Шорты New Balance – комфорт и технологии

Шорты New Balance – это практичная в то же время технологичная одежда для спорта или обычных повседневных дел в большом ассортименте для мужчин и женщин.

Шорты New Balance – качество по доступной цене

Компанию во всем мире знают в первую очередь, как одного из самых прогрессивных производителей спортивной обуви. Такую репутацию NB заслужил благодаря неустанному рвению к технологическим новшествам. В арсенале фирмы имеются десятки авторских патентов, и этот список расширяется каждый год. Даже само название появилось благодаря первому громкому изобретению создателя бренда Уильяма Райли. Подсмотрев за строением куриной лапки он заметил что нечетное количество опор значительно увеличивает устойчивость, и применил данное наблюдение к строению супинатора. Данная технология используется практически во всей обуви, оставляя принцип без изменений. Но с 1978 марка продемонстрировала, что может быть успешна не только в промысле обуви, запустив коллекции спортивной одежды и аксессуаров, которые не только оправдывали свой лейбл, но и во многом превосходили конкурентов. Сегодня в ассортименте компании вы найдете буквально все, что может понадобится атлету или просто любителю активного образа жизни.

Ну и конечно помимо футболок и кофт самой популярной категорией среди одежды являются шорты New Balance. Коллекции действительно разнообразны и каждой моделью демонстрируют желание бренда показать пример другим не малоизвестным производителям. В первую очередь хочется отметить исключительное качество. Объемы производства, различные страны изготовления и приемлемый ценник не помешали NB отлично справляться с централизованным контролем. Аккуратная работа, долговечные материалы, которые не теряют формы и цвета, а также забота о вашем комфорте в каждой детали. С другой стороны – это еще и достаточно технологичная одежда, в которых были применены наработки многолетних исследований конструкторских отделов – специальные ткани, продуманный форм-фактор, уникальные приемы кроя и пошива – каждая мелочь сделала бы такой товар уникальным, но их количество достойно уважения. В принципе не удивительно, что компания имеет репутацию одного из лучших брендов спортивной одежды во всем мире. Современные подходы к производству дают ей возможность предложить справедливую стоимость своих трудов, оставаясь в среднем ценовом сегменте. В ассортименте вы найдете как модели для активных тренировок, так и повседневную одежду. Каждый элемент продуман и находится именно в том месте, где бы вы хотели его видеть, а с продукцией New Balance новые личные достижения станут гораздо ближе и проще. Покупать оригинальные товары мы рекомендуем в официальном интернет-магазине украинского представительства.