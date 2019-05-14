Работа для ненормальных, или Как делалось телевидение

«- Включіть сьому камеру! – У нас немає сьомої, є тільки дві. – Включіть другу камеру! – Немає другої, є перша й п’ята…» Шоу Довгоносиків.

Теперь любой желающий может попробовать себя в роли ведущего программы «Наші вітання», встать за огромную студийную телекамеру, напечатать пару строк собственного сценария на пишущей машинке «Ятрань» или примерить на плечо чудо советской техники – портативный комплект «Репортер». Увидеть и опробовать все эти вещи можно прямо в офисе Кировоградского областного ТВ на площади Героев Майдана – на прошлой неделе сотрудники телерадиокомпании открыли здесь музейную экспозицию.

Презентация музея состоялась 7 мая. Ее главными гостями, естественно, стали коллеги-журналисты. Многие из них – энергичные молодые люди, увидевшие большинство экспонатов впервые. Как рассказала присутствующим продюcер Кировоградского областного филиала Общественного телевидения Украины Елена Кваша, открытие этого маленького музея – событие, предваряющее круглую дату, которую областная телерадиокомпания будет отмечать в нынешнем году – целых 60 лет с момента основания.

– Это необычный музей, потому что практически все его экспонаты можно трогать руками, – говорит Елена Кваша. Сам музей расположился в холле офиса Кировоградского отделения Общественного телевидения на втором этаже. Стоит зайти в него – и тебя тут же окружают экспонаты из мира аналогового ТВ и радио. В эпоху смартфонов и Интернета эти огромные приспособления кажутся динозаврами. В какой-то степени они и есть динозавры!

– Вот наша девушка-журналист с портативным комплектом для записи интервью, – рассказывает Кваша. – Он состоит из звукозаписывающего устройства, которое она держит на плече, а ее собеседник должен говорить вот в этот небольшой микрофон. К комплекту также идет запасной аккумулятор – его, как правило, носили в чемоданчике. Если нужно было записать репортаж для телевидения, оператор брал с собой вот такую переносную камеру (камера – прообраз современных видеокамер, но весит около 20 килограммов, причем две трети веса – это опять же аккумулятор. – Авт.)

Чаще всего с таким комплектом работала легендарная кировоградская журналистка и телеведущая Мария Лебедь. Она поделилась с гостями презентации своими воспоминаниями о том периоде работы.

– Я часто делала репортажи с сессий городского совета, – рассказала Лебедь. – А на них очень любил выступать один человек – не буду называть его имя. Он часто брал слово и долго выступал с трибуны. Но нес он полнейшую ахинею. А я из принципа включала диктофон и записывала для радио все его выступления – а он мог говорить и 40 минут, и час! И он видел меня, понимал, что все, что он скажет, может появиться в эфире. Но ни одно из его выступлений я в эфир не давала – реально человек нес с трибуны бред.

Мария показала также, с какими гаджетами работают журналисты радио сейчас. Цифровой диктофон ZOOM размером чуть больше ладони, имеет большой диапазон настроек записи – интервью, совещание, запись на улице. Он способен выделить нужный голос среди прочего шума и усилить его. Записи с него практически лишены помех и имеют высокое качество – как раз подходящее для радио- и телеэфира.

Портативная телекамера «Репортер» весила 20 килограммов, потребляла большое количество довольно дорогой пленки и требовала тщательного ухода. Но она – кроха в сравнении с одной из двух представленных в экспозиции студийных телекамер КТ-176. Чтобы управляться с такой, оператору нужно было иметь немалую выносливость. Например, чтобы отрегулировать высоту штатива, нужно было крутить кольцо в средней его части, прилагая приличные усилия.

– И вот режиссер говорит тебе «Подними камеру на 10 сантиметров» – и ты стоишь и крутишь. А потом он смотрит в объектив, картинка ему не нравится, и он говорит «Нет, верни, как было», – в шутку рассказывает менеджер филиала Константин Карпов.

Одна из телекамер направлена на угол, обустроенный так, что любой старожил без труда определит антураж программы «Наші вітання». На небольшом столике лежит сценарий одной из программ 1994 года, отпечатанный на машинке «Ятрань». Саму печатную машинку – когда-то гордость кировоградской промышленности – тоже можно увидеть и даже напечатать на ней пару слов. В отличие от прихотливых современных принтеров, машинка «Ятрань» «потребляла» бумагу любого качества, даже газетную.

А какие потрясающие тексты читали ведущие «Наших вітань» в телеэфире в то время! Вот пара выдержек из сценария (орфография и пунктуация сохранены, читать следует с выражением, пытаясь копировать манеру телеведущей Ирины Науменко):

«Сьогодні свято, наше, жіноче. По-різному святкують його жінки, але впевнена, що багатьох з них чоловіки, друзі запросять в кіно. І, мабуть, в кінотеатр “Комсомолець”, що в центрі нашого міста. Я не випадково зараз про це говорю. Як ви здогадались, друзі, наш святковий концерт присвячений саме їм, гарним, милим, добрим працівницям кінотеатру “Комсомолець”».

«З технікою в кіноапаратній тут теж працюють жінки. Сьогодні демонструватимуть глядачам фільм Раїса Сафронівна Ман і Тетяна Петрівна Яворська. Раїса Степанівна Гоц і Валентина Всеволодівна Шерухіна теж кіномеханіки. Ми сердечно здоровимо їх із сьогоднішнім святом і сподіваємося, що наш музичний дарунок вони прослухають із задоволенням.

/ “Любовь и разлука”/».

«В будь-якій установі не обійтись без бухгалтера, а тим більше в кінотеатрі. Тож для головного бухгалтера Людмили Миколаївни Брикалової – чудової, доброзичливої жінки в ефірі – наше наступне музичне вітання – пісні з фестивалю “Червона рута” їй до душі. / “Ой, візьму, та й утоплюся”/».

На последней страничке сценария мы прочли объявление: «Кіровоградське підприємство “Фармація” запрошує на роботу електромеханіка та зварювальника. Заробітна плата – 2 мільйони карбованців на місяць». Но вернемся к делу, то бишь к музею радио и телевидения.

Для монтажа воспроизведения записанного и отснятого материала использовались аппараты, напоминающие бобинные магнитофоны. Один из них также занял свое место в экспозиции. Его звукоснимающая головка имеет диаметр около 10 сантиметров. Рядом с этим гигантским видеомагнитофоном стоит необычный экспонат – профессиональный радиоприемник «Волна-К», кстати, рабочий.

– Как видим, телевизионщикам приходилось работать в иных условиях, чем сейчас, но их это не останавливало, – отметила Елена Кваша. – Хочу сказать, что на цветное телевидение наша организация перешла второй в Украине, благодаря в том числе тесному сотрудничеству с нынешним заводом «Радий» – назывался он тогда «Кировоградский завод радиоизделий» и выпускал телевизионную технику. Сейчас мы продолжаем с ними сотрудничать , но уже в сфере света.

– Я ожидала, что ситуация в телевизионной и радиотехнике изменится, но не думала, что это случится так быстро, – говорит Мария Лебедь. – В то время телевидение было делом командным. На радио и телевидении работали фанатики, потому что, как мне казалось, нормальный человек такой работы выдержать не мог. Не было высоких зарплат, был чистый фанатизм, следование за мечтой…