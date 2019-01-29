Тяжелая очередь

Cамые тяжелые в моральном плане очереди, в которые попадают наши сограждане, – в поликлиниках, отделах социальной защиты (бывших собесах) и сервисных центрах Пенсионного фонда Украины. Мало того, что здесь всегда стояли длинные «хвосты», еще и настроение у большинства посетителей какое-то подавленное, а то и агрессивное. Наверное, потому, что сюда часто приходят люди обиженные, которым что-то нужно от государства, а просители всегда находятся в невыгодном, то есть заведомо проигрышном положении. Отсюда и настроение…

В Кропивницком отделе обслуживания граждан Пенсионного фонда Украины в Кировоградской области напряжение ощущается уже в полутемном длинном коридоре, где с самого утра собралось несколько десятков человек. В основном немолодые люди стоят здесь по нескольку часов, поскольку стульев мало да и ставить их особо негде. Даже пройти к дверям приемной сервисного центра оказалось не так-то и просто, а разговор с посетителями на предмет необходимости стоять в очереди превратился в сплошной многоголосый монолог – крик души. «Я второй раз, и опять очередь». «Без очереді ніззя. Набьють». «Про чергу – ідіть до Порошенка. Я тут з семи годин. Без черги не вийде». «Треба спеціалістів добавить, і буде все нормально». «Я вже відстояла три години, бо лише один кабінет на місто. Коли можна було б взяти довідку в Подільському чи Фортечному собесі, то було б краще, і тут би черга була наполовину менша». «Треба добавить робочі місця». «Хто крайній?» «Питайте десь там, за дверима». «Я прийшла у сім годин, зайняла чергу, а раніше обходилася, не ходила сюди».

Когда надо всем и сразу

Ответы людей достаточно односложные, а рекомендации практические – увеличить количество сотрудников. Самое время обратиться за разъяснениями к начальнику сервисного центра, но туда пришлось буквально прорываться. Очередь реагирует достаточно жестко: «Куди ви йдете?» – «Я по роботі, журналіст». – «Та яка робота? Покажіть посвідчення. Таких шустрих багато». С трудом и удостоверением протискиваемся в приемную, где людей нет. Очередь самоорганизовалась и столпотворения в приемной возле администратора не устраивает, все покорно ждут своей участи в коридоре.

Пока руководитель центра занят, есть возможность еще поговорить с отдельными ожидающими, спросить, что они думают по поводу очереди. Люди говорят, что хорошо бы иметь возможность получить необходимую информацию дистанционно, но очень трудно дозвониться, причем не только в Пенсионный фонд – везде на звонки отвечает автоответчик, который не различает нюансы, интересующие звонящих.

Подошел и тот бдительный гражданин, требовавший предъявить журналистское удостоверение, и в спокойной обстановке рассказал много интересного. Оказывается, наплыв посетителей связан с очередным повышением пенсии, а поскольку его делают не всем сразу и не раз в год, а по месяцам, то люди и идут узнавать: «Чого гривню, а не дві добавили? Це сьогодні ще маленька черга, а то тут вона буває аж до тролейбусної зупинки. А як же не ходити, коли в грудні пенсію добавляли, у січні добавляють і в березні знову будуть добавляти? Кожна людина хвилюється, а лист про розмір перерахунку додому не присилають. Було б добре, щоб кожного разу приходили такі листи. Хтось не ходить сюди, а інші не витримують, бо людям образливо. Взяти хоча б моїх двох сусідів – разом робили, на одному заводі. Одному добавили 150 гривень, а другому – п’ять. І пенсія наче однакова, а добавили по-різному. От і ходять». При этом рассказчик соглашается, что вопросы начисления пенсий тут не решаются, поскольку здесь сидят только исполнители, работающие по установленной в Киеве формуле. Получается, что очередь в сервисный центр ПФ возникает как по инициативе самих пенсионеров («Чого сусіду добавили, а мені ні?»), так и из-за организационных недоработок, но на самом деле есть конкретные причины наплыва людей

Об этом достаточно подробно рассказывает начальник Кропивницкого отделения обслуживания граждан Лидия Мильченко, которая помогает своим специалистам справиться с наплывом людей:

