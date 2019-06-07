Распродажа в мебельном интернет-магазине StylBest. Летний сезон

10:41
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Киевский мебельный интернет-магазин StylBest регулярно осуществляет распродажу мебели.

Его разнообразный ассортимент включает в себя:

  • столы (офисные, компьютерные, письменные, для ноутбуков; журнальные, обеденные, кухонные);
  • шкафы (офисные, шкафы-купе, стеллажи, пеналы);
  • тумбы (стационарные, приставные, с распашными и раздвижными дверцами);
  • приставные модули,
  • угловые элементы,
  • комплекты для кабинетов руководителей;
  • мебель для гостиной (стенки, мягкие уголки);
  • комплекты для спальной (кровати, туалетные столики);
  • мебель для детских (кровати, полки);
  • гарнитуры для кухни;
  • мебель в прихожую.

Модели из любого из этих категорий мебели периодически попадают в раздел «Распродажи», в результате чего владельцы офисов, как и рядовые жители Украины имеют возможность приобрести качественную и функциональную мебель по крайне выгодным ценам.

Акции, актуальные на сегодняшний день

В настоящее время интернет-площадка объявила о проведении распродажи столов. Эта акция интересна не только для арендодателей офисных помещений или владельцев фирм, для людей творческий профессий или фрилансеров, организующих рабочий кабинет дома, но и для родителей школьников или студентов. StylBest предлагает не только разнообразные серийные модели, но и возможность приобрести компьютерный стол на заказ, который будет изготовлен в фабричных условиях.

Среди акционных моделей представлены как стандартные экземпляры, так и модели, сочетающие функции письменных столов с компьютерными или очень интересные многофункциональные экземпляры со множеством надстроенных элементов. Для домашнего кабинета предлагается эстетичный и удобный маленький стол для компьютера.

Перспективные акции

На протяжении трех летних месяцев онлайн-магазин будет проводить перманентные акции, плавно перетекающие одна в другую. Они подразумевают скидки на различные модели мебельных элементов, с различным процентом скидок и разным временем длительности. Порядок проведения распродаж определяется эмпирическим путем – ориентиром служит максимальный спрос на те или иные образцы. Далее суммируется общий показатель востребованности и рассчитывается оптимальный показатель скидок для конкретной категории мебели.

В настоящий момент кроме распродажи столов представлен гарнитур для прихожей. После анализа спроса на конкретную модель вероятнее всего будет объявлена скидка на данные мебельные элементы.

Мебель для прихожей

Интернет-площадка StylBest имеет положительный опыт по реализации со скидкой комплектов для прихожей и отдельных модульных элементов. Это могут быть

  • комоды,
  • шкафы-купе (угловые, радиусные или прямолинейные),
  • обувницы,
  • вешалки (напольные и настенные),
  • полки (закрытые, открытые, комбинированные).

Благодаря тому, что скидки объявляются на различные модули, можно самостоятельно организовать гарнитур для своей прихожей.

Мебель для кухни

В сезон летних ремонтов чаще всего обновляется кухонная мебель или какие-то ее элементы:

  • столы (кухонные, обеденные),
  • полки (закрытые, открытые),
  • шкафы-пеналы,
  • навесные шкафы,
  • тумбы,
  • кухонные гарнитуры.

Учитывая сезонный спрос на эту категорию мебели, магазин объявляет проведение в летний период распродажи кухонных мебельных элементов.

Гостиная

Достаточно заменить пару-тройку элементов, и комната преобразится и получит новое визуальное оформление. Летом в StylBest`е планируется скидка на следующие модели:

  • шкафы-купе,
  • стеллажи,
  • стенки,
  • мягкие уголки.

Эта акция позволит преобразить свое жилье за доступную цену.

Спальня

Как сделать комфорт доступным? С помощью распродажи от StylBest. Здесь можно будет приобрести по акционным ценам

  • двуспальные и односпальные кровати,
  • туалетные столики,
  • шкафы,
  • тумбы.

Детская

Мебель для детской комнаты – не та категория товаров, на которой стоит экономить. Она должна быть качественной, безопасной и функциональной. Но качественная не может быть дешевой. В этой ситуации очень удачной для потребителей является планируемая на летний период акция распродажи мебели для детской. Они смогут приобрести со скидкой

  • детские кровати,
  • компьютерные или письменные столы,
  • стеллажи,
  • полки,
  • приставные модули,
  • угловые элементы.

Благодаря тому, что в ассортименте магазина представлены разные серии, а сотрудничает он с ведущими отечественными производителями, можно приобрести очень интересную, качественную и эргономичную мебель по супер-привлекательным ценам.

Этому способствуют проводимые в летний период акции.