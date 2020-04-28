Операция «Обсервация»

После «теплого приема» прибывших на обсервацию украинских туристов в Новых Санжарах резкая реакция общественности на проявления подобного «патриотизма» вернула вопрос в цивилизованное русло. Как известно, в Кировоградской области местами обсервации были определены отель «Турист» в Кропивницком и Знаменская бальнеологическая лечебница. На данный момент в «Туристе» на обсервации находятся 17 человек, но эта величина не постоянная.

Председатель правления ЧАО «Кировоград Турист» Александр Гуйван сообщил, что люди начали прибывать на обсервацию еще с 7-го апреля. В основном это наши «заробітчани» из Европы, но контингент не постоянный, поскольку у каждого свой срок обсервации: кто-то «выписывается» через несколько дней, а кому-то пришлось провести в четырех стенах отельного номера и все две недели. Люди попадают в помещение через отдельный вход на отведенный этаж, где и живут в основном по одному человеку в номере, но была и семья из трех человек, которые проживали вместе. Как сказал сам Александр Иванович, у него задача простая: «Надати приміщення готельного типу під обсервацію, тобто щоб в кімнатах була гаряча й холодна вода, чиста білизна, кабельне телебачення, Інтернет, працював ресторан, щоб побутові умови відповідали стандартам. Але це вперше не лише в готелі, але й в Україні, тому виникає багато запитань, з якими доводиться нам справлятися, наприклад, була скарга на воду, викликали сантехніка, притому, що з березня готельний комплекс закрито на карантин і весь колектив перебуває у відпустці за свій рахунок».

На самом деле обсервация для «Туриста» – это и возможность немного заработать, поскольку на финансирование обсервации выделяются деньги из областного бюджета, хотя и не так много, всего около двухсот тысяч гривен, а услуг по обсервации уже оказано на шестьдесят тысяч, которых все еще ждут. Кстати, даже для этого объекта не введен какой-то особенный коммунальный или льготный режим по пользованию услугами, более того, из-за действий судебных исполнителей в середине апреля были заблокированы счета предприятия! Александр Гуйван говорит, что они работают, потому что очень не хотелось после окончания карантина забивать двери и окна отеля досками, чтобы не повторилась судьба других, недавно закрытых отельных комплексов, которые уже начали разворовывать. Поэтому и для возвращающихся в Украину людей, и для отеля обсервация – это вопрос выживания.

Хотя обычная стоимость проживания в номере – на уровне 300 гривен в сутки, на время обсервации ее определили в 510 гривен, потому что отель должен обеспечить все дополнительные условия по санитарному состоянию и обслуживанию. Согласно постановлению правительства, питание осуществляется за счет самих обсервируемых из расчета не дороже 185 гривен в день. В «Туристе» этим занимается ресторан, который предоставляет полноценное 3-разовое питание, но местным приносят еду из дому. Рассказы о том, что пакеты с едой подсовывают под двери и убегают, не соответствуют действительности. Персонал обязательно заходит в коридорчик номера, стучится в двери жилой комнаты, общается и выслушивает пожелания.

К обсервации люди относятся по-разному, кто-то приходит осознанно, как мужчина из Кропивницкого района, который решил, что дома таких условий у него не будет, а кто-то пришел под угрозой штрафных санкций, поэтому и реакция на условия проживания отличается – «добровольцы» воспринимают все спокойно. Есть и жалобы, в основном по поводу медицинского сопровождения – то семейный врач не отвечает, то возникают непонятки с тестами на коронавирус.

Вообще-то, на первый взгляд, обсервация выглядит достаточно сложным испытанием. К примеру, в «Туристе» люди вообще не покидают своих номеров, т.е. никакого общения между собой или с внешним миром, за исключением регламентированных контактов с обслуживающим персоналом, но люди быстро привыкают к такому режиму и даже одобряют его, как Александр Федоров, бывший шахтер из Донбасса, вернувшийся с польских заработков 15 апреля: «За двухнедельное проживание в обсервации я не платил, а еду мне приносила жена. Условия нормальные, как в отеле, – комната, кровать, шкафчик, телевизор, Интернет. Я даже спокойно отдохнул после тяжелой работы, никто не беспокоит. Многие мечтают о таком, хотя две недели я провел абсолютно без контактов с другими людьми. Смотрел телевизор, Интернет, общался по телефону. Когда началась моя обсервация, приехала бригада врачей забирать тесты, все в скафандрах, как положено. Через время сообщили, что все хорошо. Я не особенно и беспокоился, потому что чувствовал себя нормально, но семью нужно поберечь. Сейчас уже дома».