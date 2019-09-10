Принять к исполнению

Основной темой аппаратного совещания городского головы Кропивницкого со специалистами исполкома стало начало нового учебного года, питание школьников и воспитанников дошкольных учреждений, а также пациентов городских больниц.

– Первые две недели покажут, как эффективно организовать учебный процесс и наладить работу групп продленного дня, – отметил Андрей Райкович, призвав не педалировать ситуацию. Поскольку сфера образования недостаточно финансируется из госбюджета, кое-кто предлагает возложить нагрузку на бюджет города. Андрей Павлович заметил, что бюджет–2019 планировался на уровне 2018 года, увеличивать возможности не было, поэтому основой качественного управления является эффективность.

Это касается как образования, так и здравоохранения. Особое внимание городской голова уделил питанию детей. Участились случаи отравления шаурмой, сладкой ватой, другими продуктами. Надеясь на поддержку полиции и специнспекции, мэр распорядился проверить маркеты и киоски, расположенные вблизи школ, на предмет качества продуктов питания.

Что касается питания пациентов в лечебных учреждениях города, «проблему надо решать, а не ждать дотаций из бюджета», – настаивает Андрей Райкович, заметив, что раньше главврачи привлекали к сотрудничеству аграрный бизнес, закупали овощи не в супермаркетах по высоким ценам, а непосредственно с поля. Он вспомнил также, что при лечебных учреждениях были попечительские советы, в которые входили аграрии. И сегодня следует привлекать местных товаропроизводителей помогать образованию и медицине.

«Не надо рассказывать, что не из чего готовить еду. Питание – обязательная составляющая лечебного процесса», – заявил городской голова, дав распоряжение своему заму Наталье Дзюбе еженедельно инспектировать городские больницы. И категорично добавил: «Не ждите, пока я пойду с инспекицей. Главврачи повылетают с работы, и управлению здравоохранения достанется».

В который раз была поднята тема сжигания сухих листьев и травы. Специнспекция не в состоянии самостоятельно бороться с нарушителями. Поэтому городской голова призвал разъяснять нерадивым горожанам, насколько пагубно осенние костры влияют как на окружающих, так и на них самих. Не исключено, что будут проводиться вечерние рейды на предмет выявления незаконопослушных граждан. В рейдах будут участвовать представители полиции, МЧС, участковые, журналисты.

К сожалению, уже стало традицией проявление недовольства городского головы работой «Экостайла». «Меня не интересуют поломки ваших машин. Советую не терять мое доверие», – сказал Андрей Павлович. Многие заметили, что в выходные дни мусорные баки остались заваленными отходами. И это при тридцатиградусной жаре. Монополизм «Экостайла» в сфере вывоза твердых бытовых отходов снова оказался под угрозой.

Продолжается подготовка к очередному отопительному сезону. Мэр распорядился провести совещание руководителей коммунальных предприятий, задействованных в этом процессе, и представителей облгаза и облэнерго. «Подготовка к зиме касается каждого руководителя. Места порывов магистралей на ближайшее время должны стать нашими рабочими кабинетами», – заявил мэр Кропивницкого.

В заключение аппаратного совещания Андрей Райкович призвал неравнодушных граждан сообщать на «горячую линию» о случаях вымогательства чиновниками неправомерной выгоды.

Елена Никитина, «УЦ».