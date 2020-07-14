Ингул 2020: угроза загрязнения или заражения?

На днях «Перспектива міста» провела очередной экорейд в рамках известного муниципального проекта «Экопатруль». Молодежь очистила от мусора территорию Ковалевского пляжа и части нашей набережной. Безусловно, эта работа должна выполняться коммунальными службами, но, увы, относительно чистыми являются разве что некоторые пешеходные дорожки. Впрочем, береговые зоны – это лишь одна составляющая опасности загрязнения главной водной артерии Кропивницкого. Что делать с ужасным состоянием Ингула – вот в чем заключается главный вопрос.

И он время от времени поднимается многими средствами массовой информации, но каждый раз в горсовете отвечают отговорками. Мол, какие-то деньги на очищение речки выделяют, но их недостаточно. Однако в целом «на сегодняшний день то состояние речной воды, которая протекает по природному ложу речки Ингул, является удовлетворительным», отписываются чиновники. Складывается впечатление, что городских управленцев не волнует угроза развития патогенов и распространения загрязнения воды в центре города. Тем временем ситуация с каждым годом только усугубляется.

Во время вышеупомянутого экорейда мы узнали, что «Перспектива міста» сейчас разрабатывает городскую программу «Чистый Ингул». Проект основан на современных, но доступных технологиях и успешном опыте других украинских городов. За комментарием мы обратились к лидеру «Перспективи міста» Артему Стрижакову.

«Все мы видим, что отсутствие работы с водоемом приводит к тому, что вода мутная, зарастает ряской и все попытки зарыбления бесполезны. Одна из причин – это попадание вредных веществ через дождевые коллекторы и незаконные сливы. В жару река цветет из-за недостаточного водообмена, который приводит к кислородному голоданию реки. Гибнет рыба, гибнут водоросли, все это гниет, речка переполнена илом. И такой процесс повторяется из года в год. Для решения этой проблемы нужна не имитация деятельности городской власти, а серьезный комплексный подход», – отвечает Артем Олегович.

Проект «Чистый Ингул», который разрабатывает «Перспектива міста», предлагает конкретный и понятный алгоритм действий. В первую очередь необходимо провести несколько исследований воды – на уровень сероводорода, метана, фосфатов, аммиака, нитритов и нитратов, уровень кислотности, уровень кислорода, мутность воды и т.д. Отдельно следует провести соответствующие замеры в местах, где в реку впадают коллекторы и незаконные сливы.

«Саму очистку речки Ингул нужно производить в несколько этапов, – говорит Артем Стрижаков. – Если простыми словами, первый заключается в механической очистке огромного количества ила на дне, так как многие годы никаких капитальных работ в этом направлении не проводилось. Бетонные берега Ингула дают возможность использовать наземную спецтехнику, а для труднодоступных мест можно использовать земснаряд – своеобразную плавучую машину, которая откачивает ил в специально отведенное заранее место».

Однако задача состоит не только в том, чтобы очистить реку, но и поддерживать ее чистоту и биоразнообразие. Для этого, говорит Артем Стрижаков, следует принять меры по насыщению Ингула кислородом специальными фонтанами и донными аэраторами. Это устройства, предназначенные для принудительного насыщения стоячей или медленно текущей воды. Они создают дополнительное движение воды, нормализуют температуру и насыщают воду кислородом. Тогда, конечно, можно будет правильно оформить набережную, а сам Ингул станет настоящим украшением городского пространства.

В.Мартыненко.