Загляни, незнакомый прохожий!

Хотите улыбнуться, задуматься, осмотреться, переосмыслить? Сходите в отдел искусств областной библиотеки имени Чижевского на концептуальную выставку с интригующим названием «СуСпільне?». Такого у нас точно еще не было, тем обязательнее это надо увидеть.

На выставке представлены работы кропивничан, которых объединяет умение видеть окружающий мир, замечать людей, детали, предметы, мимо которых большинство людей просто проходят. А еще по стечению обстоятельств их объединяет «К»: Ольга Краснопольская, Наталья Корнилова, Евгений Климчук.

Все трое – художники. Ольга и Евгений презентовали свои зарисовки и скетчи, выполненные акварелью и гуашью. Наталья – фотоработы. Все 86 экспонатов сюжетные, узнаваемые. На них изображены люди, животные, коммунальные «негаразды», «прелести» общественного транспорта. В общем, все то, с чем мы сталкиваемся ежедневно. Заведующая отделом искусств Светлана Ушакова рекомендовала сначала посмотреть изображения, а потом, по второму кругу, почитать подписи к ним. До чего же они остроумны! И тоже сюжетные.

Особенность выставки не только в идее, но и в оформлении. Пакеты, свисающие с потолка, пластиковые стаканчики, картонные коробки, подменяющие паспарту, рекламные объявления, снятые со столбов и дверей подъездов. Там даже семечки были, которыми разрешали угощаться. (В отделе искусств! Представляете?)

Светлана Ушакова заметила, что представленные работы не поднимают никакие проблемы, «просто таким художники видят наш город сегодня». Присмотревшись к работам, можно не только увидеть незнакомого прохожего, с которым вы сталкиваетесь на улицах города, но и найти на изображениях себя. Это делает зрителя причастным к выставке, ее непосредственным участником.

И еще одна особенность «СуСпільне?», вернее, ее открытия. Взрослые, серьезные, известные гости, профессионалы очень емко и глубоко высказывались по поводу увиденного. Честно, такое не часто услышишь на вернисажах именитых художников.

Историк, краевед, культуролог Николай Тупчиенко признался, что, как только вошел в зал, у него был шок: «Я сначала не мог понять, что это такое. Правда, я впервые увидел паспарту, выполненные из картонных коробок. А потом я все понял. Если говорить об общих впечатлениях, то выставка шедевральная. (Я впервые употребляю это слово.) Она объединила трех абсолютно разных художников – жанрово, технически, стилистически. Но все они пронизаны единым чувством юмора, чувством иронии и просветленной грусти, которая нас возвращает в действительность».

«То, что мы видим, нельзя рассматривать как выставку, – сказал заслуженный художник Украины Андрей Надеждин. – Это единое, целостное произведение. И мы все, кто сюда вошел, сразу же стали частью этого произведения. Художники преподносят нам мир города, как мир быта, нашей повседневной жизни. Мне нравится идея, нравится ее воплощение. А каждый пусть найдет что-то свое».

Художник и педагог Юрий Винтенко отметил, что ему посчастливилось сотрудничать с идейным организатором выставки Ольгой Краснопольской, которая «сегодня на творческом взлете, которая очень быстро развивается, к тому же еще и детей учит».

Сама Ольга сказала, что она «художник, который вдохновляется жизнью»: что видит, то и воссоздает. Евгений Климчук заметил, что его зарисовки – отстраненный, слегка ироничный взгляд на горожан. Художника удивило, что зрители в его работах увидели что-то свое, часто совсем не то, что он имел в виду. Художник-дизайнер Наталья Корнилова пригласила всех посмотреть на мир вокруг ее взглядом: «Возможно, идя на работу или возвращаясь домой, вы этого не видите. Но это все есть, и оно рядом с вами».

«Три К» не претендуют на оценку выставки как творчества. Это акт их видения и выражения окружающего, посыл, который, надеются они, будет понят и принят обществом. А чтобы общество его поняло и приняло, как минимум, надо увидеть выставку. Она будет доступна в течение сентября и октября.

Елена Никитина, «УЦ».