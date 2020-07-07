«Пройдет время, и людям вновь захочется идеала…»

Давайте честно: современное образование явно оставляет желать лучшего. И нет, дело не в количестве и качестве преподавания различных предметов или недостатке финансирования, а в том, что школа – это в первую очередь социальный институт, который должен закладывать не только знания, но и ценности. С последним как раз и проблема.

Именно в школьные годы формируется мировоззрение ребенка, происходит его становление как личности. В этот период ему особенно необходимы правильное руководство и мудрая поддержка от старших, а также хорошее дружеское общение со сверстниками. Школа же в идеале должна стать определенным оазисом, где ребенок сможет всё это беспрепятственно получить. Но в реальности мы видим другое: буллинг (травля, насмешки), отсутствие уважения детей к учителям (а порой и учителей к детям) и многие другие проблемы, решить которые может хотя бы небольшое вкрапление духовных ценностей в современную систему образования.

Об этом мы говорили с настоятелем храма Благовещения Пресвятой Богородицы отцом Евгением Назаренко. Статья отца Евгения «Образ Божий в человеке как основа развития его духовности» вошла в сборник «Горизонт духовности воспитания», в котором ученые и академики Украины и Литвы делятся своим взглядом на необходимость включения духовной основы в систему образования и воспитания.

– Отец Евгений, объясните, в чем, на ваш взгляд, состоит суть духовного образования для детей?

– В своё время, еще в конце 90-х годов, когда начали появляться сборники изречений великих людей (ученых и известных деятелей искусства), я нашел фразу, автора которой, к сожалению, уже не помню: «Самое большее, что родители могут дать своим детям, – это не материальные вещи, а религиозное воспитание». Конечно, под религиозным воспитанием каждый может подразумевать что-то свое, но в любом случае оно является важным. Человек создан по образу и подобию Божию, а если Бог – это любовь, если Бог – это добро и милосердие, то, соответственно, человек должен развивать и воспитывать в себе эти качества.

Понятно, что в армии или тюрьме человека не воспитаешь. Это уже аксиома, подтвержденная и Линкольном, и Бисмарком, и другими выдающимися личностями, которые неоднократно говорили, что если не строить нормальные школы, то потом придется строить тюрьмы. Мы в какой-то степени видим правоту этих слов, потому что священник может сталкиваться и с тюремным служением, и с другими моментами. Воспитание детей в честности, доброте, уважении – это то, что мы в определенной степени можем почерпнуть из советского периода, который основывался на славянской православной школе, но всё-таки в то же время пытались построить воспитание без Бога, и это привело к не очень хорошим последствиям. Поэтому если Бог – это создатель и Бог – это личность, то, конечно же, об этом необходимо говорить. Это подтверждают все народы и все религии.

Образование и воспитание детей очень важны, и не менее существенное место в этом процессе занимают семья и школа. Некоторые считают, что церковь может воспитать, но даже воскресная школа – это очень кратковременное образование, учитывая нынешние события, связанные с карантином и онлайн-обучением. Поэтому сейчас воспитание детей в основном ложится на семью и школу, а в частности – на учителей, которые понимают важность этого дела. Я помню, как учился в свое время, и одни учителя буквально вкладывали душу, а другие, хотя и были хорошими людьми, воспринимали преподавание просто как свою работу.

– О чем ваша статья в сборнике?

– В этой статье речь о том, что человек является микрокосмосом и его призвание очень высокое. Всё это можно объяснить не только церковными словами, но и научными. Человек призван соединять в себе и духовный, и материальный мир. Поэтому по образу Божию мы все созданы, а вот подобие нужно ещё в себе «отмыть» и заслужить. Образ Божий есть у каждого (даже у самого заядлого преступника), а подобие человек теряет. Воспитание означает понимание человеком того, что он создан по образу Божию и раскрытие в себе подобия Божия – на благо всему миру.

Я участвовал в нескольких конференциях, которые проводились каждый год на музыкально-педагогическом факультете педагогического университета, последняя из которых состоялась прошлой весной. К моему удивлению, на мой доклад обратили внимание иностранные гости, которые гораздо хуже владеют русским языком, и, тем не менее, они уловили суть моих слов. И вышла хорошая статья и тема, о которой можно много говорить.

