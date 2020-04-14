Долгая дорога домой

Кропивничанин Сергей Компаниец уже приучил нас следить за его путешествиями, впечатлениями о которых он щедро делится в соцсетях. Кроме этого, он предлагает идеи для путешествий, рекомендует маршруты, выгодные туры, страны, достопримечательности… В этот раз мы следили за его возвращением домой и переживали. Было от чего переживать.

Сергей с супругой Галиной еще летом прошлого года запланировал отправиться в круиз. А осенью его оплатил. Круиз был интересен не только предлагаемыми посещениями стран с их достопримечательностями, но еще и тем, что круизная компания Costa больше не планировала осуществлять этот маршрут. Последний круиз по этому маршруту оказался самым продолжительным.

– Мы выехали еще во второй половине февраля, – рассказывает Сергей. – Да, где-то в Китае был коронавирус. А когда в Африке бушует лихорадка Эбола, что, никто не путешествует? К тому же мы следили за сообщениями ВОЗ, и там говорили, что препятствий для путешествий нет. Ни круизы, ни перелеты остановлены не были, хотя ни одна компания не заинтересована в каких-то форс-мажорах, связанных с туристами. Словом, мы поехали. Вернее, полетели.

– Круиз начинался с Индии, куда мы и отправились. На момент нашего вылета вирус еще не вышел из Китая, и, как говорится, ничто не предвещало… Проблемы начались спустя несколько дней после того, как мы сели на лайнер: мы узнали, что не заходим в Мале, столицу Мальдивских островов, хотя это было в планах. Власти Мальдив закрыли въезд из-за того, что у одного из туристов на их территории был выявлен коронавирус.

Это был первый звоночек, и вместо Мале мы пошли в Дубай. Там все было спокойно. Потом был Оман, где мы посетили два порта. После этого у нас должен был быть переход через Красное море в Израиль и Иорданию. Но нам сообщили, что в Израиле уже начались проблемы с коронавирусом, и он закрыл границы.

Об объявлении пандемии мы узнали, когда были в районе Суэцкого канала, и там стояли три дня, потому что планы по поводу посещения Европы менялись. Они даже не менялись, просто было непонятно, как дальше будут развиваться события. В этот момент у некоторых пассажиров лайнера начались панические настроения.

Пассажиры стали обращаться в компанию Costa с просьбой организовать карантинный коридор, чтобы нас с корабля доставили прямиком в аэропорт Венеции. Но и аэропорты Италии закрылись. Мы пошли к Греции, к острову Крит, где стояли несколько дней. И однажды я увидел, как к лайнеру подошел санитарный катер, куда эвакуировали одного из пассажиров, – люди в защитных костюмах вынесли на носилках туристку из Аргентины. Стало тревожно. Тревога была не напрасной – через пару дней нам сообщили, что у пассажирки был обнаружен коронавирус.

На корабле объявили серьезный карантин. Всех закрыли в каютах. В течение почти трех недель мы выходили из кают дважды в день, когда нам измеряли температуру.

А потом была долгая дорога домой. Правда, Европу мы пересекли без проблем. Costa предоставила нам большие автобусы, в которых мы ехали по шесть-восемь человек, соблюдая дистанцию. Так мы проехали через Италию, Австрию, Венгрию. Мы чувствовали себя спокойно и уверенно – люди только с корабля, прошедшие трехнедельный карантин, сторонних не было, на границах автобусы менялись, но количество пассажиров оставалось прежним. И тут мы приехали на границу Украины, где нас выгрузили из автобуса. После карантинного коридора мы оказались в толпе численностью в несколько сотен человек. Нам предоставили автобус, где оказались пассажиры с еще трех круизных судов…

На границе мы подписали обязательства в течение двух недель находиться на самоизоляции по месту жительства, что мы и делаем, не нарушая дисциплину. Чувствуем себя отлично, вспоминаем наши приключения. Круиз был рассчитан на 29 дней, а получилось полтора месяца. Впечатлений, полученных от увиденного, пережитого, от новых знакомств, очень много. И я обязательно в ближайшем будущем поделюсь ими с читателями «УЦ». Будьте здоровы!