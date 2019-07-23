«Аква Вита»: «все інакше», как и 20 лет назад

Случилось событие, которое для жителей Кировоградской области намного важнее, чем какие-то выборы. Самая известная музыкальная группа из наших краев, «Аква Вита», воссоединилась! После 17 лет паузы Игорь Балан и Ирина Филатова вновь стали выступать вместе. Чем не повод поговорить с музыкантами?

Мы встретились в Малой Виске, где дуэт вместе с еще одной группой, Made in Ukraine, выступали с концертом в поддержку кандидата в народные депутаты Вадима Гуцула, который возглавляет областное управление юстиции. Оказалось, что Вадим и Игорь являются двоюродными братьями, и концерты в поддержку Вадима Владимировича – это не обычная для артистов предвыборная халтура, а дело семейное, о деньгах речь вовсе не шла.

За день до концерта в Малой Виске «Аква Вита» давала концерт в Новомиргороде, сразу же оттуда ребята поехали в Запорожскую область, где дали два концерта, а уже к вечеру были в Виске. Тем, кто завидует яркой и насыщенной жизни артистов, стоило бы видеть уставшие лица наших земляков после последних недель работы по всей стране. Что говорить, техника не выдерживает! У машины артистов после ежедневных длительных поездок по прекрасным украинским дорогам отлетел глушитель. Земляки, конечно, помогли со срочным ремонтом (Игорь Балан сам родом из Малой Виски).

– Конечно, это утомительно, – говорит Ирина Филатова. – У нас бывают дни, когда даем по четыре концерта. Но радует, что публика нас не забывает, значит, все это кому-то нужно. Хотя голоса не хватает, приходится принимать специальные средства для вокалистов, такие, как «Гомеовокс».

А недавно из Кропивницкого пришли совершенно неожиданные новости. В городе сейчас модно муралами украшать стены. Оказывается, есть идея на улице Черновола нарисовать мурал с портретами известных выходцев из города. Честно, я даже не поверила сразу. Казалось бы – где «Аква Вита» и где такие памятные вещи. Неужели заслужили? Вероятно, да, ведь это не наша идея. Кто еще будет изображен, я не знаю. Ну а нам приятно, конечно же.

До концерта еще несколько часов, Ира отправляется немного отдохнуть и привести себя в порядок – зритель не должен видеть, что артист устал или не готов. А мы продолжаем разговор уже с Игорем Баланом.

– Вадим Гуцул – твой двоюродный брат. Это он предложил выступать в его поддержку?

– Нет. Я сам увидел в «Фейсбуке» информацию. Честно говоря, не поверил. Что-что?! В депутаты? Написал ему – если что, обращайся. На следующий день он позвонил, говорит: я так запарился, что даже в голову не пришло, что вы можете выступить.

Конечно, с него деньги никто не берет. Даже сцена – моя, специально под этот наш маленький тур ее сделали. Это просто родственная поддержка. Ну а кто, как не мы?

– Естественно, для многих людей, ваших поклонников стало неожиданностью, что вы с Ириной Филатовой вновь объединились для работы. 17 лет вы не выступали вместе, и тут…

– В разное время у нас были определенные разногласия, на данный момент мы все решили. И пришло осознание, что если не сейчас, то когда еще? Уже никогда. Не в восемьдесят же лет объединяться? Пока еще сохранилась какая-то внешность, сохранились голоса, можно еще побарабанить. Я думаю, пять лет, а может, и больше еще свободно можно выступать. Мы смотрим на пример Павла Зиброва, Аллы Кудлай, дуэта Билоножко. Люди до сих пор работают, и ничего, и они востребованы.

– В разное время ты писал песни для Михаила Поплавского, Ирины Билык, Виктора Павлика, Оксаны Билозир и других. Для кого из известных людей ты работал в последнее время?

– Я постоянно что-то кому-то пишу. В последнее время я с одним московским проектом работал. А из наших… Сделали вместе с известным оперным певцом Владимиром Гришко проект. Я аранжировал песни. Это было попурри из известных песен семидесятых-восьмидесятых годов – ABBA, Boney M, там такое глобальное получилось, почти на десять минут. А так работаю с разными – и молодыми, и с опытом. Можно вспомнить Диану Тайманову, она была полуфиналисткой в отборе на «Евровидение». Ну и так далее.

– А твоя дочь в музыкальную школу ходит?

– Нет, ни за что! Я не хочу, чтобы она в это шла. Ходит на танцы. Я хочу, чтобы у дочери была нормальная стабильная профессия. В этом всем нашем шоу-бизнесе самая большая проблема – это нестабильность. В какой-то момент не можешь голову поднять, а бывает такое, что тишина и покой по несколько недель. По-разному бывает, и это напрягает, скажем так.

– Музыка, конечно, кормит, но, я смотрю, ты ездишь на «Шевроле». На «Мерседес» не хватает?

– Ну, машина – не главное. Гораздо большая проблема – квартира в Киеве, купить квартиру в столице и в Кировограде – это даже не две большие разницы, это космическая разница. В общем, машину купил на сдачу!

– К родственникам в Смолино заезжал?

– Да когда! Потом как-нибудь заеду. А сейчас после концерта сразу на Киев, надо несколько дней передохнуть. Если бы еще куда-то надо было ехать, я бы с ума сошел, наверное. Так заколебался за последнее время, по несколько концертов, плюс за рулем все время…

– Ты как-то участвовал в одном из многочисленных музыкальных телешоу. Больше не зовут?

– Да почему, зовут. В последний раз, когда участвовал, двое судей были «за», двое – «против», не пропустили меня. Почему не рвусь туда? Я не считаю себя каким-то обалденным вокалистом, трезво оцениваю свои возможности. У меня другой конек. Не прошел так и не прошел, никаких проблем. Я на обычные сцены буду и дальше выходить, пусть люди сами оценивают, кто плохой, кто хороший исполнитель.

К тому же мне все эти их «пионерские лагеря», как на «Х-Факторе»…

– А там надо месяцами жить?

– Нет, но дня по три. Мне оно уже как-то неинтересно.

– Песню «Аква Виты» использовала в рекламе смартфонов одна из торговых сетей. Вам хоть заплатили за это?

– Немного подвели, конечно. Изначально речь шла только о том, чтобы использовать музыку. О том, что они будут использовать наши образы, они ничего не сказали. Было заплачено, но это не те деньги, которые должны быть. Но важно, что напомнило о нас, оказывается, вся страна помнит. Двадцать лет прошло после того, как «А тепер усе інакше» была написана. Мне кажется, это достойно уважения. Много ли песен каких-то попсовых групп типа «Шлепки», созданных 20 лет назад, кто-то помнит? А нас помнят и забыть никак не могут!

– Очень оригинальный вопрос: планы на будущее?

– Да они просты, как у всех, – записать пару новых вещей и попытаться их продвинуть.

А пока надеюсь, что жителям Кировоградщины и не только будет приятно нас видеть снова в звездном составе.

– А тепер усе інкаше?

– Да, конечно. Даже те песни, которые мы начинали петь много лет назад, все они в новой аранжировке, абсолютно. Так что движемся.

– А ты подсчитывал, сколько за свою творческую карьеру ты написал песен? 20, 50, 100?

– Да больше! Сотни.

– Пиши ещё!

Геннадий Рыбченков, «УЦ».