Чужих не бывает

Мы с удовольствием следим за событиями, происходящими в аджамском доме для родителей «Затишна оселя». Радуемся их маленьким победам, достижениям, помогаем, как можем, искренне желаем постояльцам и обслуживающему персоналу добра. В минувшие выходные появился еще один повод порадоваться за наших друзей – там отметили День семьи.

В «Затишній оселі» все было, как в настоящей семье. Сегодня там живут тринадцать бабушек и дедушек, которые по той или иной причине были вынуждены поселиться в Аджамке. Хозяйка дома для родителей Валерия Кривошапка говорит, что «оселя» создавалась для людей, которых дети не могут или не хотят досматривать. Живут там представители обеих категорий.

Тех, кого дети в силу обстоятельств не могут досматривать, часто навещают родные, без напоминаний и отдельных приглашений. И в День семьи они тоже приехали, привезя гостинцы для всех. Планировали все вместе сесть за стол, а какой праздник без песен и маленьких детей? Они были.

Кроме того, что в «Затишну оселю» пришли дети персонала, в гости из поселка Нового приехала Анжела Диордица с восемью приемными детьми. Они привезли подарки и целую концертную программу.

– Когда я представляла эту замечательную семью, акцентировала внимание на том, что к нам приехали дети, рожденные сердцем, – говорит Валерия. – «Оселя» – тоже семья, потому что мы живем под одной крышей, общаемся, заботимся друг о друге.

Дети рисовали семью, и их рисунками украсили стены дома для родителей. А потом по-семейному все вместе смотрели замечательный фильм о «Затишній оселі», снятый журналистами радио «Свобода». Плакали все. И да, в этот день в доме пахло булочками с корицей.