«Ти є місто»: удивительные фото на Дворцовой

Высокохудожественные фотографии областного центра представили кропивничанам в День города, 21 сентября. Серия работ – подарок к празднику, выполненный за грант Фонда культуры и искусств «Перспектива» общественного лидера Артема Стрижакова.

Авторы проекта: Ярослава Павленко – фотохудожница, ретушер, которая сотрудничает с изданиями США, Канады, Германии, и Витольд Лунтовский – режиссер William todd production.

«Фото сделаны преимущественно в центральной части города, среди них много снимков с высоты. Над снимками мы работали в нескольких техниках: панорамной, портретной, художественной, репортажной», – рассказывает Ярослава Павленко.

Фотоколлекция состоит из 50 фотографий. Все они воплощают идею многогранности и непосредственности Кропивницкого, позиционируют его как современный, европейский и самобытный город. Как отмечают в фонде Стрижакова, фотоработы будут размещены в свободном доступе в Интернете, чтобы все желающие могли сохранить для себя удивительные виды родного города. А картины с выставки фонд подарит в учебные заведения Кропивницкого.

Напомним, благодаря конкурсу грантов, который проводит фонд Артема Стрижакова «Перспектива», за последние годы реализовали ряд культурных проектов. В частности, это аллея парящих зонтиков на улице Дворцовой UmbrellaSky, «Уличное пианино», «Поэзия стен», зона микс-отдыха и кинотеатр под открытым небом, первый в городе ЗД-рисунок, инсталляция воздушного шара «Полет сквозь века», люминесцентный мини-мурал «Королева ночи» и другие.

Соб. инф.