Альпы – Подлесное: «Лісова коза»

То, к чему призывают, о чем так много и безуспешно говорят на всех уровнях, а именно: вложение инвестиций в отечественный бизнес, создание новых рабочих мест, высокотехнологичное производство и качественный продукт, – реализовано в селе Подлесное Александровского района. Реализовано без шумихи, помпы, разрезания красной ленточки. Загорелись идеей и сделали. На выходе – уникальный продукт высоких вкусовых качеств. Речь идет о племенном фермерском хозяйстве, а также фермерской сыроварне «Лісова коза».

Попасть на ферму человеку со стороны не так просто, и это тоже подтверждает серьезность и ответственность бизнеса.

– Ферма функционирует в состоянии повышенной биологической защиты, – объясняет Александр Романов, директор по маркетингу ООО «Лісова коза». – Наше предприятие – официальный племенной репродуктор, и на нас накладываются определенные обязательства в плане чистоты содержания и безупречного здоровья животных.

В идеальной чистоте содержатся козы породы «альпийская». «Лесной» она стала по «географической» причине – месту расположения фермы в селе Подлесное. Директор предприятия «Лісова коза» Сергей Грыгир – уроженец этого села, и именно он, узнав, что продается почти разрушенная бывшая свиноферма, решил, что на этом месте можно содержать коз и варить сыр из козьего молока. В 2016 году на остатках животноводческой инфраструктуры начала создаваться современная ферма по содержанию коз. И уже в январе 2017 года в Подлесное из Франции приехали первые 300 козочек и 12 племенных козликов. Это был старт уникального бизнеса.

В чем его уникальность? Во-первых, в породе коз. Альпийские во всем мире известны тем, что их молоко не имеет специфического козьего вкуса и запаха. Естественно, при правильном уходе и кормах. Молоко очень сбалансированное по содержанию белка, жира и других составляющих. Во-вторых, их молоко идеально подходит для производства сыра.

Козы здесь не пасутся. То есть у них нет пастбища. Козы, содержащиеся на глубокой подстилке, употребляют в пищу то, что им завозят: сено, зерно. Они находятся в стойле, внутри помещения, на прогулки выходят в специальные загоны. Это оправдано, так как выпусти козу на «свободу», дай ей поесть все, что растет вокруг, качество молока и сыра может ухудшиться.

Сейчас в стаде более полутысячи коз. На ферме работают семнадцать человек. Все местные, из Подлесного. Управляющий фермой Анатолий Русаченко был специально приглашен из Одесской области, где и до этого занимался козоводством. Коллеги отмечают его трудолюбие и любовь к животным. Все, кто с ним работает, «заражены» его энтузиазмом. Любовь к животным управляющего подтверждает то, как он отзывается о козах: «добрые, веселые, общительные, компанейские»…

Условия труда работников фермы – образец того, как надо относиться к своему делу и своему персоналу. Спецодежда, душ, стиральная машина, плита, электрочайник, микроволновая печь. Уже на проходной приходящие на смену работники делятся на два потока: одни идут к козам, другие – в сыроварню, или комплекс переработки молока, перед чем проходят специальную санобработку.

Кстати, сыр, производимый здесь, неправильно называть крафтовым. Крафт – это ремесленное производство, даже кустарное, а здесь – мини-завод. И о сыре хочется поговорить подробнее.

Экспериментальное производство заработало тут еще в 17-м году. По сути, это была кухня, где технолог Алла Русаченко, прошедшая обучение за рубежом, варила первый сыр. Это была отработка рецептуры, подбор правильной температуры, нужных ингредиентов. Комплекс же, сейчас перерабатывающий тонну молока в смену, начал работать только в июле этого года. Это произошло всего несколько месяцев назад, но уже сейчас у сыра «Лісова коза» большое количество почитателей и ценителей.

Сыроварня производит несколько видов сыра. Это полутвердый, типа «гауда». Его нежный вкус по достоинству оценили любители этого продукта. Еще мягкий сыр типа «шевр», сваренный по традиционной французской технологии и сохраненной рецептуре. Он делается или чистым, или покрытым «шубкой» из прованских трав и других специй. Все они – органические, натуральные. Есть традиционная брынза, которую здесь назвали «чернолесской». Вообще этот продукт изготавливают, как правило, из овечьего молока, реже – из коровьего, ну, и в других регионах. А у нас появилась своя, по особой рецептуре. Брынза здесь не слишком соленая, а с легким солоноватым привкусом и нежным сливочным послевкусием. И на особом месте – сыр «рикотта». Он производится из сыворотки козьего молока, которая осталась после приготовления сыров другого вида. Рикотта ценится благодаря низкому содержанию жиров и высокому проценту чистого протеина. Его рекомендуют диетологи. Каждый вид сыра нашел своих фанатов.

