансовыми организациями высокая. Это заставляет их искать все новые пути привлечения клиентов, и о некоторых из них мы вам сейчас расскажем.

Все способы, которые позволяют сделать экспресс кредиты выгодными, связаны со снижением их процентной ставки – то есть с уменьшением, собственно, платы за пользование выданными деньгами. Обычная ставка в Украине – 1,5-2% в день, то есть с каждой тысячи микрокредита это составляет 15-20 гривен в день. Сама по себе сумма небольшая, но если ее можно снизить, то почему это не сделать?

Способ 1. Микрокредит по акции

Все больше МФО, особенно, если они активно работают в интернете, предлагают акцию для новичков. По ней получить деньги можно без комиссии вообще – то есть под микроскопический процент в 0,01-0,01%, так как по закону Украины официально кредиты бесплатно выдавать нельзя.

Акция настоящая, реклама не обманывает – клиент действительно берет микрозайм и платит за него не больше гривны. Предложение настолько привлекательное, что может сподвигнуть отправить заявку на кредит без уточнения деталей, но все же некоторые нюансы есть:

Акционные кредиты всегда небольшие. Максимум 4 тысячи гривен, но обычно не больше 1-2 тысяч.

Акционные кредиты могут работать не для всех, а, допустим, действовать для первой сотни заявителей. Если не заметить, что не попал в это число, то можно взять микрокредит по обычной ставке.

Кредит под 0% надо погашать в срок, без пролонгации, иначе ставка будет пересчитана, и потом придется платить полную комиссию.

Способ 2. Промокоды

Такое предложение тоже работает, в основном, в интернете. Промокоды – это скидки на процентную ставку, и иногда они бывают весомыми – до 30-50%. МФО могут рассылать промокоды зарегистрированным пользователям на электронную почту или в мессенджеры. В почте они чаще всего уходят в папку со спамом, поэтому стоит иногда туда заглядывать.

Промокоды часто раздают на странице МФО в фейсбуке или разыгрывают прямо на сайте, особенно, перед праздниками.

Способ 3. Погасить кредит досрочно

Кредитные компании это только приветствуют, а не наказывают, в отличие от банков. Комиссия начисляется за каждый день аренды кредита. Даже если клиент берет кредит на 14 дней, и получает автоматически рассчитанную итоговую сумму, то погасив кредит раньше, он заплатит меньше, чем указано в договоре. Сумма будет пересчитана.

Способ 4. Погашение микрокредита по частям

Несмотря на то, что быстрые кредиты и так берут ненадолго, все равно выгодно вносить за них плату частями, как только появляется небольшая свободная сумма. Причина в том, что комиссия начисляется только на те деньги, которые находятся у заемщика, и если часть кредита погашена, на нее комиссии уже нет. Войти в свой личный кабинет на сайте и внести 100-200 гривен – дело пяти минут.

Существуют и другие акции – сезонные, предпраздничные, но они не систематические, поэтому, прежде чем выбрать кредитную компанию, стоит пробежать по сайтам других и посмотреть, что они предлагают.

Но какими бы ни были привлекательными акции, стоит обращаться за микрокредитами только в проверенные кредитные компании, такие как ШвидкоГроші и другие известные – у которых есть живые отзывы, которые работают в Украине уже несколько лет.

Выбирая кредитную компанию, стоит учитывать еще несколько нюансов: