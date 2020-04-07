Продолжаем знакомить вас с данными, собранными в первом справочном издании «Весь Елисаветград» за 1906-й год. Мы уже говорили, что по объему и количеству информации – это настоящая энциклопедия, которая знакомит читателя со всеми сторонами жизни не только нашего города, но и всей Российской империи. Сейчас очередь дошла до Херсонской губернии, в состав которой входил и Елисаветградский уезд.

Справочник отмечает, что по площади Херсонская губерния занимает 16-е место в империи с площадью около 6,5 миллионов квадратных километров. В ее составе было 6 уездов, но почему Херсон был выбран столицей – непонятно ни с географической, ни с экономической точек зрения. Возможно, так случилось потому, что в Херсоне и около него были сконцентрированы землевладения выходцев из Франции, у которых были тесные экономические и национальные связи с Одессой, основателем которой был Дюк де Ришелье. Впоследствии именно он давал протекцию своим землякам при получении огромных земле­владений на берегах Черного моря.

А возможно, Херсон был назначен губернским городом согласно морскому и даже Византийскому вектору развития империи? Во всяком случае, кроме Елисаветградского, Александрийского, Ананьевского, Тираспольского и Херсонского, в губернию входил и Одесский уезд, причем Одесса и Николаев были выделены в отдельные градоначальства. Елисаветградский уезд по площади занимал второе место после Херсонского, который вместе с Одесским обеспечивал губернии выход к Черному морю на протяжении 117 верст. Почвы в Херсонской губернии – в основном черноземные, залегающие на севере и в центре на глубину до полутора аршин (аршин = 0,71 м. – Авт.) и на юге – до 3/4 аршина.

Среди водных ресурсов губернии отмечается само море с 13-ю лиманами, в т.ч. Хаджибей и Куяльник, и реки – Днепр, Днестр и Буг, в которые впадают Мертвовод, Синюха, Ингул, а вот об Ингульце забыли, обидно. Относительно лесистости показатели невысокие – всего 1,4 процента (92 тыс. десятин) территории губернии занято лесом, в основном дуб, клен, ясень, граб, вяз, берест. О соснах пока не слышно, но именно благодаря посадкам хвойных лесов лесистость нынешней Кировоградщины была доведена до 7%, а Херсонщины – до 4%, так что потомки, можно сказать, в этом компоненте ресурсы приумножили. Климат губернии континентальный, с неравномерным распределением осадков. В Днепровских плавнях водятся волки, в Днестровских – кабаны, а зайцы – везде. Среди «культурных животных» отмечены волы украинской породы, но о животных продолжим после людей.

Население Херсонской губернии составляло 3 млн 348 тысяч человек, мужчин и женщин практически поровну, но горожан – всего 392 тысячи, причем отдельно выделяется население Одесского градоначальства – 524 тысячи и Николаевского – 120 тыс. человек. А теперь внимание! Население Александрийского уезда составляло 503 тысячи, а Елисаветградского – 740 тысяч человек, тогда как население Одесского уезда недотягивало до 700 тысяч, а Херсонского – едва превышало этот показатель. Другими словами, на неполной территории нынешней Кировоградщины проживало один миллион 240 тысяч человек. Таким образом мы хотя бы приблизительно можем оценить глубину демографической ямы, образовавшуюся в результате социальных потрясений и войн, начавшихся через десять лет после выхода справочника в свет…

Среди крупных городов, кроме Одессы, где проживало 50% городского населения губернии, отмечен и Елисаветград, но, кроме них, люди жили в 19-ти других городах, в 9-ти посадах, 50-ти местечках, 395-ти селах, 1632-х деревнях (село – с церковью, деревня – без. – Авт.), 131-й немецкой колонии, 21-й еврейской, 229-ти поселках, 60-ти помещичьих экономиях, 16-ти почтовых станциях, трех монастырях и около 2,5 тысячах хуторов. Во всем этом многообразии проживали люди, которые тогда определялись «по племенному составу», и было в Херсонской губернии 21% великороссов, 53,4% малороссов, т.е. украинцев, 11% евреев, 6,3% молдаван, 4,5% немцев, 1,1% поляков, 0,3% греков, и остальные десятые доли процента – прочие племена, или, как мы говорим сейчас, – национальности. В вопросах веро­исповедания лидирующие позиции занимали православные – 80% населения молились в церквях тогдашнего московского патриархата, второе место уверенно занимали верующие иудеи – почти 12,5%, хотя по населению евреев было 11%. Римо-католиков и протестантов тоже было немало – больше 6%. Случались и экзотические направления, такие, как молокане и непонятные сегодня «шалапуты» (на самом деле они выступали за объединение верующих, у них имелся и свой «живой бог». – Авт.).

Чтобы закрыть вопрос с количеством и качеством населения в губернском масштабе, отметим такое. Непонятно по каким причинам, но именно из Александрийского и Елисаветградского уездов было наибольшее количество переселенцев-земледельцев на Дальний Восток и в Сибирь, а также в «среднеазиатские местности». Как бы и здесь земли было немерено, но, очевидно, надвигающиеся смутные времена располагали к перемене мест, тем более, что правительство всячески поощряло заселение необжитых территорий окраин империи, колонизируя их при помощи украинцев. Несмотря на большое количество населения, оно не могло похвастаться тягой к знаниям, поэтому грамотность составляла всего 26%, причем и в гендерном отношении наблюдался значительный перекос – грамотных мужчин было 35%, а среди женщин «грамоте знали» только 16%. Это средние цифры, но не поражают и показатели в городах – всего 44 % населения относились к категории грамотеев, а в сельской местности лишь 18,6 % населения умели читать и писать.

Справочник дает представление и о количественном состоянии населения по городам «наших» уездов, указывая «наиболее населенные места на 01.01.1906 года». Город Александрия – 16 535 душ, поселок Новогеоргиевск – 13 575, пос. Новая Прага – 16,6 тыс., Елисаветград – 71 тыс., г. Бобринец – 17,3 тыс., г. Новомиргород – 10,8 тыс., и в губернском Херсоне проживало 65,7 тысячи человек.

Продолжение следует…