Большой молодец Андрей Хайат!

В Кировоградской области настоящей сенсацией стало блестящее выступление в первом туре конкурса «Голос країни» 21-летнего знаменчанина Андрея Хайата. Да что там говорить о Кировоградщине, если это стало событием всеукраинского уровня?

Во время «слепых прослушиваний» к Андрею повернулись, то есть фактически сделали предложение работать с ними все четыре звездных тренера. Известная телеведущая Катя Осадчая сказала, что это первый в сезоне случай всеобщей поддержки: «Це було круто. Ти великий молодець». Не менее восторженными были и оценки тренеров, они по очереди говорили, что Андрея с его голосом, интересной обработкой песни и манерой исполнения ждет большое будущее. Сам Андрей был немногословен: « У Знам’янці мене не дуже сприймають, скажу так. Тому ця хвилина сорок (час виконання пісні. - Авт.) найщасливіші хвилини в моєму житті. Я вважаю, що українська пісня повинна звучати не в стереотипних канонах, у яких вона існує зараз, а в більш багатоформатних».

Андрей представил на конкурс, как бы сказали раньше, народную песню «в оригинальном исполнении» «В кінці греблі шумлять верби». Такой стиль иногда называют этно-рок, но это надо слышать и видеть, как Андрей своим голосом сначала заворожил, а потом и «завел» зрителей и тренеров. Во всяком случае, такая ритмичная трактовка давно известной и достаточно плавной песни разорвала привычное восприятие. Это было действительно круто, но как это часто бывает, оказалось, что исполнитель практически неизвестен у себя дома.

Благодаря помощи редактора знаменской газеты «Знам’янські вісті» Надежды Коленченко, мы поговорили по телефону з дедушкой Андрея – Михаилом Веремьевым. Он рассказал, что Андрей закончил в свое время музыкальную школу по классу аккордеона, но петь любил с детства: «Пение ему, наверное, было дано Богом». Андрей воспитывался в музыкальной семье, поскольку сам Михаил Иванович когда-то был участником вокально-инструментального ансамбля и понемногу передавал внуку свои навыки игры на гитаре. И с обычным образованием у Андрея лучше, чем просто хорошо, то есть он как бы и не совсем обычный парень из глубинки. В школе стал победителем конкурса и благодаря программе по углубленному изучению английского, год учился в США, где жил в американской семье. Участие в разного рода певческих состязаниях вообще для него не ново, потому что он часто занимал призовые места на конурсах еще в музыкальной школе. Даже на конкурс «Голос країни» он приезжал дважды, в первый раз неудачно – в прошлом году как раз перед ним закончился лимит участников, поэтому было особенно обидно, но, видимо, год ожидания прошел не зря.

Семья о победе на первом этапе конкурса знала давно, потому что сам конкурс, как и его запись, проходил дней десять назад. Но информация, согласно договору, была закрытой до момента трансляции передачи. Как назвать стиль исполнения песни дедушка не знает, но говорит, что это наработки самого певца, который исполняет песни не только на украинском, но и на английском, что и неудивительно. Михаил Иванович говорит, что сейчас все они очень рады за Андрея и будут стараться поддержать его, хотя бы морально.

Не так давно Андрей Хайат, а это его сценический псевдоним, закончил университет им. Драгоманова и сейчас работает в Киеве. В общем, теперь его жизнь должна круто измениться. Во всяком случае, на нашем небосклоне вполне может зажечься новая звезда. Может быть, даже международного уровня, потому что его уже сейчас считают одним из претендентов на поездку на конкурс исполнителей «Евровидение» от Украины.