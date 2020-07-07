«Такие, как Магар, рождаются раз в сто лет»

Владимир Магар родился в 1900 году в селе Кальниболота, на сегодня Новоархангельского района Кировоградской области. Село старое, историческое, было еще до основания Елисаветграда, там располагалась 5-я рота Новосербского гусарского полка.

Владимир Герасимович в родном селе жил до 17 лет, батрачил. Через несколько лет, после участия в Гражданской войне, вернулся, возглавил комсомольскую организацию Надлацкой волости (сейчас такого админобразования не существует, а когда-то это была развитая волость в составе Елисаветградского уезда Херсонской губернии). Создал самодеятельный театральный кружок, и вскоре его переманили руководить передвижным рабоче-крестьянским театром в Первомайске (сейчас Николаевская область, а на тот момент – Одесская).

В возрасте тридцати лет он поступил в Киевский высший музыкально-драматический институт имени Лысенко (сегодня это Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени другого нашего земляка, Карпенко-Карого). По окончании возглавил Киевский театр имени КОСПС – Киевского областного совета профессиональных союзов. Потом судьба забрасывала его то в Житомир, то в Ужгород, то на Кавказ, то на Донбасс, но осел он окончательно в Запорожье. Там почти тридцать лет он руководил театром имени Щорса, а теперь театр носит его имя. Это Запорожский областной украинский музыкально-драматический театр имени Владимира Магара. А актеры театра до сих пор называют себя «магаровцами», хотя большой актер и режиссер ушел из жизни еще в 1965-м году.

В Украине сейчас работают сразу несколько театров, названных именами наших земляков. Это и наш имени Кропивницкого, и запорожский имени Магара. А театр имени Саксаганского в Белой Церкви? Да, Саксаганский родился на территории нынешней Николаевской области, но вырос в Бобринце, в Елисаветграде окончил реальное училище.

А винницкий театр имени Садовского? Николай Карпович Тобилевич (он же – Садовский) заканчивал то же реальное училище в Елисаветграде, что и его брат Саксаганский… А львовский театр имени Заньковецкой? Где впервые вышла на сцену пани Мария? В Елисаветграде, в «Наталке-Полтавке».

Ну это так, лирическое отступление. Мы все же о Владимире Магаре говорим.

Вот за что он получал звания сначала заслуженного артиста Украинской СССР, потом народного УССР, потом и вовсе народного всего Советского Союза? Если вы не в курсе, то последнее звание было пределом мечтаний любого человека искусства. За все время существования звания его получили 1006 человек. Украинцев среди них единицы – тоже наш земляк из Подлесного Гнат Юра, Амвросий Бучма, Наталья Ужвий, Борис Гмыря, Павел Вирский, Георгий Майборода, Богдан Ступка, София Ротару и еще немного менее известных имен. Квоты были жесткие по республикам, поэтому в списке всех лауреатов, скажем, якутов, каракалпаков, адыгейцев с никому не известными фамилиями не намного меньше украинцев.

По идее, Владимир Герасимович получил самое высокое звание за представленную в Москве постановку пьесы «Щорс» Юрия Дольд-Михайлика. На спектакле присутствовал сам дорогой Леонид Ильич Брежнев, генеральный секретарь ЦК КПСС, если кто не знает, то в свое время он возглавлял запорожский обком партии, поэтому пришел посмотреть на постановку земляков. Потом был прием в Кремле артистов театра.

Но все же, думается, звание и награды Магар получал по совокупности заслуг. Он поставил множество спектаклей. Большинство – украинских авторов. Кропивницкого ставил, Карпенко-Карого (не забывал земляков!), Гоголя, Котляревского, Гулака-Артемовского, Франко, Старицкого, хотя больше всего, кажется, Александра Корнейчука, а он тоже украинский драматург. И первые версии своих «Платона Кречета» и «Макара Дубравы» писал на украинском языке, уже потом переводил.

Владимир Магар сам играл в своих спектаклях. В «Дай сердцу волю, заведёт в неволю» Кропивницкого – Ивана, «Пока солнце взойдёт – роса очи выест» Кропивницкого же – играл Гордея Поваренко. Всех ролей не перечислить, их очень много.

Позволим процитировать слова из статьи в газете «Голос Украины» 11-летней давности о театре Магара: «В 1965 году закончилась целая эпоха (почти 30 лет) в истории театра имени Щорса. Он осиротел, ибо ушел из жизни его художественный руководитель, народный артист СССР Владимир Герасимович Магар. Народная артистка Украины Татьяна Мирошниченко утверждает: “Он был гением. Я в одной статье написала так, а мне это слово заменили. Да меняйте как хотите! А он был гением. Такие, как Магар, рождаются раз в сто лет!”».

Театр остается верным творческим принципам, заложенным В. Г. Магаром, хотя наша эпоха непостоянна и не всегда благоприятствует искусству. Шесть лет (1994-2000) театр жил в «походных» условиях, потому что долго шла реконструкция помещения. Коллектив, как во время войны, работал на временных сценах, но не сдавался, выпускал премьеры.

2001 год – начало активного омоложения труппы. Теперь средний возраст актеров – 35 лет, что, в свою очередь, омолаживает и репертуар театра. Молодежь берется за сложные масштабные проекты.

По случаю 75-летия и по инициативе его коллектива в 2004-м запорожскому театру присвоено имя Владимира Магара. В том же году театр получил звание академического.

В 2008-м героическая сага «Тарас Бульба» по Гоголю, поставленная режиссером, заслуженным деятелем Украины Е. Головатюком, стала номинантом Шевченковской премии.

«Наш театр – один из лучших в Украине». Это слова нынешнего директора театра, заслуженного деятеля искусств Украины Валентина Слонова. Он говорит: « 80 лет – это большой отрезок времени. Поэтому, отмечая такую солидную годовщину, безусловно, надо поклониться всем, кто работал в этом театре, кто принимал участие в его формировании, и прежде всего Владимиру Герасимовичу Магару – основателю нашего театра».

Надеемся, когда кончится карантин, запорожцы приедут в Кропивницкий показать свою работу!

Кстати, есть еще один интересный момент, связывающий наш областной центр с Запорожьем, с Магаром. В 2005-м году дочь режиссера Татьяна Магар (уже, увы, покойная) была режиссером комедийного фильма «С днем рождения, королева!», который продюсировали наши известные земляки Юрий Смирнов и Вадим Мурованый. Мир тесен…