Это факт, что к козьему молоку и козьему сыру потребители относятся осторожно или даже настороженно. Многие отмечают специфический запах, по которому безошибочно можно определить, что сыр козий. «Лісова коза» уверенно и с успехом опровергает это предубеждение. На ферме считают, что при неправильной рецептуре, отсутствии гигиены и игнорировании определенных правил и сыр из коровьего молока может быть невкусным и дурно пахнуть. Здешний козий сыр ломает все стереотипы. И это подтвердит каждый, кто его попробовал.

– Еще рано говорить о спросе рынка на наш продукт, – отмечает Александр Романов. – Нам нужно еще полгода-год, чтобы понять, сколько какого сыра нужно варить, дабы удовлетворить спрос.

Директора по маркетингу можно понять, ведь те, кто не прошел мимо демонстрационного павильона «Лісова коза» на состоявшейся недавно «Покровской ярмарке» (а пройти мимо было невозможно), дегустировали все, что было представлено, удивлялись, восхищались и брали с собой понемногу всего ассортимента.

Ферма из Подлесного в этом году впервые представляла сыры на ярмарке в рамках выставки «АгроЭкспо». В прошлом привозили козочек в павильон животноводства. Ими любовались, заинтересованные люди брали контакты фермы. Больше альпийских коз решили никуда не возить. Кто заинтересован в приобретении и дальнейшем содержании этих красивых животных, дающих сладкое ароматное молоко, приезжают непосредственно на ферму. А привезти сыр и представить его преимущества всегда готовы.

«Лісова коза» постепенно, но уверенно выходит на рынки Киева, Днепра и других областей. Если в Кропивницком можно купить козий сыр из Подлесного по предварительной заявке непосредственно менеджеру предприятия, сделанной через Instagram, то другие регионы нацелены на масштабное сотрудничество. Уже есть желающие покупать козье молоко, мягкие сыры и сырки для питания в детских садах. Оказывается, коровье молоко не воспринимают более пятидесяти процентов маленьких детей. Может, начать с детских садов Кропивницкого, а не других регионов? Специалисты, задумайтесь. Как только на эксперимент решатся все заинтересованные, «Лісова коза» будет способна выпускать пастеризованное молоко.

Поголовье альпийских коз в Подлесном может быть увеличено до трех тысяч – есть такая возможность. Соответственно, объем молока, перерабатываемого в сутки, будет доведен до пяти-восьми тонн. Эту необходимость должен продиктовать рынок.

Можно было бы ограничиться содержанием и размножением коз, получением от них молока, производством и реализацией сыра. Но руководство хозяйства стремится к развитию и стимулирует к этому других. В последние дни октября в Киеве состоялась международная выставка «АгроКомплекс – 2019», в рамках которой был представлен спецпроект «Local to Global: от локальных фермеров к глобальным рынкам». Генеральным бизнес-партнером уникального мероприятия выступило ООО «Лісова коза». Можно гордиться земляками, ведь они уже знают, как представить продукцию, найти новых клиентов, подобрать нужные инструменты для выхода за пределы маленького фермерского хозяйства в селе.

Предприятие планировало открыть специализированный магазин в Кропивницком. Но, предварительно промониторив место его расположения, от этой идеи отказались. Решили, что сначала надо «раскрутить» сыр, за которым впоследствии ценители этого продукта будут ехать в любую точку города и даже за его пределы.

– Мы хотим сделать сырный бутик, – поделился планами Александр Романов. – Это не будет просто продажа, реализация продукта. Там обязательно будет формажье, который поможет с выбором, подскажет, какой сорт с чем лучше сочетается. И будет дегустация. Мы намерены популяризировать культуру употребления сыра.

Поделился планами и директор Сергей Грыгир. В Подлесном планируется устроить прогулочные туры на ферму. Там будут специальные загоны, изолированные от производства, куда можно будет зайти с детьми, покормить маленьких козочек из бутылочек с сосочками. В специальной зоне будет кафе, где предложат сыр и все о нем расскажут. А еще там, под Черным лесом, очень красиво…

Елена Никитина, «УЦ».