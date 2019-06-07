Распродажа в мебельном интернет-магазине StylBest. Летний сезон

Киевский мебельный интернет-магазин StylBest регулярно осуществляет распродажу мебели.

Его разнообразный ассортимент включает в себя:

столы (офисные, компьютерные, письменные, для ноутбуков; журнальные, обеденные, кухонные);

шкафы (офисные, шкафы-купе, стеллажи, пеналы);

тумбы (стационарные, приставные, с распашными и раздвижными дверцами);

приставные модули,

угловые элементы,

комплекты для кабинетов руководителей;

мебель для гостиной (стенки, мягкие уголки);

комплекты для спальной (кровати, туалетные столики);

мебель для детских (кровати, полки);

гарнитуры для кухни;

мебель в прихожую.

Модели из любого из этих категорий мебели периодически попадают в раздел «Распродажи», в результате чего владельцы офисов, как и рядовые жители Украины имеют возможность приобрести качественную и функциональную мебель по крайне выгодным ценам.

Акции, актуальные на сегодняшний день

В настоящее время интернет-площадка объявила о проведении распродажи столов. Эта акция интересна не только для арендодателей офисных помещений или владельцев фирм, для людей творческий профессий или фрилансеров, организующих рабочий кабинет дома, но и для родителей школьников или студентов. StylBest предлагает не только разнообразные серийные модели, но и возможность приобрести компьютерный стол на заказ, который будет изготовлен в фабричных условиях.

Среди акционных моделей представлены как стандартные экземпляры, так и модели, сочетающие функции письменных столов с компьютерными или очень интересные многофункциональные экземпляры со множеством надстроенных элементов. Для домашнего кабинета предлагается эстетичный и удобный маленький стол для компьютера.

Перспективные акции

На протяжении трех летних месяцев онлайн-магазин будет проводить перманентные акции, плавно перетекающие одна в другую. Они подразумевают скидки на различные модели мебельных элементов, с различным процентом скидок и разным временем длительности. Порядок проведения распродаж определяется эмпирическим путем – ориентиром служит максимальный спрос на те или иные образцы. Далее суммируется общий показатель востребованности и рассчитывается оптимальный показатель скидок для конкретной категории мебели.

В настоящий момент кроме распродажи столов представлен гарнитур для прихожей. После анализа спроса на конкретную модель вероятнее всего будет объявлена скидка на данные мебельные элементы.

Мебель для прихожей

Интернет-площадка StylBest имеет положительный опыт по реализации со скидкой комплектов для прихожей и отдельных модульных элементов. Это могут быть

комоды,

шкафы-купе (угловые, радиусные или прямолинейные),

обувницы,

вешалки (напольные и настенные),

полки (закрытые, открытые, комбинированные).

Благодаря тому, что скидки объявляются на различные модули, можно самостоятельно организовать гарнитур для своей прихожей.

Мебель для кухни

В сезон летних ремонтов чаще всего обновляется кухонная мебель или какие-то ее элементы:

столы (кухонные, обеденные),

полки (закрытые, открытые),

шкафы-пеналы,

навесные шкафы,

тумбы,

кухонные гарнитуры.

Учитывая сезонный спрос на эту категорию мебели, магазин объявляет проведение в летний период распродажи кухонных мебельных элементов.

Гостиная

Достаточно заменить пару-тройку элементов, и комната преобразится и получит новое визуальное оформление. Летом в StylBest`е планируется скидка на следующие модели:

шкафы-купе,

стеллажи,

стенки,

мягкие уголки.

Эта акция позволит преобразить свое жилье за доступную цену.

Спальня

Как сделать комфорт доступным? С помощью распродажи от StylBest. Здесь можно будет приобрести по акционным ценам

двуспальные и односпальные кровати,

туалетные столики,

шкафы,

тумбы.

Детская

Мебель для детской комнаты – не та категория товаров, на которой стоит экономить. Она должна быть качественной, безопасной и функциональной. Но качественная не может быть дешевой. В этой ситуации очень удачной для потребителей является планируемая на летний период акция распродажи мебели для детской. Они смогут приобрести со скидкой

детские кровати,

компьютерные или письменные столы,

стеллажи,

полки,

приставные модули,

угловые элементы.

Благодаря тому, что в ассортименте магазина представлены разные серии, а сотрудничает он с ведущими отечественными производителями, можно приобрести очень интересную, качественную и эргономичную мебель по супер-привлекательным ценам.

Этому способствуют проводимые в летний период акции.