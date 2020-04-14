Без билетов и контрамарок

А вы тоже говорите своим близким: «Закончится карантин – сразу пойду в театр»? И это понятно, потому что наш театр Кропивницкого «присадил» зрителя на яркие, качественные, удивительные спектакли. Теперь этой «дозы» ох как не хватает. Выход один – интернет, онлайн-спектакли. Их мало, но они есть.

– Если бы мы могли предвидеть такое, то, конечно же, записывали бы все наши постановки, – говорит главный режиссер театра Кропивницкого Евгений Курман. – Хотя в театрах к записям относятся несколько «забобонно»: мол, если записывается спектакль, значит, его скоро будут списывать. Поскольку записей нашлось не так много, мы решили показывать их в выходные дни, и наш совместный с интернет-телевидением «КІТ» проект так и назвали – «Театр на выходных».

А нашли пока что три записи: «Назар Стодоля», «Сорочинський ярмарок» и «Мартин Боруля». Помочь кропивничанам с решением технических тонкостей взялась Елена Кваша, которая в данном вопросе выступила волонтером. Объединившись со своими единомышленниками, она добилась ожидаемого результата: записи, сделанные в разные годы, переформатированы и «залиты» на канал YouTube.

– Мне сейчас очень не хватает театра, – говорит Елена. – Поэтому, когда возникла идея сделать архивные записи доступными, я с удовольствием ее поддержала и взялась помочь. Жалуюсь друзьям, что новое платье негде «выгулять». Теперь я его надеваю, сажусь перед компьютером и смотрю любимые спектакли.

Посмотреть постановки можно, пойдя по ссылке на официальном сайте театра имени Кропивницкого. Наряжайтесь и – всем приятного просмотра!