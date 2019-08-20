Ирина Полонская – о музыкальном воспитании и любимой работе

Природа одарила ее красотой, умом, шармом, талантом… Она счастлива тем, что имеет трех прекрасных детей, любимую работу и замечательных коллег. Возглавляемая ею детская филармония (заместитель директора Кировоградской областной филармонии по работе с детьми) – уникальное явление в Украине. Скольких музыкально грамотных слушателей и зрителей она воспитала! Огромная заслуга в этом Ирины Полонской, которая отмечает юбилей. Круглая дата и послужила поводом встретиться, поговорить, вспомнить.

– Ирина Александровна, давайте с начала: родились, учились, увлекались…

– Родом я из Луганской области, города Старобельска. Хороший городок, уютный, с меловыми горами. Я без ведома мамы записалась в музыкальную школу. Целый год мне не покупали пианино – проверяли, насколько это для меня серьезно. Я занималась на инструменте соседки. А ко второму классу мне уже купили пианино. Помню, что мама влезла в кредит. Потом мой инструмент «приехал» за мной сюда.

– А как вы сюда попали?

– Коль уж я стала на музыкальную стезю, то окончила и музучилище в Северодонецке по классу «хоровое дирижирование». После поступила в воронежский институт искусств. Это был 1989 год, и я там училась, пока не развалился Союз. Перевелась в Кировоград, пединститут, на музпед, уже будучи замужем и имея дочку.

Вспоминая то время, невольно сравниваю: сейчас на факультет искусств поступают, даже не имея в багаже музыкальной школы. А меня после музыкальной школы, музучилища, двух курсов института приняли не на третий курс музпеда, а на второй, на год ниже. Такие тогда были требования.

– После института – сразу работа?

– Пока училась, родила второго ребенка. Из-за него пошла музработником в садик, который сын посещал. Когда отдала его в первый класс, я стала на биржу труда и интенсивно искала работу. Очень хотелось работать по специальности, и вдруг мне предлагают филармонию – должность лектора-музыковеда. Сергей Петрович Демин был тогда художественным руководителем, я попала к нему на собеседование, где он рассказал, что будет в моих обязанностях. А надо было выходить на сцену зала на пятьсот человек и перед ними читать лекции на музыкальную тематику. Знаний у меня хватало, лекцию я бы подготовила, но очень испугалась сцены и отказалась. К тому же мне предлагали только полставки.

Это может показаться удивительным, но через две недели мне снова дают направление в филармонию. На этот раз на должность замдиректора по работе с детьми. Тут уж со мной разговаривал Николай Иванович Кравченко. Он обрисовал мне перспективы, задачи, и я попросила час на раздумья. Погуляла по парку и решила попробовать.

– Как входили в должность? Были трудности?

– Мне очень помог Николай Иванович. Пару недель я изучала какие-то документы, программы – все, что мне оставили. Я подготовила свой план работы детской филармонии и пришла с ним к директору. Он сказал, что это имеет право на реализацию. Я знакомилась с начальниками управлений, ездила в районы, делала предложения по сотрудничеству.

Со временем пришлось пересмотреть подачу материала, ведь у детей появился свободный доступ к информации, к Интернету. Мы стали использовать формат флешмобов, которые сочетаем с живой музыкой. Даже встречу детей с «Зорянами» проводим в концертно-игровой форме.

– Насколько сложно завладеть вниманием детей? Урок в школе – это одно, а целый зал детей, да еще и на тему музыки…

– Сложно, но возможно. Сегодня наши лекторы – Ира Погребняк и Аня Шуть – работают как игротехники. Их задача – придумать викторину, чтобы заинтересовать маленьких зрителей, задействовать весь зал. Дети слушают музыку и отвечают на вопросы.

Мы работаем в разных залах: филармония, городские и районные дома культуры, школы. Это происходит весной и осенью, и программы не должны повторяться, потому что детям будет неинтересно.

– Собираете полные залы? Как дети реагируют, ведут себя?

– Прилагаем максимум усилий, сотрудничаем с управлениями образования, которые, к счастью, понимают, что такие просветительские программы нужны. Особенно это важно для сельских детей и маленьких жителей районов, которых не балуют концертными программами. Мы подключаем меценатов – фермеров и организации, которые помогают с финансированием.

Первое посещение филармонии для младших школьников мы организовываем в мае. Знакомство с классической музыкой происходит в рамках всеукраинского фестиваля «Травневі музичні зустрічі», проект «Діти для дітей». В нем участвуют воспитанники музыкальных школ. Лектор готовит программу, которая предусматривает знакомство с инструментами. В конце программы – вопросы, дети отвечают, что звучит: скрипка, саксофон и так далее. Мы делаем все, чтобы маленьким зрителям понравилось, иначе еще раз они не пойдут, это проверено. А когда они под классическую музыку проводят флешмоб, а в конце взрывают зал аплодисментами, это гарантия того, что мы воспитываем нашего зрителя.

– А как именитые «Зоряне» выступают перед детьми в районном доме культуры?

– Прекрасно. Программа рассчитана не более чем на пятьдесят минут – дольше удерживать внимание детей сложно и не имеет смысла. Детей поражают танцы, инструментальное исполнение. И ведущая в перерывах между номерами с ними играет. Эти программы отличаются от стандартных, классических.

А еще много зависит от зала, куда едет коллектив. Если маленькая сцена, используем малые формы: две танцевальные пары, не оркестр, а фонограмма. Но мы обязательно показываем народные танцы, народные песни и современный блок. В одной программе мы показываем, как меняется музыка.

– Детской филармонии 28 лет. Интересно, кто они, первые ее слушатели?

– Они уже выступают на сцене филармонии. И многие из них водят к нам своих детей. Мне было очень приятно, когда, поздравляя областную филармонию с очередным юбилеем, одна школьница сказала: «Я хочу, чтобы мои дети приходили в детскую филармонию».

– Вам не кажется, что и взрослым было бы полезно посещать детскую филармонию? С целью музыкального ликбеза.

– А к нам приходят родители, когда на сцене выступают их дети. И знаете, они спрашивают, где здесь туалет. Это значит, что они пришли сюда впервые. И получается, что дети привели в филармонию своих родителей, а не наоборот.

Мы всем рады. У нас происходит обучение не только знанию музыки, умению в ней разбираться, но и культуре поведения в концертных залах. Это как правила этикета, которые все должны знать.

– Поскольку дети будут вечно, детская филармония тоже?

– Я очень на это надеюсь. Хочу, чтобы, когда придет время, кто-то пришел на смену и продолжил это. В 1991 году это было настолько дальновидное решение. И слава Богу, что оно было принято, и что мы нашу детскую филармонию сберегли в сложные годы. Нам помогали хорошие люди, на которых мне везет.

А еще я считаю, что мне очень повезло с работой. Не знаю, какой бы из меня получился музыкант… Могла бы остаться в Воронеже, если бы не поменялась политика государства. А так все сложилось, как должно было сложиться, и мое образование соответствует должности – в положении прописано требование «музыкально-педагогическое образование». У меня все есть.

– Какого подарка хочется на юбилей?

– Чтобы все мои трое детей были рядом со мной. Это для меня самое главное.

Записала Елена Никитина, «УЦ».