Сколько нас было и сколько осталось

Ровно тридцать лет назад, в эти мартовские дни, в СССР подвели итоги последней всесоюзной переписи населения, она прошла в январе 1989 года, подбивали предварительные результаты два месяца. На самом деле полноценно, до доли процента, все посчитали аж через год – к началу 1990-го. Ну не было тогда компьютеров на службе у советских статистиков. Сегодня интересно посмотреть на те показатели Кировоградской области и сравнить с нынешними.

В то время Кировоград активно прирастал новыми жителями. Если в 1979 году в городе жило 236 652 человека, то уже в 1989-м – 269 803 (без учета жителей поселка Нового, вместе с ним примерно 282 тысячи).

Сколько живет в областном центре сейчас? Последние данные, которые приводит Организация Объединенных Наций, относятся к 2017-му году. Кстати, интересно, откуда они берут эти цифры, если переписи населения в Украине не было уже почти 18 лет? Так вот, ООН считает, что в 2017 году в Кропивницком проживало 226 тысяч 491 житель. Почти на шестьдесят тысяч человек меньше, чем в последние годы Союза…

А вот Главное управление статистики в Кировоградской области, официальное государственное учреждение, приводит такие данные: на 1 января 2019 года в Кропивницком проживало 235 тысяч 900 человек. Кстати, нашим статистикам я больше верю, чем ООН, – они берут данные в том числе от фискальной службы, а от налоговиков ничего не утаишь. Возможно, дело в том, что Организация Объединенных Наций не учитывала жителей поселка Нового.

Но почему-то все же много непонятного во всей этой цифири. Если число жителей так катастрофически уменьшается, то почему количество магазинов растет? Да что там магазины, целые новые рынки строятся, например, как сейчас на улице Героев Украины, и там еще до открытия уже застолбили себе торговые точки многие, в первую очередь – несколько наших местных производителей пищевой продукции. Кто ж это все будет есть? Если все уехали или умерли, то почему в горисполкоме стоит на учете в очереди на получение жилья много-много тысяч человек? Только в обычной, не льготной, не во внеочередной очереди стоит 2 тысячи 569 человек. Некоторые с 1979 года. А еще несколько тысяч стоят в военной очереди, внеочередной очереди (поразительное словосочетание, не правда ли?). За годы независимости город построил совсем немного жилых домов, последний на улице Жадова скоро сдадут в эксплуатацию. Там всего 54 квартиры, их получат самые-самые льготные категории горожан. Но люди в квартирной очереди, вероятно, что-то такое знают, раз на что-то надеются…

Хотя бы по этим причинам не верится, что в городе живет 220 с небольшим тысяч. Есть еще и такой аспект. Лично имею немало знакомых, которые переехали в областной центр из районов. Большинство из них по-прежнему зарегистрированы у родителей в их небольших городках и селах, в Кропивницком они арендуют жилье. Есть и такие, кто нигде не зарегистрирован, – в наше время это не преступление. А в советское время, если ты нигде не прописан больше полутора месяцев, мог получить или штраф, или даже срок! С другой стороны, много наших земляков живут и работают в Киеве, а зарегистрированы по-прежнему у родителей в Кропивницком. Думается, число «понаехавших» и «повыехавших» примерно компенсирует друг друга.

Любопытен также национальный аспект того, тридцатилетней давности, опроса. В 1989 году назвали себя украинцами 85,3% жителей Кировоградской области! Почему-то думалось, что тогда больше людей называли себя русскими или представителями других национальностей.

Уже в 2001 году, при украинской переписи, назвали себя украинцами 90,1 процента.

Кстати, самым украинским районом был еще в 1989-м (и остается, видимо) Новоархангельский – 96, 5 процентов жителей тогда записались как украинцы. На втором месте был Александровский район – 96,4%. Меньше всего украинцев проживало в городе Светловодск – 83,6%. И вызывает уважение, но и призывает к некоторым сомнениям такой факт. При переписи 2001 года назвали своим родным языком украинский более 88 процентов жителей Кировоградщины. Все же сдается, что несколько большее число людей общается на русском, возможно, это субъективное мнение автора, связанное с его кругом общения.