«У зв’язку з початком року тривають усі поновлення виплат на соціальні допомоги. Це частково пов’язано і з управліннями соціального захисту населення районів міста, бо вони з технічних причин тимчасово не можуть бачити базу даних пенсіонерів, а для розрахунку допомоги по догляду потрібен розрахунок доходів на одну людину. Без цієї довідки ніяк, бо потрібно порахувати, який середній дохід на одного члена сім’ї, а допомога нараховується з дати звернення. Люди приходять і по довідки форми ОК-5 і ОК-7 (довідки про суми заробітку для нарахування пенсій і довідки про розміри заробітку для відрахування єдиного соціального внеску. – Авт.). Приходять і за довідкою про трудовий стаж для призначення лікарняних. Це почалося з липня, раніше такого не було. Окрім цього, працюючі пенсіонери обов’язково мають повідомляти ПФ про працевлаштування, звільнення й нові призначення. Багато людей приходить з приводу ідентифікації пенсіонерів за запитами міграційної служби, таких людей у місті майже 800 чоловік. На сьогодні багато людей звертаються за довідками про розмір пенсій для надання одноразової матеріальної допомоги в міській раді. А ще людям важливо знати все про черговий перерахунок пенсій, адже виникає багато запитань, звідси й така напруга. Але й це не все, бо у квітні почнеться нарахування пенсій людям, яким виповниться 59 років. Знову піде хвиля звернень».

Можно, если подумать

Из дальнейших комментариев начальника отдела стало понятно, что, в общем-то, эта очередь и не может уменьшиться, поскольку в большинстве случаев требуется личное присутствие человека, ведь практически вся информация, касающаяся начислений и выплат пенсий, носит сугубо конфиденциальный характер. А поскольку в городе насчитывается почти 70 тысяч пенсионеров, то можно представить, скольким людям потребуется та или иная информация.

Кроме того, в городе имеется почти 80 тысяч работающих граждан, и многие из них тоже обращаются в отделение ПФ в Кропивницком. Хотя именно с этим сегментом как раз и связывают возможность снижения давления как на ПФ, так и на самих пенсионеров, за счет предоставления в отделение необходимых данных прямо с предприятий. Но это зависит от инициативы руководителей отделов кадров, говорит Лидия Мильченко: «Це автоматично роблять відділи кадрів „Ельворті”. Є у нас обласна лікарня психіатрична, звідки відділ кадрів теж передає нам дані для оформлення пенсій за своїх працівників в електронному вигляді. Дуже зручно. Так працює і відділ кадрів НВО „Радій”. Ми пропонуємо так працювати й іншим підприємствам».

Вот, казалось бы, реальная возможность разгрузить очереди в ПФ за счет работы отделов кадров, но инициатива в масштабах города почему-то не работает. Сам ПФ старается создать условия для возможности получения информации при помощи современных средств коммуникации, которые во многих случаях избавляют человека от необходимости являться в ПФ лично. Это и Портал электронных услуг, и возможность сканирования документов, и электронное удостоверение, но, положа руку на сердце, необходимо признать, что работа с компьютером, смартфоном и даже с мобильным телефоном – не самая сильная сторона наших сограждан старшего поколения.

Наверное, стоит подумать о реформировании всей справочной системы, ведь часто для ПФ требуются справки, которые… выдает ПФ. Думаю, что ПФ, как и другие структуры, мог бы предоставлять и получать какие-то справки по запросу других организаций и напрямую, без обязательного присутствия пенсионера. Снова приходится поднимать вопрос о привлечении к работе с населением ЖЭКов или ОСМД, но все упирается в необходимость либо, опять-таки, личного присутствия граждан в ПФ, либо исключительного права на обработку персональных данных работниками ПФ. Может, как-то объединить права работников ПФ и возможности представителей домоуправлений? Многие люди могли бы получать информацию о перерасчетах пенсий и при помощи писем, но в ПФ считают, что направлять каждый раз 67 тысяч писем нереально. А почему нет, тем более что единовременные перерасчеты сразу всем пенсионерам и не проводятся? В общем, и тут надо думать, как услугу приближать к людям, а не отдалять ее.

Фото Павла Волошина, «УЦ».