Позвоните и уточните!

На днях на новостных интернет-сайтах появилась информация о том, что якобы Национальная служба здоровья Украины сообщила, что к некоторым узким специалистам не обязательно нужно брать электронное направление от семейного врача, как предусматривает второй этап медреформы. Мол, оплата их услуг пройдет автоматически. Мы привыкли все уточнять и проверять.

Прежде всего, попытались найти хотя бы похожую информацию на официальном сайте НСЗУ. К сожалению, не нашли. В результате поисков оказались… в «Фейсбуке», на странице «НСЗУ для пацієнтів». Там действительно есть пост на нужную тему. Приводим его полностью.

Основне про ПМГ

До яких лікарів можна звертатися без направлення?

Без направлення можна потрапити до лікарів первинної ланки – сімейного лікаря, терапевта, педіатра. Власне, вони й видають направлення до вузьких спеціалістів, якщо пацієнт потребує їхньої допомоги.

Але є випадки, коли до вузьких фахівців можна звернутися напряму, і НСЗУ оплатить такий візит за пацієнта. Направлення не потрібне у разі звернення до таких фахівців:

– гінеколога, зокрема дитячого

– психіатра

– нарколога

– стоматолога (ургентна допомога для всіх та планова для дітей)

– фтизіатра

– лікаря, у якого під наглядом перебуває пацієнт із хронічними захворюваннями.

Також наголошуємо, що екстрена медична допомога надається безоплатно усім без винятку без направлення й декларації.

Как здОрово, подумали мы, но на всякий случай решили проверить, позвонив в лечебные учреждения Кропивницкого. Прямо по списку.

Гинеколог, как сообщили нам в женской консультации N2, и в самом деле принимает пациенток без направления от семейного врача. Берете паспорт, маску, бахилы – и на прием к врачу.

Психиатр, по информации, полученной в областном психиатрическом диспансере, принимает пациентов как с направлениями от семейных врачей, так и без них. То есть прием больных с самообращением так же оплачивается НСЗУ, как и с направлениями.

Наркологическая служба сама по себе довольно специфическая и не разглашает информацию о больных, поэтому направление от семейного врача здесь не нужно. Приходите и идете на прием к врачу. В то же время, если человек проходит лечение в поликлинике по другому поводу, но семейный врач увидел имеющуюся серьезную проблему, требующую вмешательства нарколога, он может выдать электронное направление в наркодиспансер. Здесь, как нам рассказали, примут пациента даже без электронного направления, с написанным на бумаге, лишь бы пришел и начал лечение. И это правильно.

Стоматологи, как и гинекологи, принимают больных (как ургентных, так и плановых) без направления. Понятно, что с зубной болью бегать по поликлиникам за направлением просто глупо.

Фтизиатры, то бишь врачи, занимающиеся лечением туберкулеза, принимают пациентов только с направлениями от семейных докторов, сообщили нам в городском противотуберкулезном диспансере. Такие больные обследуются в поликлинике, и, если семейный врач увидел или даже просто заподозрил имеющуюся проблему, он отправляет человека в тубдиспансер. Самостоятельно определить, что вам нужен именно такой узкий специалист, невозможно.

Врачи, у которых на учете состоят пациенты с хроническими болезнями, как сообщили нам в регистратуре Центра первичной медико-санитарной помощи N2, известного, как 5-я поликлиника, ответили, что узкие специалисты принимают больных по талончикам, а они выдаются исключительно при наличии электронного направления от семейного врача, независимо от того, состоишь ли ты на учете у данного врача или пришел впервые.

Не знаем, кто ведет в «Фейсбуке» страницу «НСЗУ для пацієнтів», но информация на ней не совсем соответствует действительности. Возможно, это и наши лечебные учреждения перестраховываются, требуя направления от семейных врачей, но не уверены, что кому-то хочется иметь лишнюю головную боль в виде ненужных заполнений всяческих форм в Интернете или писанины кучи бумажек.

Так что, собираясь посетить узкого специалиста, не поленитесь позвонить по телефону, чтобы уточнить, что для этого нужно.