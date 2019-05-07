Опера, оркестр, джаз

Программа «Травневих музичних зустрічей» в нынешнем году обещает быть чрезвычайно насыщенной и разнообразной. Кроме традиционной инструментальной музыки, поклонники классики услышат лучшие женские голоса Украины (и не только!), а любителей джаза ждет премьера.

В пятницу в Кировоградской областной филармонии состоялась пресс-конференция, на которой ее директор Николай Кравченко приоткрыл завесу тайны над ХХІІ Всеукраинским фестивалем «Травневі музичні зустрічі» и анонсировал гала-концерт, посвященный 80-летию филармонии. Руководство намекнуло, что на этом концерте зрители увидят множество новых номеров от любимых коллективов, а поздравить коллег с памятной датой приедут директора 12 филармоний из всех уголков страны. Мероприятие настолько заинтриговало кропивничан, что на юбилейный концерт 22 мая билетов уже практически не осталось.

– В связи с этим мы решили дать концерт повторно, 30 мая, – отметил Николай Кравченко.

А что же ждет нас на «Травневих музичних зустрічах»? Откроет фестиваль 15 мая новое музыкальное детище города – Джаз-бенд Кировоградского музыкального колледжа. Наконец-то поклонники классического джаза смогут слушать любимую музыку вживую. Первый концерт «Зустрічей» состоится под открытым небом на филармонийной площади. А на следующий день, 16 мая, любители инструментальной музыки смогут насладиться виртуозным мастерством пианиста Сергея Григоренко в сопровождении камерного оркестра «Концертино».

Далее в программе фестиваля – три золотых женских голоса, о каждом из которых стоит упомянуть. Первой 20 мая выступит солистка филармонии Анастасия Потоцкая (Безай) с репертуаром классической итальянской оперной музыки под названием Bella Voce. Кроме самой Анастасии, в концерте примут участие симфонический оркестр музколледжа и муж певицы, солист филармонии Александр Безай.

Оперную тематику продолжит гостья из Киева, ведущая солистка Национальной оперы Украины Ольга Чубарева. То, что в Кропивницком зазвучит ее голос, – огромная удача.

– Ольга – солистка мирового уровня, дающая концерты в лучших залах Европы и США, – отметил Николай Кравченко. – Ее концертный график расписан на три года вперед. О том, чтобы пригласить артиста такого уровня в небольшой областной центр, мы даже не мечтали.

По словам директора филармонии, выступление Ольги Чубаревой со звездной программой LADY OPERA на «Травневих музичних зустрічах» стало возможным благодаря меценату, уплатившему певице немалый гонорар. Ранее этот бизнесмен работал заместителем губернатора Кировоградской области и решил сделать родному городу вот такой королевский подарок, а заодно познакомить кропивничан с лучшими образцами оперы. Журналисты теряются в догадках относительно имени таинственного мецената, пожелавшего остаться неизвестным. Возможность действительно уникальна – за совершенно символическую цену от 40 до 150 гривен за билет услышать звездный голос Леди Оперы. Концерт Ольги Чубаревой в сопровождении симфонического оркестра винницкой филармонии состоится 24 мая.

А 28 мая на сцену филармонии выйдет наша знаменитая землячка, народная артистка Украины Лидия Забилястая. Тут, как говорится, комментарии излишни, отметим только, что в программе концерта примут участие солисты кировоградской филармонии, симфонический оркестр и смешанный хор музколледжа.