Операция «Эвакуация»

История с прибытием в Новые Санжары на Полтавщине эвакуированных из эпицентра вспышки гриппа COVID-19 накрыла Украину мокрым рядном стыда и позора. Все отошло на второй план – политика и экономика. И хотя цепочка событий, связанных с эпидемией (или пандемией?), явно продолжится, вопросы уже накопились. Редакция «УЦ» решила обратиться за помощью к своим экспертам.

– Что, по-вашему, сделало не так правительство в ходе эвакуации украинцев из Китая? Как вы оцениваете поступок министерки Скалецкой?

Андрей Гардашников, медик:

– Однозначних претензій до уряду я не маю. Звісно, коли приймаються такі рішення, мають бути консультації саме з фахівцями: епідеміологами, інфекціоністами. Такі дії мають відповідати міжнародним медико-санітарним правилам. У мене, навпаки, є відчуття, що не уряд, а наше населення в якійсь мірі не змогло здати іспит на зрілість та на право зватися громадянами, а не населенням. Розбивати вікна автобусів, в яких перебувають наші громадяни, – це як оцінювати? Ніколи в серйозних питаннях паніка та істерика не допомагали. Можливо, уряду та МОЗу треба було більше давати інформації, але, на жаль, для нас, як для народу, не властиво слухати інформацію, ми більше довіряємо слухам та маємо готовність до паніки. По вчинку Зоряни Скалецької: це не є менеджерським кроком. Але особисто я вважаю цей крок достойним та сміливим. Зоряна Скалецька намагається власним прикладом показати, що підстав для паніки немає. Їй не можна дорікати: «Ти ризикуєш життям інших людей, а сама – в безпеці!». Зоряна Степанівна вирішила показати власним прикладом, що вона в безпеці, але разом з нашими евакуйованими громадянами. Для такого кроку потрібна і рішучість, і, як на мене – порядність. Хоча я очікую хвилі нищівної критики на її адресу і через це рішення. Що-що, а критикувати ми навчилися. Що не зроби, завжди знайдуться «експерти», які зможуть розкритикувати будь-яке рішення.

Владимир Урсулов, ветеран МВД:

– Оценивать правительство не буду, так как досконально всего не знаю. Эвакуация граждан из Китая в Украину и их карантин на 14 дней – 100% правильно. Протестантов и хулиганов из Новых Санжар, Тернополя, Львовской и Киевской области категорически осуждаю. Свинота! К поступку Скалецкой отношусь нейтрально. Женщина сказала и сделала – это разные вещи. Готов принять у себя дома 1-2 (семью) украинцев из Уханя на весь срок карантина.

Константин Ярынич, медик, народный депутат ВР 8-го созыва:

– В который раз опасность мирового масштаба показала ничтожность некоторых политтехнологов, провокаторов и просто недоразвитой части населения Украины. Наша страна не прошла испытание на сплоченность и толерантность, не захотела доказать, что мы, украинцы, – это единый, монолитный Народ с большой буквы. Вместо этого отдельные элементы воздействовали на низменную часть нашего неокрепшего интеллекта и заставили работать на самоуничтожение. Не нужно украинцев трогать, они сами порвут друг друга на куски, а потом выроют друг другу могилы и со слезами на глазах похоронят each other. Пока так, тревожно и противно.

У меня нет сомнений, что этот вирус скоро канет в историю, но видео с разбитыми окнами автобусов и криками «вон с нашей территории!» ещё долго будут крутить на экранах цивилизованных стран. МОЗ сделало все, а может и больше, министра даже в скафандр одели (если верить фото). Но не создан еще такой защитный костюм, в который бы поместилась вся злость и ненависть, витающая в нашем украинском воздухе. Наверное, и у руководителя МОЗа были и есть более насущные задачи, нежели две недели сидеть в резервации. Но с нами иначе нельзя. Нам нужна сиделка, которую, что бы она ни делала, мы все равно не полюбим по-настоящему. Очнитесь, украинцы! И будьте здоровы!

Сергей Дьячук, медик:

– Модное слово «коммуникация», которым сейчас заменили прекрасное понятие «общение». Так вот, в данном случае полный провал власти в коммуникации с народом. Тут два аспекта. СМИ сделали свою работу на «отлично». А вот Кабмин, и прежде всего Минздрав, показали свою полную некомпетентность. Получилось, что СМИ донесли населению информацию о новом вирусе, динамике его распространения, смертности при нем. А где разъяснения от известных и авторитетных эпидемиологов, инфекционистов, организаторов здравоохранения? Нет их. Что происходит, как действовать, в чем угроза, как её избежать? Общество не знает. Поэтому такое паническое отношение к ситуации, которая на самом деле не такая уж критичная. Человечество даже за последние 100 лет пережило немало вирусных заболеваний, от «испанки» до «свиного» гриппа. И вот этим информационным вакуумом воспользовались. Кто и зачем – надеюсь, узнаем.

Какие этапы этой операции оказались непродуманными и несвоевременными? Все. Население не подготовили, эвакуацию задержали, место для обсервации выбрали крайне неудачно в данных условиях, подняли панику (бронетехника, нацгвардейцы). Например, в Англии и Канаде людей разместили в гостиницах в центре города – и никакой паники, протестов.

К поступку Скалецкой отношусь крайне отрицательно.

P.S. Хотелось бы написать еще о двух «вирусах», которые усугубили ситуацию, но это уже политика, а не медицина.