Распродажа в мебельном интернет-магазине StylBest. Летний сезон

Киевский мебельный интернет-магазин StylBest регулярно осуществляет распродажу мебели.
Его разнообразный ассортимент включает в себя:
- столы (офисные, компьютерные, письменные, для ноутбуков; журнальные, обеденные, кухонные);
- шкафы (офисные, шкафы-купе, стеллажи, пеналы);
- тумбы (стационарные, приставные, с распашными и раздвижными дверцами);
- приставные модули,
- угловые элементы,
- комплекты для кабинетов руководителей;
- мебель для гостиной (стенки, мягкие уголки);
- комплекты для спальной (кровати, туалетные столики);
- мебель для детских (кровати, полки);
- гарнитуры для кухни;
- мебель в прихожую.
Модели из любого из этих категорий мебели периодически попадают в раздел «Распродажи», в результате чего владельцы офисов, как и рядовые жители Украины имеют возможность приобрести качественную и функциональную мебель по крайне выгодным ценам.
Акции, актуальные на сегодняшний день
В настоящее время интернет-площадка объявила о проведении распродажи столов. Эта акция интересна не только для арендодателей офисных помещений или владельцев фирм, для людей творческий профессий или фрилансеров, организующих рабочий кабинет дома, но и для родителей школьников или студентов. StylBest предлагает не только разнообразные серийные модели, но и возможность приобрести компьютерный стол на заказ, который будет изготовлен в фабричных условиях.
Среди акционных моделей представлены как стандартные экземпляры, так и модели, сочетающие функции письменных столов с компьютерными или очень интересные многофункциональные экземпляры со множеством надстроенных элементов. Для домашнего кабинета предлагается эстетичный и удобный маленький стол для компьютера.
Перспективные акции
На протяжении трех летних месяцев онлайн-магазин будет проводить перманентные акции, плавно перетекающие одна в другую. Они подразумевают скидки на различные модели мебельных элементов, с различным процентом скидок и разным временем длительности. Порядок проведения распродаж определяется эмпирическим путем – ориентиром служит максимальный спрос на те или иные образцы. Далее суммируется общий показатель востребованности и рассчитывается оптимальный показатель скидок для конкретной категории мебели.
В настоящий момент кроме распродажи столов представлен гарнитур для прихожей. После анализа спроса на конкретную модель вероятнее всего будет объявлена скидка на данные мебельные элементы.
Мебель для прихожей
Интернет-площадка StylBest имеет положительный опыт по реализации со скидкой комплектов для прихожей и отдельных модульных элементов. Это могут быть
- комоды,
- шкафы-купе (угловые, радиусные или прямолинейные),
- обувницы,
- вешалки (напольные и настенные),
- полки (закрытые, открытые, комбинированные).
Благодаря тому, что скидки объявляются на различные модули, можно самостоятельно организовать гарнитур для своей прихожей.
Мебель для кухни
В сезон летних ремонтов чаще всего обновляется кухонная мебель или какие-то ее элементы:
- столы (кухонные, обеденные),
- полки (закрытые, открытые),
- шкафы-пеналы,
- навесные шкафы,
- тумбы,
- кухонные гарнитуры.
Учитывая сезонный спрос на эту категорию мебели, магазин объявляет проведение в летний период распродажи кухонных мебельных элементов.
Гостиная
Достаточно заменить пару-тройку элементов, и комната преобразится и получит новое визуальное оформление. Летом в StylBest`е планируется скидка на следующие модели:
- шкафы-купе,
- стеллажи,
- стенки,
- мягкие уголки.
Эта акция позволит преобразить свое жилье за доступную цену.
Спальня
Как сделать комфорт доступным? С помощью распродажи от StylBest. Здесь можно будет приобрести по акционным ценам
- двуспальные и односпальные кровати,
- туалетные столики,
- шкафы,
- тумбы.
Детская
Мебель для детской комнаты – не та категория товаров, на которой стоит экономить. Она должна быть качественной, безопасной и функциональной. Но качественная не может быть дешевой. В этой ситуации очень удачной для потребителей является планируемая на летний период акция распродажи мебели для детской. Они смогут приобрести со скидкой
- детские кровати,
- компьютерные или письменные столы,
- стеллажи,
- полки,
- приставные модули,
- угловые элементы.
Благодаря тому, что в ассортименте магазина представлены разные серии, а сотрудничает он с ведущими отечественными производителями, можно приобрести очень интересную, качественную и эргономичную мебель по супер-привлекательным ценам.
Этому способствуют проводимые в летний период акции.