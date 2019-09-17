Смертельное задержание: под контролем президента

Четверо патрульных, принимавших участие в июльском задержании 52-летнего Александра Собченко, который в результате умер, вернулись на улицы Кропивницкого после служебной проверки. Его родным тем временем обещают личный контроль главы государства над ходом расследования.

Официальные новости, касающиеся трагического инцидента и его последствий, появились на прошлой неделе. Сообщалось, в частности, что приказом Департамента патрульной полиции Украины капитан Заниздра, старший лейтенант Бондаренко, сержант Андурова и капрал Олизько допущены к выполнению служебных обязанностей. Тогда же появилась информация о том, что в их крови и моче не обнаружили спиртов, наркотических веществ, зато у двоих из четырех установлено наличие легких телесных повреждений.

На вопрос о том, свидетельствует ли допуск сотрудников к работе о том, что служебное расследование в их отношении закончено и нарушений в их действиях не нашли, спикер областного управления патрульной полиции Дмитрий Поперешняк ответил следующее:

– Получается, да. Это проверка департамента, мы выполняем их приказы. К проверкам отношения не имеем, результаты проверок нам никто не присылает. Нам присылают приказ, в соответствии с которым мы должны выполнить те или иные действия. Что мы и делаем – выполняем эти приказы.

По его словам, проверок может быть несколько, и закончены ли на данный момент все, здесь сказать не могут, потому что ими занимается департамент в Киеве.

Адвокат семьи погибшего Юрий Усатенко, комментируя эту информацию, отметил: к участию в проверках представителей общественности не допустили. Хотя такая инициатива была.

– Была просьба, мы встречались, председатель областной государственной администрации (очевидно, и. о. Светлана Лобанова. – Авт.) просила включить трех представителей общественности в дисциплинарную комиссию, – отметил он. – Они отказали… Потому что на видео видно, как его душат, это однозначная «дисциплинарка», если будут представители общественности, мы не дадим это скрыть.

Тем временем результатов повторной судебно-медицинской экспертизы тела Александра Собченко, которую провели в Харькове еще в августе, до сих пор нет. Повторную экспертизу, напомним, назначил суд как раз по ходатайству Усатенко. Той, что была проведена в Кропивницком и установила, что причиной смерти майора милиции в отставке после газа, дубинок и силовых приемов стала острая коронарная недостаточность на фоне атеросклеротического кардиосклероза, алкогольного опьянения, психоэмоциональной нагрузки и острого панкреатита, его родные не доверяют. Аргументированные сомнения возникли и у отдельных экспертов из медицинской среды – мы об этом писали.

В эфире популярного ток-шоу «Стосується кожного» на «Интере» невестка Ольга Собченко заявила, что, помимо описанных в заключении повреждений на плечах, голове и животе ее свекра, якобы были и другие, которые там не описаны, – на затылке и спине. В день парламентских выборов ей удалось встретиться в Киеве с Владимиром Зеленским, передать просьбу о помощи в проведении объективного расследования. Сегодня с администрацией президента продолжается переписка.

– Телефон советника Зеленского у меня есть, они пишут письма, отвечают на мои вопросы, – говорит Ольга. – (в том числе. – Авт.) по ГБР, насколько они ведут дело, контролируют ли они их. Пришел ответ, что Зеленский звонил начальнику ГБР, просил, чтобы это дело взяли под контроль, что он лично хочет следить за тем, как проходит его рассмотрение.

Расследование в уголовном производстве, начатом, по нашей информации, по признакам преступлений, предусмотренных второй и третьей частями статьи 365 (превышение власти работником правоохранительных органов) и частью второй статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса, ведет региональный офис Государственной службы расследований, находящийся в Николаеве. Следователя ждали в Кропивницком как раз на этой неделе, поэтому, возможно, вскоре мы услышим о новых подвижках в резонансном деле.

Андрей Трубачев, «УЦ».