Обращая внимание на нашу православную мудрость и истоки, учителя, преподаватели и интеллигенция не знают той глубины, которую содержит в себе православие и христианство в целом, потому что мы опираемся на святых отцов, которые были ещё до разделения церквей. Поэтому, по моим меркам, этот кладезь фактически неисчерпаем.

– В наше время с развитием тенденций свободы (хотя, скорее, вседозволенности) немногие хотят слышать о духовности, а уж тем более о том, чтобы эти ценности прививались детям в школах. Как вы видите процесс внедрения духовного образования в таких условиях?

– Недавно мне попалась одна интересная фотография. Называлась она «Смысл греха». На ней был показан леденец, в середине которого – лезвие, то есть человек, который берет такой леденец в рот, сначала может думать, что все хорошо, но потом он обязательно поранится. Так же и грех. Говорят, что с горки катиться всегда легче, а вот подниматься в гору (и духовно, и нравственно) всегда тяжелее. И, конечно же, если говорить о той свободе, которая декларируется, то она должна быть не только в грехе и вседозволенности, но ещё и в нравственном и религиозном выборе тоже. Я думаю, что пройдет время, и людям вновь захочется какого-то идеала. Так, может, сразу его давать? Тем более что Украина, как и многие страны Европы, декларирует христианские праздники: Рождество, Пасху, Троицу и многие другие. Поэтому дай нам Бог мудрости, чтобы не влезать в ярмо, когда грех объявляется нормой, а нравственная жизнь ставится под сомнение. Ведь тогда это уже не свобода…

Мы решили продолжить тему с Верой Соколовой, учительницей украинского языка и литературы УВО №26, которая также поделилась своим видением взаимосвязи между духовным и светским образованием:

– Можна побудувати певний місток між духовним вихованням і сучасною школою та пов’язати духовну освіту, наприклад, з такими предметами, як історія, етика, психологія тощо. Будь-які відкриття завжди робить людина духовна, і не суто важливо в цьому сенсі, кому вона вже молиться: Богові, дереву, квіточці, у будь-якому випадку вона відчуває силу, яка йде звище та пробуджує її на творення. Це беззаперечно. Але в нас у країні традиційно склалося, що якісна освіта була пов’язана з церквою. Де перші школи були? При церкві. Хто перший вчитель був у дітей? Сільський дячок. А що зараз? Нас розділили. Залишилася, спасибі церкві, недільна школа, але й тут є багато питань та проблем. Недільна школа, якщо вона з’явилась у церкві, тим паче такій, як Благовіщенська, мусить виходити на високий рівень, а тут потрібне кадрове забезпечення. У недільній школі дуже розумні діти, які пишуть дослідницькі та конкурсні роботи, і їм треба, як-то кажуть, виходити на люди. Вони можуть дійсно конкурувати зі світськими школами, і альтернатива буде вже не на користь світських, бо дух спонукає на відкриття. Тут не вчаться з-під палки, тут немає такого, що не вивчив, отже, отримаєш погану оцінку та хтось тебе налає. Тут так: хочу – роблю, а не хочу, то я цим не займаюсь. Тому я не кажу, що всі світські школи мають повністю повернутись до духовних витоків і стати церковно-приходськими, але повернути в школу наше споконвічне й пріоритетне знання глибин свого духу, витоків і роду дуже важливо. Ми ж натомість переходимо на якісь фінські, угорські та інші ідеї, які зовсім не притаманні нашій сакральній освіті. У нас же є свої освітяни! Наприклад, той самий Сковорода, якого шанували в усій Європі, а ми зараз йдемо до Європи, але шукаємо там когось іншого…

Подумать явно есть над чем. Духовные, общечеловеческие ценности (вне зависимости от религии) очень важны, потому что именно они обеспечивают всестороннее развитие каждой отдельной личности и общества в целом. Хочется верить, что наше образование будет не только пичкать детей различной информацией и знаниями, но ещё и станет давать им нечто более высокое и ценное…