Вот никогда не мог понять, что делает это число, 18, таким сакральным. При Советском Союзе эта цифра была путевкой в жизнь, началом большого светлого пути, вехой, реперной точкой. С 18 лет ты становился полноценным взрослым человеком. Хотя в СССР в тридцатые годы по закону можно было расстреливать детей с 12 лет за кражу пресловутых пяти колосков. Больше прав и возможностей у тех детей не было… Но не будем о грустном. Итак, почему 18?

В Древнем Риме мальчик становился мужчиной, совершеннолетним, в возрасте 14 лет, хотя в некоторые имущественные права мог вступить лишь в 25 лет. Но проливать кровь на войне за империю мог уже с 14-ти. Девочки признавались совершеннолетними уже в 12 лет! В иудаизме мальчик ответственен за свои поступки уже с 13 лет, девочка – с 12.

В современном мире разброс просто чудовищный. В Канаде совершеннолетними парни стают в 19, в Японии в 20, а в США и Гондурасе, извините, аж в 21 год.

Но все же показатель в 18 лет преобладает на планете Земля. В сотне стран именно таков возраст совершеннолетия. Хотя есть малопонятные исключения. К примеру, в Соединенных Штатах Америки можно начать проливать кровь за страну в качестве солдата где-нибудь в Ираке с 17 лет. А алкоголь в магазине можно покупать только с 21 года! Ну да ладно, где мы, а где Америка.

Что такое было 18 лет в СССР и в нынешней Украине? Поневоле задумался, когда недавно одному из сыновей исполнилось 18…

Естественно, у вас появлялось самое важное и крутое право – голосовать! В советское время на местных выборах я голосовал всего один раз, помнится, мы избирали судью Кировского суда города Кировограда. Выбор был потрясающе трудным – в бюллетене присутствовала фамилия всего одного кандидата! Ошибиться было невозможно. Я честно проголосовал, не помню фамилии, за кого, но вроде бы долг исполнил. Вот же времена были, а сейчас на участке дают метровый бюллетень, и кандидатов там не сосчитаешь…

Кстати, интересно, что высшие посты в государстве при СССР мог занимать любой человек старше 23 лет. А в нынешней Украине в президенты нельзя баллотироваться, если тебе нет 35 лет. Правда, при СССР и должности президента не было.

В 18 лет уже можно было владеть и управлять автомобилем! Кстати, в Советском Союзе на мотоцикле можно было ездить с 16 лет! Логики нет вообще никакой, на самом деле на мотоциклах люди убиваются гораздо чаще, чем на автомобилях, у которых все-таки корпус, защита. Увы, есть печальные воспоминания о товарище, который в 16 лет оседлал «Яву» и на улице Валентины Терешковой… Но не будем о грустном.

В 18 лет можно было жениться! Молодому человеку. А девушкам из Украины, Молдавии и Армении можно было выходить замуж уже с 16 лет. Почему, скажем, в Карелии или Хакасии такое не допускалось? Хотя ладно, в азиатских республиках в исключительных случаях и в 14 лет можно было выходить замуж, таков был закон.

В почтенном возрасте 18 лет можно было вступать в наследство, если вдруг ушла в мир иной дорогая бабушка.

А самое главное – в 18 лет ты наконец-то мог пойти служить в Советскую армию, что было, конечно же, пределом мечтаний всей активной, продвинутой, современной советской молодежи. Нет, ну абсолютно честно – тысячи парней стремились попасть в десант в Афганистан, в то время не шибко разумея, что там делать, что такое пушечное мясо и какой он – интернациональный долг.

Автору этих строк предлагали за взятку всего в 1 тысячу 250 советских рублей «откосить», но денег таких не было, да и не такой уж я отказник был, пошел служить в Ракетные войска стратегического назначения. Что такое два года в лесу? Мелочь. Зато в двух армиях служил – в советской и Украинской.

Кстати, без фамилий, но знаю очень много известных жителей города, области и Украины, которые приложили немалые усилия, чтобы не обуть кирзовые сапоги на 720 дней. Кто платил, кто пристроился на поселок Новый в известное заведение и заполучил справку (у кое-кого потом были проблемы с получением водительских прав, к примеру, но ведь все решается, не правда ли?).

В 18 лет уже можно было допускать выпускников ПТУ ковырять отверткой в аппаратуре на Чернобыльской АЭС, хотя, конечно же, в аппаратуре не выше второй группы электробезопасности, инженеры понимают, о чем речь.

А что в наше время?

Почему-то почти все подзабыли, что еще совсем недавно, года три-четыре назад, без паспорта, без удостоверения того, что вам уже есть 18 лет, вам даже доллары не могли обменять в официальном обменном пункте. Тебе 17 лет 11 месяцев и 29 дней? Ну и что?! Доллары еще не имеешь права иметь!

Зато в 18 лет каждый вменяемый житель Украины может заиметь себе оружие, конечно, только пневматическое, газовое или охолощенное (стрельба холостыми патронами) гладкоствольное нечто. Реальное убийственное нарезное оружие можно получить уже в 21 год. Травматическое – через отдельную процедуру. Как ни странно, количество преступлений, совершенных совсем молодыми людьми с применением огнестрельного оружия, очень невысокое, чего можно было бы ожидать. Чаще стреляют люди под сорок.

Есть определенный список препаратов, которые сейчас в аптеках запрещено продавать детям до 14 лет. Не могу припомнить, было ли такое в СССР. Но зато точно знаю, что у нас сейчас не продают марганцовку, которая раньше была в каждой аптеке, которой мама мазала вавки и давала полоскать горло. Перманганат калия в Украине признан наркотическим веществом, точнее, прекурсором, впрочем, не будем вдаваться в такие подробности.

Но ничто меня не поражает в наше время так, как работа моего племянника. Ему еще нет 18-ти, но он уже год работает мерчендайзером одного алкогольного бренда. Он сам не пьет и в церковь даже ходит. Но, по сути, подросток ездит по магазинам и продает им товар для совсем совершеннолетних. При этом продолжает учиться. Да, таков наш дивный новый мир. Одно утешает: вижу его хватку, желание честно зарабатывать – он не пропадет. И пусть продает, что может, – кто-то же взял его на такую работу?

Вероятно, 18 лет сегодня – это уже много, это уже взросло. Вспомним Аркадия Гайдара, который в 17 лет командовал полком. А лучше – Марка Цукерберга, создателя «Фейсбука», который свою первую программу написал в 12 лет, а в 20 с небольшим уже стал миллиардером. Таких примеров можно привести десятки, дети и подростки сегодня взрослеют исключительно рано.

Поневоле вспоминаются слова из советского фильма «Три мушкетера», когда д’Артаньян на вопрос де Тревиля о возрасте отвечает: «Ах много, сударь, много, восемнадцать».

Ах, где мои восемнадцать лет…

Геннадий Рыбченков, «УЦ».