Знаменитая Раечка из Новоукраинки

Когда говорят об оперных певицах родом с Кировоградщины, обычно сразу вспоминают Лидию Забилястую, действительно великую певицу. К сожалению, не все помнят легендарную Раису Сергиенко родом из Новоукраинки. А она стала первой в истории Украины (Украинской ССР, если хотите) певицей, получившей звание народной артистки Советского Союза. Получила она его в Одессе, как солистка всем известного оперного театра. Больше никогда в истории ни одна певица из Одессы (и Новоукраинки) не получала такого звания. Нинель Ткаченко получила такое звание в Минске, лишь потом несколько лет выступала в Одессе.

Родилась Сергиенко 13 июля 1925 года. Ее отец Михаил Иванович десятилетиями руководил самодеятельностью в клубе железнодорожников, его до сих пор хорошо помнят в городе. Пел профессионально, мама, Мария Станиславовна, также обладала красивым голосом.

Раиса хотела поступать в Кировоградский педагогический институт имени Пушкина, видела себя филологом. Но ее муж Вениамин Стратонов, с которым они учились в одном классе, уговорил ее ехать в Одессу и попробовать поступить в консерваторию.

Девушка впервые услышала оперу, когда в Новоукраинку приехал специальный железнодорожный вагон с одесскими артистами и декорациями «Паяцев». Спектакль произвел на Раису большое впечатление, но тогда ей и в голову не могло прийти, что спустя несколько лет она станет певицей, которой посчастливится петь в одних спектаклях с услышанными ею корифеями оперного искусства.

Десять лет назад памяти Раисы Сергиенко написал прочувствованную, правильную статью Валентин Максименко, председатель Одесского театрального общества. Статья называется «Раечка» – так звали Сергиенко все ее многочисленные поклонники.

«Пожалуй, не было в Одессе в 50-80-е годы ХХ столетия оперной певицы более популярной, чем Сергиенко. Она – по праву таланта и вдохновенного труда – была первой (и, как потом оказалось, единственной) артисткой города, удостоенной высшего почетного звания. И все-таки не это, по-моему, самое важное. Ее любили слушатели, ее чтили и продолжают чтить, несмотря на то, что прошло более полутора десятилетий после трагически раннего ухода певицы. Недавно мне прислали номер газеты “Одесский маяк” из Лос-Анджелеса со статьей о Раисе Михайловне. Ее поминают добрым словом и в Австралии, Канаде, Германии, Израиле – везде, где разбросаны судьбой люди, которым посчастливилось узнать и полюбить искусство замечательной певицы, имя которой по дарованию и свершениям вошло в историю украинского оперного искусства».

«Профессор Н.Д. Покровский, тогда главный дирижер Одесского театра оперы и балета, по окончании консерватории пригласил Сергиенко в труппу. Она блестяще дебютировала в партии Наташи в “Русалке” Даргомыжского. Ее партнерами были мастера одесской оперы И. Тоцкий (Мельник), Н.Топчий (Князь). Иван Корнилович Тоцкий сказал ей: “Девочка, у тебя большой голос, ты затрачиваешь много сил. Никогда не соглашайся петь на следующий после спектакля день: потеряешь голос и никому не будешь нужна”».

«Маэстро Покровский любил и оберегал молодую исполнительницу, заботясь о ее естественном, постепенном творческом развитии. При этом Сергиенко интенсивно осваивала новый репертуар. Работала щедро, пела всегда эмоционально, неизменно находя путь к сердцам слушателей. Природа одарила ее редким голосом – мощным и теплым лирико-драматическим сопрано полного диапазона, красивого тембра, сохранявшегося во всех регистрах. Его насыщенное звучание сочеталось с полетностью. Исполнение неизменно отличалось взволнованностью, искренностью. Е.К.Катульская (знаменитая певица и педагог, к слову, уроженка Одессы) определяла пение как “повышенное душевное состояние”. Эти слова по праву могли быть применены к искусству Сергиенко, которое захватывало с первых же звуков, спетых певицей, всегда создавало в зале приподнятое настроение. Певцам с большими голосами нередко свойственно утрированное пение, пренебрежение авторскими указаниями. Сергиенко никогда не любовалась “звучком”, не “ставила” фермат вопреки замыслу композитора, не пела “на публику”: от этого ее надежно оберегали природный вкус, школа, полученная в классе С.И.Щавинской, ученицы знаменитого В.А.Селявина. К.С.Станиславский призывал певцов петь не “голые ноты”, а “ноты-мысли”. Сергиенко, как мне думается, пела “ноты-чувства”, из которых рождались мысли. Стихия ее дарования – глубокий искренний лиризм, “истина страстей”. Исполнение певицы отличалось не только верностью замыслу композитора, но и чутким вниманием к слову: она всегда бережно доносила до слушателей текст. У нее была чистая дикция: Р. М. уделяла большое внимание согласным, произнося их так же четко, как гласные, – искусство, редкое среди вокалистов».

«Особо были близки Сергиенко персонажи в украинских операх. Тридцать (!) лет пела она Одарку. Впервые вышла на сцену в “Запорожце” через два года после гастролей на одесской сцене легендарного дуэта М. Литвиненко-Вольгемут и И. Паторжинского. И хотя трактовка Литвиненко представлялась идеально слившейся с музыкой и пьесой, Сергиенко удалось ни в чем не повторить предшественницу, создать свой образ: она акцентировала женское обаяние “молодыци”, смекалку, чувство юмора. С блеском проводила Р. М. знаменитый дуэт первого акта (ее первым партнером был Н.П.Савченко, а затем на долгие годы Е.Н.Иванов, любимый коллега и друг, и А.П.Рихтер). С какой легкостью, удалью буквально пролетала по авансцене Одарка-Сергиенко в третьем акте!.. Мне рассказывали, что Раиса Михайловна, как многие сельские девушки, очень любила прыгать через костер. Во время гастролей театра в области в этих игрищах ее партнерами были парни – артисты балета. В 1954 году она впервые спела Наталку: “Люблю Наталку, по душе она мне… Пела премьеру очень, очень хорошо”. (запись в личном дневнике)».

Именем Раисы Сергиенко назван переулок в Одессе. В Новоукраинке – нет.