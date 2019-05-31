Четыре причины перейти на 4G

В эпоху цифровых технологий все меняется очень быстро. Всего 20 лет назад мобильный телефон был роскошью, о которой мы лишь мечтали. А теперь мы не можем представить свою жизнь без него. Это маленькое устройство превратилось в настоящий компьютер. Благодаря ему мы можем работать удаленно, общаться в социальных сетях, учиться, слушать музыку, смотреть фильмы.

Но, конечно же, такую высокую степень свободы может дать только качественный и быстрый мобильный Интернет. Такие возможности нам дала технология 3G, а уже сегодня для большинства украинцев стала доступна связь 4G.

Будем откровенны, прочитав эти строки, найдутся те, кто подумает: зачем нам 4G, нам и с 3G было неплохо. Однако с новым поколением связи 4G наши возможности расширяются еще больше. Ведь скорость передачи данных возрастает более чем в 2,5 раза, а емкость сети – в 10 раз. Поэтому присмотримся к «новичку» внимательнее.

Итак, 4G – это прежде всего 4 новых качества. Этот стандарт:

Более надежен. Его пользователь застрахован от падения сети и отсутствия связи в местах большого скопления людей. Представьте, что вы пришли на концерт любимой группы и хотите поделиться событиями в реальном времени со своими друзьями. Если вы не используете 4G, в такие пиковые нагрузки на мобильную сеть связь может быть хуже или вовсе оборваться. С 4G подобное вам не грозит. Благодаря этой технологии можно без проблем вести онлайн-трансляцию важных для вас событий.

Более комфортен. Высокая скорость передачи данных позволяет загрузить музыкальный альбом за 10–15… нет, не минут, а секунд, новые серии любимого сериала – за считанные минуты. Вы можете быть спокойны за свои рабочие процессы, ведь в любой момент можете провести видеосовещание с коллегами и партнерами.

Более удобен и даже экономен. Кино HD-качестве в стандарте

4G / LTE можно смотреть онлайн, а значит, для этого не нужны карты памяти. В придачу можно забыть о проводах и подключении к разъемам, которые необходимы при пользовании стационарным Интернетом. Помним и о том, что в случае выхода из зоны действия 4G, нас автоматически «подхватывает» сеть 3G или 2G.

Более безопасен. Новая USIM-карта, которая пришла на замену SIM-карте, надежнее защищена от «клонирования» и подключения к пиратским сетям. А это значит, что пользователь 4G получает дополнительные гарантии безопасности.

Таким образом, если говорить коротко: стандарт 4G открывает больше возможностей, приносит больше пользы, существенно повышает качество, надежность связи и степень защищенности и – что особенно приятно – за те же деньги.

Итак, что нужно сделать, чтобы открыть новые горизонты и подключить 4G-связь? Всего несколько шагов.

Шаг 1. Проверить свою «симку» и смартфон на совместимость с 4G. О том, что они совместимы, будет говорить наличие маркировки 4G ready на карточке и значок LTE/4G на экране телефона. Абоненты Киевстар для такой проверки могут отправить со своего телефона специальный код *245*5# вызов – для проверки смартфона; и *245*4# вызов – для проверки SIM-карт.

Шаг 2. Проверить наличие 4G в том регионе, в котором вы живете. Для абонентов Киевстар достаточно зайти на сайт компании и с главной страницы перейти на вкладку «4G». Там вы найдете оперативно обновляющуюся карту покрытия со всеми населенными пунктами, в которых уже доступен новый стандарт. На момент публикации это 5 713 населенных пунктов.

Шаг 3. Если ваши «симка» и/или телефон не поддерживают LTE/4G, их легко заменить. В любом фирменном магазине Киевстар можно выбрать подходящий смартфон и бесплатно заменить SIM-ку на USIM-карту. В Кировоградской области такие магазины находятся по адресам:

город Кропивницкий: ул. Преображенская, 7а (Центральный рынок)

город Светловодск: ул. Героев Украины, 106

город Новоукраинка: ул. Соборная (Ленина), 53

город Долинская: ул. Центральная, 144/10

город Александрия: пр-т Соборный, 85

поселок Голованевск: ул. Ленина, (напротив ТЦ Детский Мир).

Полный перечень фирменных магазинов можно увидеть на сайте Киевстар.

Не забывайте и о том, что, покупая смартфоны Samsung A- и J-серии в фирменных магазинах Киевстар и на shop.kyivstar.ua, можно получить до 20 % от стоимости девайса на свой мобильный счет. Кстати, на этом сюрпризы от Киевстар не заканчиваются, а только начинаются.

Во-первых, с 1 мая благодаря услуге «Перенос мобильных номеров» вы можете стать абонентом Киевстар с сохранением своего старого номера. Для этого нужно лишь зарегистрировать номер у действующего оператора, подать заявку на перенос в режиме онлайн или в любом фирменном магазине Киевстар и получить новую USIM-карту.

Во-вторых, если вы проживаете в Знаменском, Кировоградском, Компанеевском, Маловисковском или Новоукраинском районе нашей области – вам доступен тариф «Дайте еще». С этим тарифом, который стоит всего 65 гривен, можно получить безлимит на мобильный Интернет и звонки в сети Киевстар, а также пакет из 100 минут на звонки за рубеж и на номера других операторов в Украине. Эти 100 дополнительных минут также можно использовать для звонков на номера фиксированной и мобильной связи в Чехии, Словакии, Венгрии, Италии, Польше и России. По данным Киевстар, 83% всех звонков абонентов за границу приходятся именно на эти страны.

Вы всегда можете присоединиться к сети компании – лидера телеком-рынка. Ведь сегодня в сети Киевстар почти 26 тыс. базовых станций, а его услугами пользуется 26,3 млн абонентов в Украине. К тому же средняя скорость мобильного Интернета в сети Киевстар на конец 2018 года – самая высокая в Украине. Это подтверждается данными компании Ookla за 2018 год.

И, судя по всему, Киевстар на этом останавливаться не собирается. За время развития в Украине 3G- и 4G-связи, с 2015-го по 2018 годы, компания уже инвестировала 22,5 млрд грн. При этом, по словам президента Киевстар Александра Комарова, в 2019 году компания намерена увеличить инвестиции в развитие 4G, чтобы как можно больше жителей Украины получили доступ к новым технологиям связи.