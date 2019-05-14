Сладкая жизнь Кропивницкого

3 мая в едином порыве, с огромным воодушевлением весь украинский народ отметил День кондитера. Многие, даже не зная о существовании такого дня. Но вы же съели хоть конфетку, хоть печеньку, мороженое или оставшийся кусочек пасхального кулича в этот день? Значит, кондитерам свое почтенье отдали.

Мы живем в краю сладкоежек или нет? Конечно же, да! Как и весь остальной мир, впрочем. Наши не такие уж и далекие предки в Диком Поле и первых поселениях из сладкого знали лишь фрукты и, конечно же, мед. Некоторые еще корень солодки употребляли, он у нас растет, лакрица по-другому называется. Потом из тростника добывали такой-сякой сахар. Привычный нам сахар из свеклы в Украине начали варить менее 200 лет назад. В Елисаветграде первую сахарную мануфактуру основал купец Иван Масленников, его имя носит микрорайон Маслениковка – он там основал слободу для своих рабочих.

Жажда сладкой жизни обогатила многих известных заводчиков, меценатов – Бродских, Терещенко, Ханенко, Симиренко, Бобринских и других. Главной сладостью тех времен были леденцы на палочке и без – ими торговали на ярмарках и повседневно, их везли в села продавшие свой товар в городе селяне. Ну и фантазия не ограничивалась одними леденцами – тогда же появилось много всяких конфитюров, пастил, цукатов, мармеладов и т. д.

А во второй половине XIX века к нам пришел шоколад. Первая фабрика в Украине открылась во Львове. А что у нас? Понятно, что кустарно леденцы и прочее изготавливались повсеместно, чуть ли не в каждом доме. А что касается настоящих, солидных сладостей? Из известных относительно крупных производств история сохранила названия лишь двух – это конфетная фабрика Мейдмана и Южно-русская шоколадная фабрика В. Э. Винерова. Последняя выпускала элитную продукцию, которую поставляли далеко за пределы не то что города, но и Украины. На фото можно видеть, в каком солидном виде продавались изделия елисаветградских кондитеров. От жестяных коробок до богато отделанных деревянных ящиков.

Эх, попробовать бы, каковы на вкус были те наши конфеты…

На месте фабрики Винерова возникла Кировоградская кондитерская фабрика. То есть «возникла» не совсем то слово, фабрика и раньше существовала, просто была национализирована, восстановлена отчасти после смуты и начала работу. Новая власть тоже любила сладкое. Диктатура пролетариата хотела свою, большую конфету. И получила ее.

Даже при нацистской оккупации фабрика работала! Есть в наших архивах интересные документы, к примеру, о том, как на фабрике тогда проводилась лотерея, главным призом в которой был… уголь. Есть документ о том, как врачи Кировоградской санэпидемстанции в 1942 году обследовали 49 видов кондитерских изделий на предмет наличия возбудителей инфекционных заболеваний. Сам факт, что в то время в такой ситуации у нас делали конфеты и люди их ели, и качество контролировалось, немного подрывает кое-что, вдалбливаемое в нас с детства об ужасах оккупации. Но статья не об этом.

Оккупацию фабрика перенесла. Потом были славные послевоенные времена расцвета. А потом… автора этих строк, как и многих других, до сих пор мучает один вопрос. Кондитерских фабрик на территории Украины было много. Почему фабрика из райцентра Тростянец в Сумской области пережила начало девяностых и сейчас является одной из крупнейших в стране, а Кировоградская кондитерская фабрика – нет? Ладно, киевская, винницкая, кременчугская и мариупольская – они в составе корпорации «Рошен». Почему не пропала и процветает львовская фабрика «Світоч»? Почему не остановились «Житомирські ласощі»? Сейчас за эту фабрику, за многомиллионные активы судятся собственники. Почему выжили почти все кондитерские фабрики страны, более того, сколько новых фабрик было создано повсеместно? Сколько ни искал информацию по другим областям – нигде не нашел такого, чтобы аналогичная фабрика просто исчезла. Есть разные варианты ответов. Но лучше помолчим минуту в память об усопшей…

Мама автора этих строк пришла на Кировоградскую кондитерскую фабрику в первой половине шестидесятых годов. Тогда в Кировограде была страшная безработица, устроиться куда-либо было удачей, а тут – на такое сладкое место! Потом мама окончила Одесский технологический институт пищевой промышленности, работала на фабрике на разных в меру руководящих должностях.

