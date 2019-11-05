Новгородковский край земли

Есть у нас в области места, о которых ты просто знаешь, что они есть, и всё. Как журналист знаешь несколько фактов о районе, знаешь пару имен и понятия не имеешь, какие интереснейшие места находятся всего в 40 километрах от твоего дома. Недавно провел целых два дня в Новгородковском районе и до сих пор нахожусь под впечатлением. Какие шикарные и незаслуженно малоизвестные места есть у нас буквально под боком!

Еще в 2014-м году у меня возникла мысль – узнать, где у нас больше всего живет героев, настоящих мужчин, где кровь воинственных предков течет по жилам. Я нашел. Это село Верблюжка в Новгородковском районе. Судите сами – родом из села три Героя Советского Союза! В Украине других сел с таким количеством героев нет, на весь СССР их было только два – Верблюжка и деревня Гадалей в Иркутской области России. На фронтах Второй мировой войны погибли почти тысяча выходцев из села. Тысяча!!! Из одного села! С начала войны на Донбассе сложили свои головы четыре уроженца Верблюжки. В Украине таких других сел нет…

Григорьев и другие

Стоит ли удивляться, что Верблюжка – вотчина второго после Махно по известности лихого атамана бурных послереволюционных лет? Никифор Серветник (это его настоящее имя) родился на Подолье, на территории сегодняшней Хмельницкой области. Когда он был еще совсем маленьким, родители переехали на хутор Григорьевка неподалеку от Верблюжки, сегодня его не существует. Учился в церковно-приходской школе в Верблюжке. Потом воевал в русско-японской войне, Первой мировой. В 1918 году вернулся в Верблюжку и начал формировать свое войско. За короткое время он собрал целую дивизию, численность ее доходила до 15 тысяч человек!

Ну и, конечно же, хотел создать свою республику, Верблюжскую рес­публику, как говорят местные. Но не сложилось. Сначала он со своей ватагой захватил Николаев, потом Херсон, потом была Одесса. Григорьев был натурой противоречивой, он был то в УНР, то в Красной армии, то с Махно, то сам по себе. В итоге махновцы его убили, в наших же краях, в селе Сентово Александрийского района (сейчас называется Родниковка).

В самой Верблюжке не очень любят говорить о Григорьеве. В буклете о селе нет даже упоминания о нем. И погромы ужасные устраивал, особенно в Елисаветграде и Знаменке, и взятые города беспощадно грабил. Хотя в Верблюжке до сих пор живы воспоминания, переходят из поколения в поколение, – как Григорьев после Одессы вернулся в Верблюжку. По центральной улице ехали сотни подвод, из них бойцы налево и направо разбрасывали мешки с крупами и мукой, штуки полотна и так далее.

Абсолютно достоверный факт, что в легендарном фильме «Свадьба в Малиновке» в роли атамана Грициана Таврического выведен Григорьев. Автор сценария Леонид Юхвид жил неподалеку от этих мест, в Кривом Роге, бывал в Верблюжке. А помните, там фигурирует белогвардейский офицер Чечель? Так в Новгородковском районе есть село Великая Чечелиевка, и монастырь там когда-то был. Ну и само название Верблюжка звучит в фильме, который, правда, снимали в Полтавской области.

Главная улица села сейчас называется Центральная. Ее длина – 9 с половиной километров, в областном центре нет таких длинных улиц! Село громадное, просторное, тут нет того, чтобы хата к хате лепилась, всем хватает места. До Второй мировой войны число жителей села превышало 9 тысяч, наверное, это было самое большое село Кировоградщины. После войны здесь жило уже около 5 тысяч, на сегодня население Верблюжки – 2 тысячи 200 человек.

В селе аж четыре братских могилы. В 1943-1944 здесь была линия фронта несколько месяцев. Полторы тысячи солдат полегло. О них помнят. Могилы, памятные места ухожены. Три Героя Советского Союза вышли из села – Терентий Уманский, Иван Кобылянский, Василий Скопенко. Кстати, сын последнего Виктор Скопенко дольше всех в истории был ректором главного вуза Украины – Киевского национального университета имени Шевченко, 23 года стоял у руля. Правда, родился он не в селе, а в Новгородке.

Владимира Генича убили на Луганщине в 2014-м. Ему было всего двадцать… Антон Самохин, Александр Заднипряный, Валерий Кучер также отдали свою жизнь за Украину.

Сельский голова Любовь Кулик похоронила мужчин в самом центре села, рядом с братской могилой. Приезжали сотрудники СБУ, пытались препятствовать, не надо, мол, так делать. Сделала. Чтобы помнили.

