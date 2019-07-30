Июльская почта

Лето перевалило за свой экватор, отгремели наконец-то выборные бои, хотя их отголоски еще довольно ощутимо звучат в некоторых районах и городах Украины. Радует то, что у нас все спокойно, люди заняты огородами и дачами, кто-то сбежал от жары на моря, и редакционная почта не переполнена возмущенными политическими письмами. Итак, что же волнует наших читателей? Оказывается, вполне житейские проблемы.

Начнем, пожалуй, с ответа на наше обращение в Городской совет Кропивницкого о том, что на перекрестке улиц Большая Перспективная и Чмиленко не оборудованы съезды для людей с особыми потребностями. По этому поводу нас просили похлопотать ребята, которые ездят на тренировки в спортивную школу. На сегодня все работы выполнены, препятствий нет. Приятно, когда на просьбы людей откликаются более чем оперативно. Кстати, в сегодняшнем номере вы сможете прочитать публикацию Виктории Барбановой о доступности нашего города. Оказывается, действительно не все у нас плохо.

Околополитическая проблема затронута нашей читательницей Татьяной Пожидаевой:«Интересно, почему автовокзал нашего города до сих пор называется “Кировоград”, если мы уже несколько лет живем в Кропивницком?» Если хорошенько подумать, то можно найти еще объекты “кировоградские” в названиях – это пример того, как у нас выполняются законы.

Валерий Большов из Светловодска поднимает вопрос о поверке водяных счетчиков. Ранее, пишет он, люди сами снимали счетчики и относили их на поверку. Контролеры водоканала лишь распломбировали их перед снятием и потом ставили новую пломбу. Теперь эту работу выполняет сам водоканал, и стоимость этой работы, как пишет нам автор письма, выросла с 50 гривен до 250-ти, то есть в пять (!) раз. Теперь самому снимать счетчик нельзя, нужно ждать сотрудника водоканала, иногда целый день, а для работающего человека это, кроме финансовых потерь, еще и проблема – отпрашиваться с работы. Кстати, еще одно новшество, о котором не упомянул автор письма: теперь на время поверки нужно устанавливать не временную трубку, а счетчик. И неизвестно, что накрутит вам чужой счетчик, хотя очень хочется надеяться на порядочность «поверяльщиков».

Ранее, согласно действовавшему с начала 2016 года Закону «О метрологии и метрологической деятельности» своевременная поверка и ремонт счётчиков холодной воды возлагались на поставщиков услуг водоснабжения, а средства на это они получали за счёт тарифов на воду.

Но длился этот праздник жизни недолго. Согласно Закону «О коммерческом учёте тепловой энергии и водоснабжения», принятому в 2017 году, с 29 ноября 2017 года НКРЭКУ изъяла из тарифов на воду траты, связанные с ремонтом и поверкой приборов учёта воды. И теперь ответственность за своевременность проведения обслуживания (сюда входит и поверка) водяных счётчиков лежит на тех, в чьей квартире они установлены, – то есть на их владельцах. Все работы по поверке счётчиков должны проводиться специализированными организациями за счёт владельцев приборов. Стоимость их, как выяснилось, в разных городах отличается.

Наш читатель из Кропивницкого Виктор Иванович заинтересовался публикацией Андрея Трубачева в «УЦ» N20 «Быстрые кредиты – долгие разборки». Он спрашивает, что это за Нацкомиссия, упомянутая в статье, и где она находится. Мы зашли на официальный сайт этой организации и сообщаем нашему читателю интересующие его сведения: «Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг), є державним колегіальним органом, підпорядкованим Президенту України та підзвітним Верховній Раді України. Місія Нацкомфінпослуг – створення умов для ефективного та транспарентного(прозорого. – Ред.) функціонування ринків небанківських фінансових послуг, зміцнення системної стабільності та посилення фінансової інклюзії на цих ринках, забезпечення захисту прав споживачів небанківських фінансових послуг, а також інтеграція у світовий фінансовий простір без загроз національним інтересам та економічній безпеці України».

Электронный адрес Нацкомиссии: office@nfp.gov.ua, почтовый адрес: ул. Бориса Гринченко, 3, г. Киев, 01001.

Елена Гайда из Гайворона обратилась к нам за консультацией: «Мійчоловік, ГайдаЮрійВасильович, за фахомгазоелектрозварник. У цьомуроційомувиповнилося 55 років, але на пільговупенсію не пішов, тому що не вистачає 2 років. Чи входить до пільгового стажу час служби в армії, де вінпрацювавзварником? Післяслужби в арміївчився в спортивно-технічномуклубі ДОСААФ на водія».

Мы, в свою очередь, учитывая то, что этот вопрос касается многих наших читателей, за разъяснениями обратились

к начальнику Головного управления Пенсионного фонда Украины в Кировоградской области Наталье Николаевне Симонян и получили исчерпывающий ответ, который публикуем полностью. «Згідно із пунктом 2 частини 2 статті 114 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, право на пенсію за віком на пільгових умовах, незалежно від місця останньої роботи, мають, зокрема, працівники, які працювали повний робочий день на роботах із шкідливими й важкими умовами праці за Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць, – після досягнення 55 років і за наявності страхового стажу не менше 30 років у чоловіків, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах.

Чоловікам, які не мають 12 років 6 місяців стажу роботи зі шкідливими та важкими умовами праці, але мають не менше половини стажу на зазначених роботах за наявності відповідного страхового стажу, пенсія на пільгових умовах призначається зі зменшенням пенсійного віку, встановленого абзацом першим частини першої статті 26 цього закону (60 років), на 1 рік за кожні 2 роки 6 місяців такої роботи.

Крім того, відповідно до абзацу 2 пункту 1 статті 8 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, передбачено, що час перебування громадян України на військовій службі зараховується до їхнього страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби. Зокрема, час проходження строкової військової служби зараховується до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, якщо на момент призову на строкову військову службу особа навчалася за фахом у професійно-технічному навчальному закладі, працювала за професією або займала посаду, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах».

Ольга Березина, «УЦ».