Наша кондитерская фабрика – первое в жизни место работы Г. А. Рыбченкова. Когда мне было лет двенадцать или тринадцать от роду, мама пристроила меня в карамельный цех на лето подрабатывать, без трудовой книжки, конечно, на 4 часа в день. Любому мальчишке такая работа показалась бы счастьем, но не для меня – у нас с конфетами дома всегда все было в порядке. Но работать мне нравилось. Я отвечал за два автомата, которые обертывали карамель в фантики, если не путаю, называлась она «конфеты “Молодежные”». Мне надо было следить, чтобы а) в бункере всегда была карамель; б) чтобы в станке всегда был рулон оберток, которые автомат нарезал и которыми оборачивал конфеты. Рулоны я менял сам, когда кончалась карамель, сообщал, кому нужно, и мне с помощью тельфера по подпотолочным рельсам подвозили карамель, которую отливали на другом конце цеха, и засыпали полные бункеры.

В другой раз я работал «на подарках» в декабре. Из десяти видов конфет и картонных заготовок надо было вручную формировать новогоднее детское сладкое счастье. В общем, фабрику я немного знал изнутри. Сколько раз там приходилось бывать!

Неплохие конфеты делали там, я вам скажу. Весовые «Красная Шапочка», «Веселые картинки» были популярны. О «Гулливерах» отдельный разговор, за ними просто гонялись. Ну а «Метеорит» и «Птичье молоко»… по-моему, в нашу местную торговлю они даже не шли или попадали микроскопическими партиями. Все в столицы. И я точно знаю и помню, что маме за коробку «Метеорита» удавалось решать практически любые многочисленные советские житейские проблемы. Когда-то в школе меня обвинили в срыве уроков. Дело в том, что школа и кондфабрика были рядом. Шоколад у нас не делали, его привозили, кажется, из Кременчуга в автоцистернах, таких, как молоковоз. Прямо с улицы Компанийца (сегодня Пашутинская) цистерна подключалась через шланг к разъему и качала шоколад внутрь фабрики. Как-то раз разъем сорвало. А водитель, включив закачку, это долгий процесс, ушел оформлять документы. Шоколад потек на тротуар. Не знаю, кто первый в школе узнал, но на большой перемене вся школа была там. Из столовой украли все стаканы – их подставляли под струю из шланга. Шоколад собирали даже… в учебники, развернутые посредине, – сладкая субстанция сразу затвердевала между страниц. В общем, учебный процесс был сорван. Начали искать виноватого. А у кого родители на кондитерской фабрике работают? А у этого. Меня сразу к заучу. А я честно ни при чем, я как все, и не я начал. Вызвали маму. И… с помощью коробки «Метеорита» (быть может, «Птичьего молока») она все быстро решила. Обвинения с меня сняли…

Кстати, о вкусе тех конфет. Некоторое время мама заведовала лабораторией фабрики. И им туда, в лабораторию, привозили для исследования и анализа, передачи опыта, конфеты из братских социалистических республик. Понятно, доставалось и мне пробовать. Было разочарование. Потрясающе красивые коробки и обертки. А сами конфеты – на уровень ниже наших по вкусовым достоинствам.

Кстати, любителям восхвалять все советское не стоит меня цитировать, говорить, какое все было натуральное. Да во все конфеты шли вполне себе искусственные химические эссенции! Уж поверьте! Быть может, просто эссенции были выше качеством?

Сегодня на месте бывшей фабрики – офисы, магазины, и следа не осталось от прошлой сладкой жизни. Но она берет свое! На место почившей в бозе фабрики пришли другие. И сколько же их в одном Кропивницком! Наверное, самым маститым производителем вкусняшек является компания «Три стар». Она продает свою халву и другие изделия по всей стране во всех сетях супермаркетов. Что говорить – фирма входит в десятку крупнейших производителей кондитерских изделий Украины!

Фирма «Восточные сладости» также начинала с халвы и сейчас поставила задачу возродить производство конфет, создать фабрику с полным ассортиментом сладостей – вафельных, шоколадных, помадных, желейных и т. д.

Фирма «Карамелька» начинала с торговли сладким, но дошла до собственного производства тортов и конфет под названием «Карамелька Парфе».

Несколько десятков производителей в областном центре, а также в Знаменке, Александрии, Светловодске делают свое печенье, пирожные, торты и т. д. – всех не перечислишь.

А сколько появилось у нас мастериц конфет ручной работы! В Интернете можно найти контакты. Предлагают даже букеты из конфет! В общем, баланс сахара в крови города будет на уровне, можно не сомневаться!