Кстати, Любовь Федоровна Кулик – своего рода достояние села. Ее перевыбирают головой не первый раз. 98 процентов голосов. 2 процента – это те, кто не успел приехать с заработков, говорят местные. Школа, амбулатория, клуб – все на достойном уровне, не уступает большим городам, всюду отремонтировано, современные окна. И вообще я, кажется, впервые увидел в селе стоматологический кабинет. И поле для мини-футбола с искусственным покрытием.

Любовь Кулик говорит, что сейчас нет «занедбаних» сел. «Мы регулярно встречаемся с головами всех сел района. Везде что-то делается – и детские площадки, и школы ремонтируются, и дороги. Так что не надо говорить, что украинское село “занепадає”».

Главный вопрос, который задают местным – почему Верблюжка? По легенде, в местной речке с названием Верблюжка когда-то потонуло несколько верблюдов татарского каравана. Скептики говорят, что название происходит от названия овоща портулак – по-украински именно верблюжка он называется…

Сумские

Кто не знает лучших украинских актрис Наталью и Ольгу Сумских? Так у них корни верблюжские! Здесь родился и вырос их отец Василий Игнатьевич Сумской, потом уже в Киеве он стал народным артистом УССР. По ряду обстоятельств Наталья Сумская полтора года жила в Верблюжке, ходила в садик, а потом в первый класс школы. Ну и на лето из Киева их сюда отправляли к бабушке. Вот как об этом вспоминает Ольга Сумская: «Кировоградщина – это моя родная земля, родина моего отца. Его корни, ветка нашего рода, находятся в славном селе Верблюжка. Я там фактически выросла, сформировалась, как личность. На летние каникулы меня всегда отвозили в Верблюжку к бабушке. С этой землей у меня связано все. Там похоронен мой дед, учитель литературы, учитель музыки, неповторимая творческая личность Игнат Гаврилович Сумской. Там же покоится прах моего дяди, он погиб после войны, в возрасте 16 лет… С пацанами раскурочивал гранату и подорвался…

И бабушка в Верблюжке похоронена. Она была удивительной женщиной. Статная, с характером, такая, знаете, настоящая украинка, которая научила меня очень многим вещам…»

Хаты, где жили Сумские, сейчас уже нет, но место обозначено, стоит дуб, посаженный Василием Игнатьевичем, сюда водят туристов, когда они иногда приезжают в село. Чаще всего приезжают из России на братские могилы, где похоронены отцы и деды, погибшие во время Второй мировой.

Переселенцы и Евросоюз

Новгородка в СМИ чаще всего звучит в связи с общежитием для переселенцев из Донбасса. С начала оккупации части Донецкой и Луганской области Европа нам помогает, как может. В 2014 году она запустила проект «Поддержка громад, которые оказались в зоне конфликта». Две уроженки Новгородки, Вита Атаманчук, на тот момент советник главы ОГА, и Надежда Лисняк, в то время начальник отдела сохранения культурного наследия ОГА, написали проект-заявку на ремонт пустующего общежития ПТУ №36 в Новгородке. И получилось! Европа выделила примерно 26 миллионов в гривнях на реконструкцию общежития для переселенцев. И не только. Мудрые европейцы часть денег направили на обустройство детского садика, в котором дети тех самых переселенцев будут обитать.+

Из типичного советского пяти­этажного общежития реально сделали конфету. За 760 тысяч евро плюс деньги из областного, районного и поселкового бюджетов создано пристойное место обитания. Рассчитано оно на 250 жителей. Но живет сейчас всего 75, мужчин почти нет, женщины и дети. Не хотят люди, которых война выгнала с насиженных мест, жить в Новгородке. В Киеве все хотят, ну или хотя бы в Одессе или Харькове.

Условия здесь хорошие, хотя общежитие все равно остается общежитием, не дом родной. Пообщался с несколькими обитателями, двое из Макеевки, одна женщина из Золотого, того самого, где сейчас типа разводят войска. Она сказала, что ни за что не вернется. «Меня там расстреляют».

За проживание в общежитии люди платят. Месяц за все про все обходится в 1200-1300 гривен. Государство платит этой категории людей компенсацию на жилье – 1000 гривен пенсионерам, работающим 600 с гаком. Но работа – самая большая проблема, наверное, поэтому общежитие и не заселено на полную. Новгородковский район абсолютно аграрный, промышленности нет как понятия, работу, скажем, бывшим шахтерам тут трудно найти.

В комнатах хорошая мебель, в бытовых комнатах турецкие стиралки «Беко», литовские холодильники «Снайге», а электроплиты на кухне – из Донбасса, из Дружковки, «Грета».

Говорить с переселенцами тяжело. Их оторвали от корней, судьба занесла в Новгородку, о существовании которой они и не подозревали всю спокойную жизнь. В скорое возвращение назад не верят. «Куда возвращаться? У меня снаряд сквозь квартиру пролетел, из спальни в кухню. Нет ничего».

«К нам в один день просто зашли “эти” и говорят – у вас время до 24 часов, чтобы свалить. Нам нужен этот дом. Так просто взяли и выгнали жителей целого дома».

