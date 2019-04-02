«Мне так понравились цимбалы»

Один из иностранных студентов Донецкого национального медицинского университета, который учится на медфакультете в Кропивницком, стал учиться играть на традиционном украинском музыкальном инструменте – цимбалах. Нам удалось побеседовать с этим замечательным молодым человеком. Знакомьтесь: Джон Айгесин Ольватесин.

– Я приехал учиться в Украину из Нигерии, – рассказал нам Джон. – Нигерия – это самая густонаселенная страна Африки – почти 200 миллионов человек, а по экономическому развитию она стоит после ЮАР. Я мог бы и не быть врачом, в школе мне больше нравилась математика и совсем не нравилась биология. Но, когда я перешел в 11 класс, биология мне начала нравиться. Мы как раз стали изучать строение живых клеток, работу генов и так далее. И в 12 классе (у нас в стране действует 12-летняя школа) я уже окончательно решил, что буду врачом. Сначала я хотел поступить в один из университетов в своей стране. Знаете, люди здесь удивляются – почему мы едем в Украину учиться, неужели в Нигерии нет университетов? На самом деле у нас очень много вузов, и большинство молодых людей учатся в своей стране. Но врач – это очень хорошая профессия с хорошим заработком, и в Нигерии на эту специальность очень высокая конкуренция. Кроме того, до того как поступить в университет, нужно сдать четыре экзамена. По результатам одного из этих экзаменов – JAMP (Joint Admission Examination Point, его приблизительным аналогом является украинский экзамен КРОК) рекомендуют выбирать специальность. И у меня не вышло получить рекомендацию на медика, потому что готовиться я начал поздно и не смог подтянуть химию. Мне рекомендовали учиться в сфере сельского хозяйства или лабораторных исследований. И я уже думал поступить на одну из этих специальностей, но тут позвонил отец и сказал, что есть возможность учиться на врача в Украине.

Сейчас Джон учится на третьем курсе, выбрал педиатрию. С огромной благодарностью он отзывался о своих преподавателях и врачах Кировоградской детской областной больницы, где проходит клиническое обучение будущих педиатров. Одновременно с получением образования он стал посещать занятия в музыкальной школе № 1 им. Генриха Нейгауза. Сначала – по классу фортепиано.

– Вся наша семья любит музыку. Родители у меня не очень музыкальные, но всем детям они купили инструменты. У меня есть двое старших братьев и младшая сестра. Братьям отец купил кларнет и саксофон, сестре скрипку, а мне – синтезатор. И мы вместе играли. А здесь я смог играть на фортепиано! В Нигерии фортепиано – очень редкий инструмент. Я очень хотел играть на нем и поэтому пошел в музыкальную школу и спросил, можно ли мне заниматься на фортепиано. Поступил и уже целый год занимаюсь. А как я стал учиться играть на цимбалах? Месяц назад в музыкальном колледже проходил концерт оркестра народных инструментов, и моя преподаватель София Павловна Антонова предложила мне на него сходить. Я получил большое удовольствие от этого концерта, услышал, как звучат разные украинские инструменты – бандура, аккордеон. И мне так понравилось – особенно цимбалы, причем на них играли дети. Я сказал об этом преподавательнице, и она предложила: «Хочешь – подойди к директору, они как раз ищут человека на цимбалы». Я подошел, и меня уже на понедельник пригласили заниматься. Очень быстро был решен этот вопрос. Уже на втором уроке я выучил народную песню.

Эту песню – «Ой заграйте, музиченьки» – Джон сыграл для коррес­пондента «УЦ». Его умение вызвало искреннее уважение, поскольку цимбалы – довольно сложный струнный инструмент. Для игры на нем нужны специальные палочки, которые, по словам Джона, обошлись ему в 600 гривен. Держать их в руках нужно определенным образом, а по струнам бить мягко и быстро – именно так извлекается правильный звук. В цимбалах невероятное количество струн, собранных в бунты – пучки по три струны в каждом. Таких пучков более 30.

Кроме фортепиано и цимбал, Джон играет на гитаре и даже какое-то время занимался на… балалайке.

– Я – верующий человек, посещаю собрания баптистской церкви и там же, на собраниях, играю на фортепиано, – говорит он. – У нас небольшой музыкальный коллектив, и вот руководитель этого коллектива учил меня играть на балалайке. Я разучил партитуры, аккорды для этого инструмента, но заниматься регулярно у меня уже нет времени. Я же приехал в Украину для того, чтобы стать врачом, и это моя главная цель.

Мы попросили Джона поделиться с читателями «УЦ» секретом того, как ему удается преуспевать в таких разнородных занятиях.

– Все дело в том, как распоряжаться временем, – говорит Джон. – Если человек просыпается в 10 часов утра и готов работать только в полдень, он ничего не успеет. Я просыпаюсь рано утром – в 5 часов. Привожу себя в порядок и делаю домашнее задание. Пары начинаются в 8.30, и у меня как раз достаточно времени на это. После учебы я посещаю музыкальную школу и собрание. Спать стараюсь ложиться до 10 часов вечера. Если позже, я не высыпаюсь. А выспаться – это очень важно. И важно распорядиться временем так, чтобы не суетиться.

Виктория Барбанова, «УЦ».