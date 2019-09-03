Ко Дню города – бренд-подарок

В Кропивницком на грант от Фонда культуры и искусств «Перспектива» Артема Стрижакова сейчас создается масштабный видеопроект. Он называется «Ти є місто» и вскоре станет первым брендинговым видеороликом о нашем областном центре. Впрочем, учитывая серьезную режиссуру и высокотехнологичные подходы к его созданию, горожане получат настоящий мини-фильм о нашем Кропивницком.

«К сожалению, Кропивницкий в этом вопросе отстает. В то время, как во всех развитых городах Украины есть бренд-видео, у нас пока нет. Более того, бренд-видео является неотъемлемой частью создания имиджа города в прогрессивных странах, например, Франции, Америке, Великобритании. Такие видео популяризируют город, улучшают имидж, способствуют притоку инвестиций, показывают его самобытность, красоту и, конечно, рассказывают, чем живут горожане», – говорит автор проекта, который выиграл грант Фонда «Перспектива», Витольд Лунтовский.

Имея за плечами достаточно большой опыт в создании бренд-видео, Витольд рассказывает, что видеопроект о Кропивницком создается в различных современных техниках съемки и монтажа, которые используют зарубежные кинематографисты. Следует отметить, что музыка для бренд-видео о Кропивницком написана местным композитором Виталием Куликовским. А героями мини-фильма выступают простые кропивничане.

По информации, бренд-видео будет представлено жителям ко Дню города и сразу же попадет в свободный доступ для пользователей Интернета. Напомним, благодаря конкурсу грантов, который проводит Фонд Артема Стрижакова «Перспектива», за последние годы реализовали ряд культурных проектов. В частности, это аллея парящих зонтиков на улице Дворцовой UmbrellaSky, «Уличное пианино», «Поэзия стен», зона микс-отдыха и кинотеатр под открытым небом, первый в городе ЗD-рисунок, инсталляция воздушного шара «Полет сквозь века», люминесцентный мини-мурал «Королева ночи» и другие.

Соб. инф.