Общая численность населения Кировоградской области , по данным той Всесоюзной переписи населения, составляла 1 миллион 239 тысяч человек. В 2001 году статистики насчитали 1 миллион 133 тысячи жителей области. На сегодня, по данным той же ООН, на нашей территории проживает примерно 965 тысяч. Демографический провал налицо.

В чем же дело? В наши дни кругом только и слышны стенания: всё, в Украине жить и работать некому, все уехали в Польшу или повымерли… На самом деле в девяностые годы из Украины и Кировограда в частности уехало больше народу. Не в Польшу, а в Израиль и Германию, Штаты и Канаду. В основном – евреи. Как-то уже писал о том, что уехал, простите за выражение, самый качественный человеческий материал, – врачи, педагоги, инженеры, музыканты, журналисты, юристы. Точной цифры не знает никто, но, думается, речь идет о десятках тысяч только в пределах Кировограда. Что говорить – в те девяностые годы только из редакции «УЦ» один Роман уехал в Германию, второй Роман в Израиль, а Раиса подалась в Аргентину. В нынешнюю безвизовую волну никто из нашего коллектива не поехал в Польщу или Чехию, не знаю, плохо это или хорошо….

И еще. По результатам Все­украинской переписи населения 2001 года, численность мужчин в Кировоградской области составила 46%, женщин – 54 процента. Потому что на десять девчонок по статистике девять ребят – наша Кировоградщина полностью подпадает под эту песню. Ничто не говорит о том, что ситуация изменилась.

Советская перепись 1989 года показала, что средний размер семьи в СССР (был и такой параметр) составил три с половиной человека. В основном благодаря многодетным семьям Средней Азии. У нас в Украине, и в Кировоградской области в частности, этот показатель был 2,7 человека. Тоже довольно неплохой, сегодня, когда в среднестатистической семье по одному ребенку, показатель чуть не вдвое ниже.

Извините за большое количество цифр. Кому-то они покажутся ужасающими – ничего себе, как население сокращается! С другой стороны, если вспомнить, что еще не так давно, в XVII веке, на всех наших десятках тысяч квадратных километров жило несколько сотен или тысяч, то все не так уж и плохо. Не нравится нынешняя демографическая ситуация – так прилагайте усилия, меняйте ее, это в ваших силах.

Быть может, кто-то объяснит: в Кропивницком людей как бы все меньше, а детей в детский садик надо записывать за год-два до возраста, в котором в садик принимают. Очереди везде, чуть не за взятку ребенка можно пристроить! Парадокс, не поддающийся объяснению. В классе моего младшего сына 32 ученика. Как и в других классах, с превышением стандартной нормы. Ни одну школу в Кропивницком за годы независимости не закрывали, насколько я помню. Почему же все дети сейчас не помещаются? Да, есть дети из семей переселенцев из Донбасса, но их не так и много. Хотя, вероятно, ответ прост – в советское время во многих школах дети учились в две смены – так «партия родная» решала этот вопрос – зачем строить новые школы, если можно существующие с утра до ночи использовать?

Меняются времена, меняется жизнь вокруг нас. Людей стало несколько меньше, зато автомобилей – втрое больше. А уж сортов колбасы в магазинах! Приходится иногда встречать бредовые статьи о том, что это целенаправленная политика властей – чтобы все украинцы вымерли, а землю отдать китайцам (варианты – американцам, арабам). Якобы наш непревзойденный чернозем не дает всему миру покоя, и все хотят им обладать. Вообще-то самый лучший чернозем в мире находится в Воронежской области России, а американцам и арабам нисколько до нас нет дела! Китайцы же больше на Африку глядят. Там беднее, и все намного проще. Хотя в Харькове уже есть свой небольшой Чайна-таун… А у нас нет. И «нам своє робить». Жить и развивать свое место под солнцем на этой земле. Чтобы потомкам не было стыдно. И было их много.