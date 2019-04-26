Владимир Ефимов: «После таких поездок будто крылья вырастают!»

Апрель стал для труппы театра корифеев месяцем сплошных поездок. Гастроли в Николаеве, Нежине и в Киеве были более чем успешны – все билеты продавались буквально в первые же дни после появления афиш, а спектакли проходили при аншлагах и даже переаншлагах. О поездках кропивничан мы поговорили с директором театра – заслуженным деятелем искусств Украины Владимиром Ефимовым.

– Владимир Владимирович, от чего зависит успех гастролей? Только от таланта актеров?

– Каждый спектакль – это продукт, который выдает коллектив нашего театра. Продукт качественный. Но его еще очень важно правильно подать зрителю. Сделать и расклеить афиши – это малая часть дела. У меня есть такая черта в характере, что я лично должен все проверить – как театр выедет, как погрузят и отправят декорации, как и где артисты поселятся, в каких условиях, как будет все монтироваться в театре. Я выезжаю за два-три часа раньше, чтобы перед приездом труппы все еще раз проверить. Когда все правильно организовано, и артисты спокойны, и мы с Евгением Курманом (главным режиссером театра. – Авт.). Я сажусь в зале где-нибудь подальше и наблюдаю за всем. (Смеется.) Мне виден весь процесс – что на сцене происходит, как реагирует зритель.

– Ваши последние поездки были довольно массовыми, с вами ездил и оркестр. Как вас встречал Нежин?

– Да, результат такой нашей с Евгением Васильевичем политики не заставил себя долго ждать. Мы были в Нежине (на фото) три дня и давали три разных спектакля. И все спектакли были в сопровождении живого оркестра. У нас потрясающий коллектив музыкантов, и это был невероятный успех! Живой оркестр – такая махина! Зрители были просто в восторге. Это зрелище! И мы идем этим путем – как музыкальный театр. К ним в Нежин приезжал киевский театр Леси Украинки, львовяне, черниговский театр, но, по отзывам, наш произвел бОльшее впечатление именно благодаря живому оркестру. Что творилось в зале! Зрители кричали «Браво!», «Молодцы!», и даже директор театра отметил, что это что-то невероятное, у них так не кричат. В общем, как говорят, порвали всех! (Смеется.)

Когда мы с Евгением Курманом только пришли в этот театр, сразу разделили свои обязанности: кесарю – кесарево, слесарю – слесарево. И это оказалось правильным. Каждый занимается своим делом: Евгений Васильевич ставит спектакли, а я создаю ему для этого условия. И в конце мы все вместе выдаем прекрасный продукт, который более чем востребован.

Кстати, не могу не поделиться радостью. Вы, правда, писали об этом, но как о проекте. В этом году наш губернатор, Сергей Анатольевич Кузьменко, пришел к нам в театр, чтобы поздравить с Международным днем театра, и пообещал нам решить транспортную проблему. Так вот вчера, во вторник, сессия облсовета выделила деньги, и мы теперь будем подбирать для себя автобус. Мы решили, что он будет оформлен, как автобус Ляшко на выборах или как у «Зирки», – только в театральном стиле, чтобы все видели, что это театр корифеев едет.

Вообще поездки, гастроли для театра крайне важны, в том числе и для самоутверждения артистов. Я говорил об этом и с нашим министром культуры Евгением Нищуком: вы даете 7 миллионов на «КропФест», выделите миллион нашему театру как базовому для презентационной поездки… Внешнюю оболочку – сам театр – многие уже знают, но вот то, что у нас сейчас прекрасная молодая труппа есть, нужно показывать. Это ведь не только наш престиж, но и города, и области.

– Расскажите немного о поездке в Киев.

– Поездка была отличная. Представьте себе правительственный квартал – Администрация Президента, Верховная Рада, Национальный банк – и рядом театр. И мы в нем рвем всех на кусочки! (Смеется.) Ведь за все годы независимости, насколько я знаю, таких поездок не было. Мне теперь как директору театра не нужно искать в Киеве какую-то точку, Дом офицеров, например, или еще что-то, у нас теперь есть прекрасный театр (Киевский академический Театр на Липках. – Авт.), куда мы можем приезжать с гастролями, я нашел подходящую нам по бюджету гостиницу не очень далеко от театра. В общем, дорожку в столицу мы уже протоптали. Мы договорились с руководством киевского театра об обменных гастролях в новом театральном сезоне.

– А как вас принимал Николаев?

– С Николаевом, вы знаете, у нас особые отношения, там даже есть наш фанклуб. Нас ждут, нас там любят, на нас идут с большим удовольствием, и мы еще не уехали, а все спрашивают, когда мы приедем следующий раз. В николаевском русском драмтеатре сейчас молодой, креативный руководитель – Артем Свистун, который ведет очень правильную политику: несмотря на то, что театр русский, ставится много украинских спектаклей, приглашаются украинские театры. Мы обменялись с николаевцами гастролями, три спектакля повезли им мы, три привезли они, в том числе «Тевье-молочника», который некоторые наши зрители уже могли видеть во время «КропФеста» (в нашем городе состоялась премьера этого спектакля. – Авт.). Так что в Николаеве мы ощущаем себя почти как дома.

– Помогают гастроли в работе на родной сцене?

– Невероятно помогают! Во-первых, наша кропивницкая публика нас любит, почти все спектакли с аншлагами. А после таких поездок как будто крылья вырастают – хочется работать и работать!

Что увидят кропивничане в мае? 7 мая, в 18.00, – «Цыганка Аза», 8 мая коллектив театра принимает самое активное участие в действе «Первая минута мира» на Театральной площади, 9 Мая уже традиционно состоится мероприятие возле мемориала краснозвездовцам памяти не вернувшихся с войны. 10–12 мая на гастроли к нам приезжает нежинский театр им. Коцюбинского. 10.05, 18.00, – комедия Эдуардо Скарпетта «Дом сумасшедших», 11.05, в 17.00, – музыкальная комедия «Летающие женщины» (по мотивам пьесы Марка Камолетти «Боинг-Боинг») и 12.05, в 17.00, – «Интимная комедия» Ноэла Кауарда. Приходите в театр!