Переселенцы жалуются, что их забыли, они никому не нужны. Так, иногда заглянут волонтеры, что-то подвезут. Одна женщина ставит в пример ДНР – «Там все хорошо, две пенсии, украинская и российская, гуманитарка». Но возвращаться почему-то не хочет.

Неожиданно все жители общаги в один голос жалуются на… матрасы. Плохие. Поэтому обращаются через газету – если кто-то хочет помочь переселенцам, то новые качественные матрасы будут лучшим подарком.

Ветров и ПТУ

В Новгородке работает, наверное, самое известное профессионально-техническое училище области, ПТУ №36. Его директора Олега Ветрова знают не только как успешного руководителя, но и как вице-президента Федерации панкратиона Украины и организатора многих военно-патриотических мероприятий в области. Ну и в училище у него все очень хорошо!

Ни в одно другое ПТУ в области нет очереди на поступление, а в Новгородке есть. Здесь готовят молодежь по многим специальностям – от поваров до электриков и трактористов. Обучение бесплатное. Проживание в общежитии бесплатное. Бесплатное трехразовое питание! Еще и стипендию дают!

Не знаю, как там с трактористами и электромонтерами, но с кулинарным направлением в ПТУ все в порядке. Какой роскошный борщ у них в столовой!..

Ну просто детский сад!

В этот садик можно и нужно водить экскурсии. Понятно, за деньги Евросоюза, о которых уже упоминалось, можно много чего сделать. А детки жалуются! «Не хочу в садик, там очень жарко», – жаловался один ребенок маме, рассказали нам в детсаду №2 Новгородки. С отоплением общественных зданий в Новгородке всё настолько хорошо, что аж завидки берут жителя Кропивницкого. Причем большая часть отапливается… дровами. Не по старинке, конечно. Предприятие «РАО ТЕС» использует дрова в своих современных пиролизных котлах, КПД на высоком уровне, и школам, больницам и другим объектам хорошо. И это притом, что тариф на такое отопление в Новгородке самый низкий в области.

А видели бы вы, с какой гордостью поселковый голова Александр Сырыця водит гостей по саду (только в бахилах, конечно). Ремонт, мебель, техника… За деньги Евросоюза любой сможет, скажет кто-то. Не уверен. Тут видно, сколько в дело вложено любви и радости за деток.

Что с районом?

Чисто аграрный Новгородковский район является дотационным. «Годовой бюджет примерно 130 миллионов, из них на месте собирается примерно миллиона 42, – говорит и.о. главы райгосадминистрации Сергей Краснюк. – Но стараемся развиваться. Оборудуем в школах новые системы отопления, меняем крыши. Всё во взаимодействии с нашим народным депутатом Олесем Довгим».

Кстати, о Довгом и другие люди говорят очень позитивно. Отремонтированные школы, амбулатории, новые детские площадки и т.д.

Конечно, район невелик, один из самых маленьких даже в масштабе Украины, не только области. Население всего 15 с небольшим тысяч человек. 25 сел и один поселок городского типа. Но земли прилично. Самым известным местным хозяином является Николай Монашок, собственник фирм «МЮННТ» и «Прогресс». Ему принадлежит в районе много чего. Я ночевал в оте­ле, ужинал-завтракал в ресторане, который принадлежит предпринимателю, делал покупки в «МЮННТ-маркете». Влияние этого депутата областного совета на дела района очень весомо.

Раз уж вспомнил ресторан и отель. В Новгородке, с населением в 6 тысяч, есть отель! К примеру, в Бобринце, где вдвое больше жителей, нет гостиницы. А ресторан «Лугано» – совсем не поселкового уровня. Какой замечательный там подают жульен, а мясные рулетики под вишневым соусом, и прочее, и прочее… И качество блюд, и подача – супер. Всякий, кто проезжал через Новгородку по трассе на Кривой Рог, знают скульптурную группу коров, это как раз возле ресторана.

А какие творческие люди живут в районе! Работает целая литературная студия, издают сборники, красивые, в цвете. А народный художник Лариса Зорина! Ее приглашают на выставки в Турцию, Польшу. А на нашу Сорочинскую ярмарку она не смогла поехать. Дорого. Турки и поляки все оплачивали, а у нас за все плати сам…

В Новгородке корреспондент «УЦ» оказался благодаря областной организации Национального союза журналистов. В седьмой раз состоялся журналистский фестиваль «Осінні зерна», он всегда проходит в разных гостеприимных районах нашей области. Спасибо большое редактору газеты «Новгородківські вісті» Ольге Лисовой за организацию дела. Оля, простите, если кого-то не упомянул в статье, слишком много было всего интересного. Новгородка и Верблюжка, до встречи!

Геннадий Рыбченков, «УЦ».