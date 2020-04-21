Стратегически важная «Украина»

По идее, здесь на загрузке должны стоять фуры. Но готовую продукцию забирают «пирожки» и отвозят заказчикам. На швейной фабрике «Украина» шьют маски и защитные комбинезоны для медиков.

Директор фабрики Владимир Бевз удивился, когда узнал, что мы хотим написать о его предприятии, но согласился. Правда, с оговоркой: писать надо о людях, которые в нынешних условиях стали бойцами невидимого фронта. Они, кстати, давно стали бойцами. Как только началась война на Донбассе, «Украина» стала выполнять заказы Мин­обороны по пошиву одежды для армии. Здесь освоили изготовление полевых костюмов Mabuta из прочной ткани рипстоп, очень сложной натовской разработки, с жесточайшей приемкой. С фабрикой активно сотрудничали волонтеры, особенно из Волынской и Винницкой областей.

А потом «грянул» коронавирус. Оказалось, что в стране нет ни масок, ни специальной одежды для медработников. И те, кто захотел помочь медикам, растерялись. В кабинет к Владимиру Анатольевичу пришел кропивницкий бизнесмен Константин Чередник. Сказал, что в областном центре создан фонд помощи людям в белых халатах, но халаты их сейчас не защитят – нужны специальные комбинезоны.

Сначала, конечно, были маски. Чередник заказал специальные, для медиков, которые по размеру больше обычных, они закрывают лицо от глаз до шеи. А потом маски, разные, заказала киевская фирма. Они здесь в ассортименте: от четырехслойных марлевых, на завязках, до тканевых, на резинках. Все многоразового использования. Владимир Анатольевич отказался от спанбонда: «Этот материал химически агрессивный. Пусть такие маски меняют каждые два часа, но людям, подверженным аллергиям, они противопоказаны. Мы не брали заказы, в которых был спанбонд».

Бязевые маски разных цветов. Стало модным носить черные – пожалуйста! Но слой, который касается лица, остается белым. Стоимость – от 12 гривен. Купить можно в магазине, расположенном на территории фабрики. Можно заказать крупную партию, что и делают городские благотворительные фонды и отдельные депутаты и бизнесмены.

Теперь о костюмах. Чередник в качестве примера привез Бевзу немецкий одноразовый медицинский комбинезон. Директор фабрики заметил, что это будут выброшенные на ветер деньги: для пошива одноразовой спецодежды будут использованы те же ресурсы, что и для многоразовой. Но если первый вариант выбрасывается, то второй можно стирать, дезинфицировать и снова использовать. На том и остановились. Конструктор фабрики сделала лекала, и работа пошла.

Хотя нет, работа пошла не сразу – не хватало людей. Владимир Анатольевич обратился в службу занятости, и там стали искать безработных швей. Звонили даже тем, кто давно не стоит на учете, кто много лет на пенсии, кто не шил раньше, но готов научиться. Так собрался отряд отважных женщин. Ежедневно с шести утра директор фабрики, главный инженер и два водителя свозят работников на фабрику. Они делают по несколько кругов, чтобы каждую швею забрать из дому, а вечером привезти обратно. Коллектив и раньше был сплоченный, но сегодня он – семья, решившая не оставаться в стороне в сложное для города, страны и мира время. Когда надо было выполнять заказы, работали много, с одним выходным…

Если с марлей возникли проблемы – сырье производится в Узбекистане, Казахстане, то ткань для комбинезонов – саржа – закупается в соседней области – на черкасском шелковом комбинате. Это практически стопроцентный хлопок с небольшим добавлением лавсана. В течение недели были сделаны образцы комбинезонов, внесены поправки и пошиты первых сорок единиц.

«Интерресурсы», «Східні солодощі», «Ласка», «Motor Oil », «Эпицентр» объединились ради помощи медработникам. На сегодняшний день они передали медикам более 550-ти защитных комбинезонов. Помимо этого заказы делали «Ацинус», добровеличковская ЦРБ, Новопражская ОТГ, благотворительный фонд из Новоархангельска, Северинка. Это небольшие заказы, они выполняются оперативно. В принципе, «Украина» способна в сутки выпускать 5 тысяч масок и 100 защитных комбинезонов.

И не надо искать необходимое в Интернете, ехать за три моря, переплачивать. Вот оно, качественное, проверенное, сделанное ответственно, в самом центре нашего города. Хотите помочь медикам – обращайтесь!